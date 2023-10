Aneta Langerová je přesvědčená, že člověk má být vůči světu obezřetný. Jak řekla v časopisu Story, na odiv netřeba vystavit vše. Proto ji mrzí, že v médiích může působit ostře. Slovenská kapela Korben Dallas má se zpěvačkou svou zkušenost. Hudebníci Lukáš Fila a Juraj Benetin tvrdí, že Aneta má mnoho tváří a umí překvapit. Zpěvačku se slovenskými umělci pojí dlouholetá spolupráce. Aktuálně vydali nové album, jež vychází i na vinylu a za pár dní odstartují společné turné.

Aneta Langerová si své soukromí střeží | Foto: Profimedia

Aneto, jste spíš sólistka, nebo vám vyhovuje týmová práce?

Aneta: Líbí se mi, když o svém životě a všem, co mě potkává, jak pracovně, tak osobně, mohu rozhodovat sama. Někdy jsem ale nerozhodná. (smích) Celkově bych spíš řekla, že jsem týmový hráč.

Mám ráda pracovní kolektiv, kde každý ví, co má dělat. Plní úkoly podle svého nejlepšího vědomí a svědomí. Tím se spojí světy a vznikne něco, čeho člověk sám nikdy nemůže dosáhnout. Co je hlavní, nebojím se mluvit jasně. Když si něco přeju, řeknu to. Dávám přednost otevřené komunikaci.

Aneta Langerová a slovenská skupina Korben Dallas vydávají společné album, které vychází i na vinylu. Jmenuje se Nekonečně, stejně jako nejnovější videoklip:

Zdroj: Youtube

Nechodíte kolem horké kaše?

Aneta: Moc ne. Tedy pokud se na to alespoň trochu cítím. (smích)

Lukáš: Náš aktuální singl se jmenuje Neustoupím. Bez zveřejňování detailů je volně inspirovaný životem. (smích)



Juraj: Na nové desce jsou také písně s názvem Rozhodnutí a Jsem chladná. (smích) Dveře do Anetina světa nejsou otevřené. Ale když vás jimi vpustí, dostane se vám od ní upřímnosti. Ta je spojená s důvěrou, jíž si nejde nevážit.

Kdo zaklepal na dveře a navrhl spolupráci?

Juraj: Klepali jsme my.

Jste odvážní. Řekla bych, že Aneta má ve veřejném prostoru pověst spíše nedostupné umělkyně.

Juraj: My jsme totiž sebevědomí chlapci! Setkali jsme se s ní v jedné z bratislavských kaváren, kde proběhl „konkurz“ na vstup do zádveří. (smích)

Aneta: Je mi líto, že na vás v médiích působím ostře. (smích) Ale chápu, že to tak být může. Člověk se musí chránit. Nemůže do světa vypustit všechno.

Je Aneta hudebně tvárná?

Juraj: Coby zpěvačku ji známe dlouho a můžu říct, že tvárná je neuvěřitelně! I flexibilní. Skrývá se v ní hodně různých Anet. Jeden by řekl, že už ji dobře zná… Přitom nás ve studiu pokaždé šokovala. Když jsme řekli, že v písni bude rapovat, šla a rapovala.

Aneta Langerová se těší na listopadové turné s Korben Dallas. Startuje 6. listopadu v Praze a končí 14. listopadu v Bratislavě:

Aneta: Baví mě převtělovat se. Zpěv mi neustále ukazuje nové možnosti. Můžu být jemná, velmi rázná, můžu si s tím hrát jakkoli, a pořád jsem to já. Není to hraní na někoho, kým nejsem. Baví mě vše zkoumat. Pak je ta cesta dobrodružná. A já mám dobrodružství ráda.

V médiích jste řekla, že kluci z Korben Dallas složili skladby, které vždy odpovídaly tomu, co jste prožívala. V jaké životní situaci se nacházíte?

Aneta: To, co mi kluci ze Slovenska posílali, nebylo nic konkrétního, praktického, racionálního. Spíš šlo o pocity, které jsem zažívala. Z textů jsem si vždy vybrala, co mi bylo nejbližší. Třeba píseň Rozhodnutí. Člověk ví, že se rozhodnout musí. A je úplně jedno, jestli správně, nebo špatně. Raději nějaké rozhodnutí, než žádné…

Aneta Langerová se slovenskou skupinou Korben DallasZdroj: se souhlasem Tomáše Benedikoviče

V písni Konečně zase zpívám: „Už se vůbec nepoznávám, mluvím k sobě cizím jazykem.“ To jsou momenty, které se mi v životě promítaly, známe je všichni. S klukama se osobně a hluboce moc neznáme, v podstatě o mně nevědí nic. Přesto dokázali na dálku zachytit mou náladu, kterou pak reflektovali v textech i hudbě. Bylo zajímavé vidět, jak přesně vystihli můj přístup k různým věcem.

Jak se zpěvačka, zvyklá být v centru pozornosti, vyrovnává s tím, že při koncertech nebude hlavní hvězdou pódia?

Aneta: Pro mě je to splnění dalšího snu. Vždy jsem si představovala, jaké by bylo být jednou součástí kapely, kde nejsem středem pozornosti. Jako introvertce by mi občas skutečně vyhovovalo mít možnost ustoupit do pozadí.

Tahle spolupráce skýtá skvělou příležitost konečně toto zažít. Nebude to o mě, ale o nás všech. Můžu udělat krok stranou a klidně se věnovat i doprovodným vokálům. Skutečně se na to těším. Miluji, když mohu hudbu dobarvit. Nemuset být vždy hlavním hlasem.

Možná budete mít víc času si vše užít.

Aneta: Na koncertech, včetně těch mých, mě hrozně baví pozorovat muzikanty, když hrají. Ve chvíli, kdy mají v instrumentálních pasážích prostor, trochu poodstoupím a užívám si hudbu, kterou tvoří. Při koncertech s Korben Dallas budu asi dělat něco podobného.

Aneta Langerová nezahálí. Kromě vlastních projektů stihla letos natočit i singl s hercem a zpěvákem Igorem OrozovičemZdroj: se souhlasem Herberta Slavíka

Na albu Nekonečně zpíváte také slovensky. Máte slovenštinu pod kůží nebo jste výslovnost konzultovala?

Aneta: Výslovnost jsem konzultovala. Ale rozhodla jsem se, že pokud budu zpívat slovensky, bude to spíš jako doplněk hlasu. Slovenská část alba patří Jurajovi, zatímco já se soustředím na tu českou. Pokud Slováci zpívají česky a naopak, musí to být skutečně přesné, aby text zněl přirozeně. Myslím, že bych na tom potřebovala pracovat déle.

Lukáš: Cílem celého projektu bylo, aby byl co nejpřirozenější, nejautentičtější. Mé texty mohou být pro někoho nesrozumitelné, ale snažím se být osobní. Tam by mohl nastat problém… Kdyby se Aneta musela soustředit na to, zda správně vyslovuje a řešila, co který výraz znamená. Takové pokusy většinou končí katastrofou. U umělců, kteří si extra věří, že jim to jde, jde pak o katastrofu dvojnásobnou.

Co lze očekávat od vašich společných vystoupení?

Aneta: Budou pro pět set, šest set lidí. Koncerty Korbenů pulzují energií, přestože jsou na pódiu jenom tři. Vždycky mě fascinovalo, jak dokážou v tak malém počtu vytvořit takovou atmosféru. Už mnohokrát jsem během jejich koncertu stála v publiku a bylo to strhující. Doufám, že tato energie bude panovat i během našich společných vystoupení. Zároveň ale přidáme několik klidnějších písňových momentů.

Juraj: Naposledy, když jsme hráli v Praze v Paláci Akropolis, došlo i na stage diving. Vážím sto deset kilo. Když si mě fanoušci zvládnou podávat nad hlavou, je evidentní, že na našich koncertech energie panuje. (smích)

Aneto, zdá se, vás čeká plavba nad hlavami fanoušků.

Aneta: S mojí náturou se to spíš nepovede. (smích) Pokud mě samozřejmě kluci do davu nehodí.

Aneta LangerováZdroj: Deník/Milan Krčmář

Vaše společné album vychází digitálně a na jediném druhu nosiče, vinylu.

Aneta: K LP deskám mám vztah odmalička. Moji prarodiče měli gramofony a poslouchali na nich staré nahrávky. Gramofon vlastnili i máma s tátou. Často pouštěli Johnnyho Cashe a mnoho dalších umělců. Když jsem dospívala, používala jsem kazeťák, potom cédéčka. I ty se pomalu vytrácí.

Vinyl je stálice, která je tu věky. Kromě toho má nezaměnitelnou atmosféru. Musíte se zastavit, zapnout gramofon, položit desku a poté ji otočit. Uděláte si čas. O to víc pak může hudba k lidem promlouvat.