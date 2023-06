Když se spojí talentovaní herci a zpěváci, nemůže to dopadnout jinak než skvěle. Aneta Langerová a Igor Orozovič představili hořkosladký duet plný vzpomínek s názvem „Je to dávno“ a v exkluzivním rozhovoru pro časopis Story přiznávají, že jim to spolu ladí. A to nejen hudebně.

Aneta Langerová tentokrát v písni odhalí tak jemnou pěveckou polohu, že to posluchače možná až překvapí. Ve studiu se při nahrávání na chvíli zastavil čas. Vznikla ojedinělá atmosféra. | Foto: se souhlasem Supraphon / foto Martin Kubica

Duet nese název Je to dávno. Vzpomenete si, kdy jste se poprvé potkali nebo zaregistrovali?

Aneta: Už tomu bude hodně let, kdy jsem se s Igorem poprvé potkala na DAMU, kam jsem občas zašla za kamarády. Tehdy jsem ho viděla prvně hrát i na jevišti. O několik let později jsme dokonce na jiném jevišti stáli vedle sebe, a to v představení Touha jménem Einodis s Martou Kubišovou.

Igor: Ano, je to dávno… Já samozřejmě znal Anetu ze Superstar. A stále ji obdivuju za to, že si v tom showbyznysovém světě dokázala udržet svůj osobitý hudební a pěvecký projev!

První duet jsme si zazpívali v muzikálu Touha jménem Einodis. Myslím dokonce, že mě do něj Aneta doporučila, takže jí vděčím za ty krásné letní měsíce v divadle Ungelt, kdy jsem ji mohl jako Max Švabinský malovat a vyznávat lásku. Ona mi pak ten obraz mohla při rozchodu vesele narazit na hlavu. Fascinovala mě tím, jaké má na jevišti charisma a jak dokáže zpívat po smyslu textu. A už tehdy jsme si porozuměli i lidsky.

Igor Orozovič & Aneta Langerová – Je to dávno:

Zdroj: Youtube

Kdo z vás podnikl první kroky ke spolupráci?

Aneta: Igor mě oslovil, jestli bych s ním nazpívala duet. Poslal mi píseň Je to dávno a mně se ten nápad líbil. Většinou se pohybuji mezi jinou generací muzikantů, než jsme my dva. Tak jsem se rozhodla, že si zazpívám i s někým ze své generace. Potěšilo mě to.

Igor: Podvědomě jsem vždycky věděl, že se naše dráhy ještě protnou. A najednou jsem tady měl duet Je to dávno. Hledal jsem k němu zpěvačku, se kterou bych ho nazpíval a která by mu dala originální energii. Když jsme s producentem Igorem Ochepovským nahodili demo, poslali jsme píseň píseň Anetě. Věděl jsem, že u ní to bude buď ano, nebo jasné ne, bez možnosti přemlouvání. Naštěstí řekla ano.

Zpěvačka Dara Rolins: Oblékám se jako ve dvaceti a do všeho se zatím vejdu

V čem si pěvecky vyhovujete?

Aneta: Oba jsme staromilci. Myslím, že to nás spojuje od začátku. Víc nám záleží na výrazu zpěvu než na pěvecké dokonalosti.

Igor: Pro mě je u písní zásadní, aby text nebyl jen věšákem na hudbu. Aneta je jedna z mála zpěvaček, která vždy přesně ví, o čem zpívá a je bytostně spojená s projevem v češtině – což bohužel v české populární hudbě mizí. Měl jsem pro tenhle duet jasnou představu velmi křehkého, jemného zpěvu a byl jsem zvědavý, jak k tomu Aneta přistoupí. Pochopila to okamžitě.

Jaké bylo nahrávání?

Aneta: Zábavné! Byl to dialog stejně tak, jako je tomu v písni.

Igor: Při nahrávání jsme společně krásně hledali ten nejjemnější a nejupřímnější výraz. Byla to skutečná tvorba. I když je to zdánlivě pár slov. Ale právě proto musí být správně usazena.

Sledujete své kariéry?

Aneta: Sleduju Igora v průběhu toho času hlavně jako herce, někdy zajdu i na představení. Jelikož se mi odjakživa líbí tvorba Davida Bowieho, navštívila jsem představení Lazarus, kde Igor hraje hlavní roli. Ale i o jeho hudební činnosti vím už dlouho. Vybaví se mi hned několik okamžiků ze zákulisí, jak Igor sedí někde za pianem a brouká si.

Igor: Jasný. Ne že bych dojížděl na koncerty někde na konci republiky, to ne. Ale Anetu jsem si nenechal ujít na několika festivalech. A vždycky si poslechnu, když vydá nové album.



Nahrává se anketa …

Čím vás ten druhý dokáže nadchnout?

Aneta: Líbí se mi Igorovo přemýšlení nad hudbou jako nad živou bytostí a jeho láska k šansonu, který je mi také velmi blízký.

Igor: Myslím, že oba vyznáváme podobné umělecké hodnoty. Snažíme se je uhájit a být jim věrní navzdory tlakům okolí. Někdy až donquichotsky. A jak jsem zmiňoval, líbí se mi její práce s češtinou, vnímání textu na úrovni poezie a s tím spojený upřímný projev na pódiu. Lidsky jsme naladění podobně, ani nevím, čím to je. Možná taky v jakési upřímnosti, se kterou se o věcech vyjadřujeme. Člověk se s Anetou vždycky cítí v bezpečí a ví, že je to fér člověk.

Nakolik jste nadšeni z aktuální spolupráce?

Aneta: Jsem ráda, že jsem na chvíli navštívila Igorův svět, mohla do něj nahlédnout. Že jsme spolu mohli chvíli sdílet i naše dojmy, pocity, vyprávět si, co jsme zažili a jak na co nahlížíme.

Igor: Já před Anetkou musím smeknout. Trochu jsem se bál, že by mohla mít až moc svou hlavu, že se jí třeba nebude chtít vystupovat ze své komfortní pěvecké zóny. Ale opak je pravdou!

Aneta se dokázala přesně napojit na smysl písně a výslednému vyznění podřídit všechno. A to s úsměvem – i když přijela pár hodin před tím z turné po Slovensku. Stejně tak jsem rád, že byla otevřena mým nápadům na videoklip. Lépe se tvoří, když cítíte v tom druhém důvěru, nemusíte ho přesvědčovat.

Eva Burešová prozradila víc ze svého života: Bylo super vidět Přemka trsat

Připadá v úvahu další spolupráce?

Igor: Do budoucna se těším, že si duet Je to dávno někde zazpíváme i naživo. Použil bych opak názvu našeho duetu… Bude to brzy, snad… Nebo se ještě nabízí Je to blízko.