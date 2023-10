Anežka Rusevová, kterou znají diváci především ze seriálu Ulice, byla dalším hostem Adély Noskové v podcastu Backstage. V Ulici hraje Vendulu, která zhubne dvacet kilo a ze šedé myšky se promění v atraktivní ženu. Hlavním tématem rozhovoru se známou herečkou byl ale seriál Eliška a Damián a překvapivě negativní reakce na něj.

Diváci mohou sledovat historický televizní seriál Eliška a Damián. Anežka Rusevová v něm hraje princeznu, jak se k natáčení dostala? „Loni jsem náhodou na nějaké premiéře potkala producenta z Primy a připomněla se. Zavolal mi a pak po nějakých jednáních to klaplo. Na Ulici mi natáčení v konkurenční televizi povolili, za což jim děkuji,“ řekla v novém podcastu Backstage, kam ji pozvala redaktorka lifestylového webu iglanc.cz Adéla Nosková.

Asi by nás postavili na pranýř

Seriál u diváků propadl. Jak Anežka Rusevová nese negativní komentáře? „Na natáčení jsem se moc těšila, takže mi negativní přijetí psychicky ublížilo. Líbil se mi námět - něco ve stylu krásného filmu Kate a Leopold. Šla jsem do toho naplno. Byly to nervy, jestli to klapne a jak to fyzicky vydržím. Točit dva velké seriály současně není žádná legrace. Proto mě reakce, která nastala, dost překvapila a šokovala. Nějak to nemůžu pochopit,“ svěřila se herečka.

„Zklamala mě i spousta kolegů, kteří se projektu vysmáli, ačkoli taky vždycky nenatáčejí mistrovská díla. A mám pocit, že spousta lidí, kteří to kritizovali, seriál ani neviděli. I Emma Smetana, ačkoliv není profesionální herečka, udělala pro seriál maximum. Kdybychom byli v středověku, asi by nás postavili na pranýř nebo zlynčovali. Ale za co vlastně?“ nechápe Anežka Rusevová.

Cítí se kvůli špatným recenzím seriálu Eliška a Damián diskriminovaná? „Toho jsem se nejdřív dost bála. Ale mě se naštěstí nenávist vyhnula, měla jsem i pochvalné recenze. A abych neřekla, že jsou jen oškliví kolegové… Například mi napsal spolužák, herec, a vysekl mi poklonu za to, že jsem stvořila krásnou postavu. Já jsem pro to udělala profesní maximum, takže mám čisté svědomí,“ vysvětluje herečka.

Lidé mě varují, abych nepadla na pusu

Anežka Rusevová je aktivní ženou, kromě toho, že je jako herečka hodně vytížená, stále někam cestuje. „Jednou jsem četla větu: Vzpomeň si, že sis před pěti lety přál být tam, kde jsi teď. Tehdy před lety jsem plakala, že si už nikdy nezahraju, že mě nikdo neobsadí. A teď jsem ráda, kam jsem se posunula. Mám i hodně divadelních představení. Tento půlrok byl, co se týče práce, nejnáročnější a já nechci odmítat žádné role. Ale už mě lidé z mého okolí upozorňují, abych nepadla na pusu,“ prozradila Anežka Rusevová.

Anežka Rusevová studovala v zahraničí, díky tomu mluví plynule německy. „V Německu jsem studovala před patnácti lety. Zažila jsem spoustu nových věcí a pak strašně brečela, když to skončilo. Později jsem se tam vracela a tři sezony měla projekt v Berlíně. To byl takový můj sen, který se úplně nerozplynul. Ráda bych se do Berlína ještě vrátila. Ale mám teď práci tady, tam bych musela začínat od začátku. A to už nechci,“ dodala herečka.



Zajímá vás, s jakými zahraničními celebritami Anežka Rusevová točila, proč chodí na terapii, co je nového u její postavy Venduly v seriálu Ulice nebo jestli se ji více líbí Češi nebo Němci? To všechno a mnohem více se dozvíte v podcastu Bacstage.