Úspěšná designérka Anna Marešová se už deset let pohybuje ve světě vibrátorů, Venušiných kuliček, menstruačních kalíšků a dalších intimních ženských pomůcek. Ale navrhuje i vozy lanovek a tramvají. V dalším dílu podcastu Backstage Adély Noskové se Anna Marešová svěřila s tím, jak to všechno začalo a jak lidi reagují na její neobvyklé povolání.

Anna Marešová byla hostem podcastu Adély Noskové Backstage. | Foto: Se svolením Anny Marešové, iglanc.cz

„Když jsem dělala diplomku na téma vibrátorů, tak jsem tenkrát netušila, že se tím začnu zabývat profesionálně a už vůbec mě nenapadlo, že jednou budu designérkou erotických pomůcek,“ říká Anna Marešová v novém podcastu Backstage, kam ji pozvala redaktorka lifestylového webu iglanc.cz Adéla Nosková. Té křehká blondýnka mimo jiné prozradila, proč ochutnávala lubrikant i čím se kromě designu ráda zabývá.

Návrh vozů lanové dráhy na Petřín - Anna Marešová Designers:

Mezi ženami je teď v kurzu menstruační kalíšek. Poradíte, jak si správně vybrat? „Kalíšků je na trhu hodně a já se snažím ženám dopřát, aby se při výběru nezdržovaly. Proto naše značka nemá milion barev a máme jen dvě velikosti kalíšků. Radím používat větší kalíšek na menstruaci v začátcích, a menší na ty dojížděcí dny," doporučuje designérka a pokračuje: „Kalíšek mi přišel jako geniální produkt, ale vždycky jsem nacházela nějaké neduhy. Proto jsem se je snažila zlepšit a navrhnout tak, aby byly příjemné k používání,“ dodala Anna Marešová.

Když přijdete mezi lidi, baví se s vámi i o něčem jiném, než o masturbaci a menstruaci? „Ještě o tramvajích a lanovkách,“ odpověděla se smíchem Anna Marešová.

„Musím říct, že když jsem ve společnosti a lidé nevědí, co dělám, připadám si chráněná a bavíme se o všem možném. Pak to ale zjistí a já sleduju, že je toto téma moc baví a mají k němu různé nápady, třeba jak by se daly produkty vylepšit,“ dodala designérka.

Anna Marešová navrhuje různé sexuální pomůcky:

Anna Marešová si ráda někdy od navrhování oddechne a zabývá se něčím úplně jiným.

„Kdysi jsem vytvořila výstavu lidí, co mají nějakou psychickou poruchu a moc mě to bavilo. Nejsem takovej ten klasickej designér, co přijde ráno v osm, vezme tužku a kreslí do večera. Zajímá mě spousta věcí, dělala jsem třeba i podcast,“ zavzpomínala Anna Marešová.

Při vývoji produktů se snaží Annin tým vychytávat mouchy přímo při výrobě.

„Teď máme lubrikant, ke kterému jsem dlouho sháněla výrobce. Chtěla jsem, aby v něm byly přírodní složky, měl skvělou konzistenci i vůni. Všechno už bylo vychytané a pak kolegyně řekla, jestli bychom ho neměly taky ochutnat. Souhlasila jsem a zjistily jsme, že má hořký nádech. Hned jsem zavolala do výrobny a zadala požadavek, ať je bez příchutě,“ prozradila jedna z nejúspěšnějších českých designérek, která má řadu prestižních cen i ze zahraničí.

V podcastu ještě Anna Marešová prozradila, který nejbizarnější vibrátor se jí dostal v rámci výzkumu pod ruce, jak se dělají vibrátory s osobním vzkazem nebo co mají společné vibrátor a Barbie.

