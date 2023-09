Zpěvačka a herečka Anna Julie Slováčková je další hvězdou nového podcastu Backstage redaktorky iglanc.cz Adély Noskové. Prozradí, proč je po experimentování s vlasy opět blondýnkou, jak zvládá útoky bulváru na své slavné rodiče Felixe Slováčka a Dagmar Patrasovou i proč neplánuje žádný dětský pořad po vzoru své mámy. V říjnu Anna Julie Slováčková chystá křest nové desky.

Začátkem roku 2021 vydala Anna Julie Slováčková své debutové CD s názvem „AURA“ | Foto: se svolením Anny Julie Slováčkové, iglanc.cz

„Účinkuji v seriálu Ordinace v růžové zahradě a tam musím být za blonďatou sestřičku. Takže je to takový hořkosladký návrat k barvě vlasů, kterou jsem už nechtěla,“ říká Anna Julie Slováčková v novém podcastu Backstage.

Moderátorku, zpěvačku a herečku tam pozvala redaktorka lifestylového webu iglanc.cz Adéla Nosková. Té Anna Julie Slováčková mimo jiné prozradila, kdo je jejím idolem, jaké nevyžádané rady dostává i jestli jako malá měla plyšovou žížalu Julii z máminy dětského pořadu.

Klip s Pokáčem - píseň I když jsme plešatý:

Zdroj: Youtube

V soukromém životě si Anna Julie Slováčková prožila složité období, když ji diagnostikovali rakovinu prsu. Musela podstoupit řadu vyšetření i koloběh chemoterapií, po kterých jí vypadaly vlasy. Protože si sama těžkou nemocí prošla, začala se věnovat charitě.

„S jednou kosmetickou firmou už druhým rokem spolupracujeme na projektu Cítím dotek síly. Při onkologické léčbě, ale i jiných onemocněních, kůže trpí a my se snažíme lidem, které taková nemoc postihla, dodat odvahu a sebedůvěru,“ řekla Anna Julie Slováčková.

S písničkářem Pokáčem se pak stali patrony projektu Můj nový život, který podporuje děti s onkologickým onemocněním. „Pokáč napsal nádhernou písničku I když jsme plešatý. Na konci videa je QR kód, pomocí kterého mohou lidé přispět na léčbu,“ prozradila zpěvačka.

Obal desky Anny Julie Slováčkové, která vyjde v září a pokřtěna bude v říjnu v Lucerna Music Baru v PrazeZdroj: Se svolením Anny Julie Slováčkové, iglanc.cz

Jak se dcera Dagmar Patrasové a Felixe Slováčka vyrovnává s tím, co o ní a její rodině píše bulvár a nakolik má možnost se k tomu vyjádřit?

„Asi tak ze čtyřiceti procent. Někdo zavolá a zeptá se, co je na tom pravdy, ale je spousta článků, o kterých ani nevím, že vznikly. Nedávno jsem třeba četla, že držím drastickou dietu, nebo že mi táta ukradl kšeft. Nemám ponětí, odkud to novináři vzali, ale i když je to dost psychicky náročné, vím, že se navzájem trošku potřebujeme,“ konstatovala Anna Julie Slováčková.

Osudový koncert v Lucerně

Aktuálně vydává Anna Julie Slováčková novou desku „Osudová“. Křest je naplánován na 4. října v pražském Lucerna Music baru. „Bude to krásný, budeme tam mít spoustu hostů a pro mě to bude dost možná osudový koncert, jelikož se deska jmenuje Osudová,“ zve všechny zpěvačka.

Co je Backstage?

Backstage je tajné území slavných - zákulisí, kam mají přístup jen ti, kterým patří a pak pouze pár vyvolených s backstage pasem jako vstupenkou na krku! Teď do něj můžete díky novému podcastu Adély Noskové vejít i vy! Hosty podcastů Backstage na iglanc.cz jsou influenceři, hudební interpreti, ale také manažeři, výtvarníci, slavní… Prostě všichni ti, kteří tvoří svět umění.