Zpěvačka Anna Slováčková stále statečně bojuje s rakovinou a v jejím boji jí hodně pomáhají její blízcí. Mezi nimi je i čtyřnohá kamarádka Jindřiška, která Aničce padla do oka úplnou náhodou. Než odletěla na dovolenou do Turecka, vyvedla ji na společenskou akci.

Jak se jmenuje to krásné chlupaté stvoření?

Moje krásné chlupaté miminko se jmenuje Jindřiška a je opravdu krásná, ale také hodně neposedná. Dneska, protože je tady kolem mnoho pejsků a hrozně moc podnětů, je taková celá roztržitá, ale jinak je miláček.

Anna Slováčková | Video: Ladislav Ptáček

Kde jste se vy dvě našly?

S přítelem jsem dlouho zvažovali pořízení psa. Toužila jsem po něm, ale báli jsme se toho kroku, protože žijeme v bytě a oba máme náročné zaměstnání. Začala jsem ale na facebooku sledovat skupiny jako: „Štěně v nouzi“, „Zachraňme štěně“. Jednou, když jsem byla na akci v Liberci, se objevil inzerát na malou černou fenku s růžovou mašlí kolem krku. Nádherně na mě koukala! Už jsme s přítelem dávno věděli, že chceme, aby se psí holka jmenovala Jindřiška, a já ihned věděla, že tohle je naše Jindra. Byla z Turnova z dočasné péče. Do týdne jsme si vše připravili a byla naše.

Je váš první pejsek?

Doma jsme měli spoustu pejsků, tedy rodiče je měli. Vlastně jsem byla psy obklopena stále, měli jsme většinou vlčáky, taky čivavu, dokonce i kokršpaněla. Takže jsem poznala spoustu různých plemen, ale můj první pes, kterého sama vychovávám a o kterého se starám, je Jindřiška.

Rodiče dětem psa občas nechtějí dovolit, to ovšem nebyl váš případ…

Žádný vlastně nebyl můj. A nakonec, když jsem viděla, jak jsou pořád zavření na zahradě, chtěla jsem, abychom už žádného neměli. U nás doma byli psi hlídací a mně bylo hrozně líto, že je táta nechtěl pouštět do domu. Chtěla jsem vždycky mít víc té psí lásky doma, takže jsem byla ráda, když jsem si mohla pořídit tady tu černou holčičku a konečně mít tu lásku u sebe.



Tím říkáte, že Jindřiška je postelový pejsek?

Naprosto! Ona hrozně ráda lítá, miluje být venku, proto jí nerada říkám gaučový pes, ale na druhé straně postelová je. Je součástí našeho domova, takže s námi leží v posteli, na gauči a je všude s námi. Dokonce i na záchodě nebo v koupelně, když se sprchujeme.

A co nejraději žere?

Odjakživa krmím všechna svoje zvířata krmivem od Pučálky. Granule, konzervy… občas jim přidám nějaké masíčko, zeleninu, ovoce… Jindřišce se prostě snažím dávat všechno, co může pes normálně jíst a z čeho pro sebe získává nutné živiny.

U stolu tudíž nežebrá?

Žebrá, neustále. To jsme ji ale bohužel naučili my.

Co vám tenhle tvoreček přinesl do života?

Nekonečné množství lásky. A taky to, že ať vypadám nebo se cítím jakkoli, můj pes na mě pořád kouká s láskou v očích a já vím, že jsem pro něj to nejvíc, co může mít. A ona je navíc skvělý parťák. Každý den se díky ní smějeme. Je takové andělské stvoření seslané shůry.

Trochu osobní trenérka a psychoterapeutka?

Ano, musím s ní ráno a večer ven a nemůžu jen ležet v posteli, ať je mi mimořádně blbě psychicky, anebo fyzicky. Prostě je naprosto přírodní antidepresivum.

Mimochodem, jak se teď cítíte?

Trošku náročně. Dneska jsem měla chemoterapii, tak jsem tady fakt jenom na skok a pak pojedeme někam do přírody, nadýchat se čerstvého vzduchu a trochu se pod nebem zrelaxovat, lehnout si do trávy. Ale jinak v pohodě. Příroda je úžasný lék.

Mnohým je líto, jak se Pavel Novotný neurvale vyjádřil na adresu vás i vaší rodiny, chtěla byste k tomu ještě něco říct?

Děkuji, ale už se k tomu nechci dál vyjadřovat.

Dobře. Co vás v nejbližší době čeká? A na co se opravdu těšíte?

Teď nám vychází videoklip k novému singlu, který se jmenuje Léto. Tak na něj se těším moc, protože zatím dle fotek, které jsem dostala od naší fotografky Kristýnky, vypadá krásně! Jsem zvědavá, co mi pan režisér pošle za sestřihy. Ta písnička mě hrozně baví a doufám, že bude bavit i ostatní. Věřím tomu, že nám zase otevře nějaké nové obzory.

Seriál Ordinace v růžové zahradě 2, kde hrajete, se natáčí i přes léto, nebo budete mít volno?

Do konce června jsme točili o sto šest, pilně vytvářeli co nejvíce nových scén a dílů, aby se měli diváci na co těšit. Teď si dáváme chvilku pauzičku.

Máte už naplánováno, jak volno využijete, kam se vydáte?

Letím do Turecka a do Egypta na totální all-inclusive, budu si krásně válet šunky u moře a každý den se přejídat na rautu. A jinak budeme makat na chalupě s Felixem, tam se snažíme vytvořit nový rybníček a já mám ještě jeden pozemek, kde teď hodně pracuji venku. No a samozřejmě do toho přijdou koncerty, nějaké přehrady, takže je se na co těšit!