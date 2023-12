Anna Julie Slováčková vydala album, na jehož křtu byla sebevědomější než kdy jindy. Odhodila totiž nejistotu pramenící z vlastního těla. „Jsem na sebe pyšná, během koncertu a před stovkami lidí jsem dokázala být skoro nahá,“ svěřila se zpěvačka. V rozhovoru pro časopis Story promluvila o tom, co jí na sobě vadí, jak se vypořádává se smutkem, a že jsou si s přítelem navzájem oporou.

V roce 2019 byl Anně Julii Slováčkové diagnostikován zhoubný nádor prsu. Letos v říjnu informovala, že se jí nemoc vrátila | Foto: Profimedia

„Nové album je moje duše, srdce, život. Jsem to já, taková, jaká se mám i nemám ráda. Na albu je zachycena radost ze života, smutek a láska…“ Těmito slovy jste, Aničko, představila CD Osudová, které vyšlo v říjnu. Jaká se máte ráda?

Mám se ráda, když vstanu na chalupě, je mi zima na nohy a nechci se malovat. Vím, že mám jít sbírat jablka a nechce se mi do toho. Zároveň se těším na to, že celé rodině uvařím oběd. Asi se mám ráda jako paní v domácnosti. (smích)

Co vám na sobě vadí?

Nemám se ráda, když začínám panikařit. Zejména když mám vysoká očekávání od svého okolí. Ve chvíli, kdy vím, že bych už měla mít něco dokončené a ostatním to trvá déle, stávám se netrpělivou. Chápu, že každý z nás vnímá věci jinak. Přesto, já nedokážu být v takových situacích chápající. Obvykle jsem empatická, ale když se jedná o práci a cítím, že ostatní nepracují, jak by měli, nejsem moc příjemná.

Anna Julie Slováčková v rozhovoru Českého rozhlasu o hudbě, rodičích i vážné nemoci:

Řeknete něco o lásce?

Láska v mém životě několikrát přišla a zase odešla. Teď je na scéně poměrně dlouho… S přítelem se známe už dlouho. Byli jsme kamarádi, prožíval se mnou už první nemoc. Hraje se mnou v kapele a pracoval na desce Osudová. Není jen mým partnerem, ale také nejlepším kamarádem. Náš vztah se vyvinul zcela nečekaně. Jednoho dne to prostě rozkvetlo, a teď spolu vychováváme psa. Jsme si navzájem oporou.

Kdy jste zažila moment, který vám přinesl pocit štěstí, i když jen na prchavý okamžik?

V těžkých chvílích mě drží nad vodou obraz, který v sobě uchovávám. Zpívám o něm i v písní Pokoj: „Mý dětský sny i to válení v trávě, tak nějak vypadá můj pokoj v hlavě…“

V roce 2019 jsme během Velikonoc byli s partou přátel, bratrem Felixem a jeho rodinou na chalupě. Bylo krásně teplo, svítilo sluníčko, všichni se náramně bavili. Odpoledne jsme si lehli na deky v zahradě, koukali na nebe a poslouchali staré písničky. V jednu chvíli zafoukal vítr a do slunečních paprsků začaly padat kvítky z rozkvetlých jabloní. Byl to naplňující, láskyplný moment a pocit absolutního štěstí.

Jak se vypořádáváte se smutkem? Odoláváte těmto emocím, nebo jim dovolíte, aby se vás dotkly?

Rozlišuji dva typy smutku. První je zdravý, kdy cítím melancholii a mám chuť zůstat sama, třeba se schovat pod peřinu. Druhý typ smutku je depresivní. Tomu se snažím vyhnout, protože vím, že by mě mohl zcela pohltit. Je důležité najít rovnováhu a neumožnit, aby mě negativní emoce zcela ovládly.

Na vašem křtu jste zpívala v odvážném outfitu, průhledných kalhotách. Při akrobacii na kruhu jste vystupovala dokonce bez nich. Jaké byly reakce?

Našli se tací, kteří komentovali, že jsem mohla zvolit vhodnější kostým, že mi tohle opticky zvětšovalo stehna. Já na to kašlu. Pro mě nebyl křest o tom, co jsem měla na sobě nebo jak jsem vypadala, i když jsem samozřejmě chtěla vypadat hezky. Na druhou stranu jsem na sebe hrdá, že jsem se před lidmi svlékla jen do body a na kruhu předvedla akrobacii.

Anna Julie Slováčková v klipu k písni Pokoj:

Nikdy předtím jste tak odhalená nevystupovala. Je to pravda?

To je pravda. Ještě před rokem bych se takhle svlečená vystoupit rozhodně neodvážila. Z bytu bych nevyšla ani v kraťasech nebo sukni, protože by mě trápilo, že všichni uvidí mé tlusté nohy a celulitidu. Jsem na sebe vážně pyšná, během koncertu jsem byla před stovkami lidí skoro nahá!

„Několik dní před koncertem mi začalo být zle. Obávala jsem se, zda to zvládnu udýchat, odzpívat. V den koncertu jsem se už od rána cítila naprosto v pořádku, což bylo neuvěřitelné,“ řekla v rozhovoru pro časopis Story Anna Julie SlováčkováZdroj: se souhlasem Lukáše Zimy

Kdy přišel zlom a odvaha?

Během zkoušek na koncert. Když jsem na kruhu trénovala v kostýmu variace, přišli jsme na to, že to v kalhotách nejde. Měla jsem dilema. Buď bude kruh, nebo kalhoty. A já se rozhodla pro kruh.