„Období před křtem desky bylo krásné, ale náročné. A co mě čeká teď? Začíná mi vánoční pohoda," říká ve Story Anna Julie Slováčková.

Co byste, Aničko, v letošním roce označila za své „best of“?

Jednoznačně křest naší desky Osudová. Byla jsem ohromena tím, jak fanoušci komunikovali, zpívali všechny naše písničky. A hlavně kolik jich přišlo! Vůbec jsme nečekali, že pražský Lucerna music bar bude takhle plný. I reakce byly krásné. Vím, že v našem vystoupení byly chyby a některé věci bych teď udělala jinak, nemohli jsme vzhledem k okolnostem, tedy mé nemoci, dělat víc. Přesto to byl nezapomenutelný zážitek.

Z posledního klipu Pokoj čiší láska, pohoda. Zvláště když se na konci objeví vaši rodiče. Věděla jste od začátku, že je do této akce zapojíte?

Ano, bylo to jasné hned od začátku. Už při psaní písně jsem měla představu, jak by měl videoklip vypadat. Chtěla jsem, aby se v něm objevili moji nejbližší kamarádi, kapela a samozřejmě rodiče s bratrem Felixem. Klip vyjadřuje představu mého „pokoje“, jako místa plného pohody a krásy. A tam moji rodiče patří. Bez nich by videoklip nebyl úplný.

Ve videoklipu Anny Julie Slováčkové si zahráli i její rodiče, Dagmar Patrasová a Felix Slováček. Pro zpěvačku se jedná o velmi zásadní klip.

Musím přiznat, že se mi na klip těžko dívá, protože mě strašně dojímá. Okamžik, kdy mě rodiče obejmou je tak silný, že když jsem se na klip podívala, cítila jsem jejich vůni. Při jeho prvním zhlédnutí jsem brečela jako želva. Pak jsem ho viděla ještě dvakrát a od té doby s tím mám opravdu problém… Je ale skvělé, že jsme ten moment zachytili. Nikdo to nikdy nesmaže. Videoklip tu zůstane stejně jako hudba.

Zpíváte o pokoji, zůstal vám u rodičů ten dětský?

Ne. Máma si z něj udělala šatnu a úložný prostor. Docela mě to štve a mrzí. Máma mi stále říkala, ať se nestěhuju pryč a zůstanu bydlet u nich. Ale jakmile jsem vytáhla paty z domu, její věci zaplavily můj pokoj během týdne. (smích)

Byli rodiče na křtu vašeho alba?

Ano, byli. Po poslední písničce přišli nečekaně na pódium. V duchu jsem si říkala: „To je můj večer, proč sem lezete?“ (smích) Nejdřív jsem z toho, že za mnou přišli, nebyla úplně nadšená. Ale pak jsem byla ráda.

Dagmar Patrasová a Felix Slováček svou dceru podporují ze všech sil. Chybět na jejím křtu nemohli. Maminka Dáda přišla v tričku s portrétem Aničky. Tatínek Felix dceru potěšil obřím pugétem.

Přinesli mi kytku, byli na mě pyšní. Máma na sobě měla dokonce tričko s mým portrétem. Přiznávám, že jsem se trošku styděla. (smích) Ale když si vše vybavím zpětně, je to vlastně strašně roztomilý.

Na křtu jste předvedla akrobacii na kruhu. Kdy jste s ní začala koketovat?

Díky muzikálu Alenka v říši divů. Když přišli producenti s nápadem, že bychom kruh zakomponovali do představení, byla jsem rezolutně proti. Dělalo se mi totiž špatně i na houpačce. (smích) Nakonec jsem souhlasila. První trénink, který jsem absolvovala, byl naprosto příšerný. A teď? Při představení létám do výšky sedmi metrů.

Akrobacie na kruzích mě začala strašně bavit. Cestu jsem si našla i díky trenérce Kateřině, která je skvělá. Kruhy mi budou hodně chybět. Kvůli nemoci teď tuto fyzickou aktivitu nějakou dobu dělat nemůžu. Už se těším, až se k ní znovu vrátím. Je to pohyb, který mě opravdu naplňuje.

Jaké je vidět svět vzhůru nohama?

Krásné. Protože cítím, jakou má tělo sílu. Baví mě dokazovat sama sobě, že to zvládnu. Dřív jsem si vůbec neuměla představit, že bych se akrobacii mohla věnovat. I kvůli tomu, že jsem proporčně „trošku výraznější“.

Anna Julie Slováčková zcela propadla akrobacii na kruhu. Nyní si musí dát nějaký čas pauzu. Akrobacie je příliš náročná disciplína a zpěvačka musí šetřit síly na boj se zákeřnou nemocí.

Postavou nejsem prototyp akrobatky. Jsem spíš „tučňoučká“, taková holka krev a mlíko. I to mě na tom baví. Ačkoli nejsem obalená výhradně svaly, můžu viset hlavou dolů.

Začátkem září se váš svět obrátil vzhůru nohama. A ne díky kruhu. Čelila jste informaci o nálezu na plicích. Kdo se to dozvěděl první, komu jste se hned svěřila?

První se to dozvěděly mé dvě nejlepší kamarádky, Kája a Megí. Moje kašlání se mnou řešily od začátku. Hned po nich se vše dozvěděli táta s mámou. Jela jsem za nimi domů a chtěla jim to říct v klidu, ale zhroutila jsem se a rozplakala se tátovi v náručí. Nakonec jsme si pobrečeli všichni tři.

Od té doby už jsem neplakala ani jednou. Stejně tak jsem od toho dne necítila strach ani smutek nad situací. Všechny tyto pocity jsem prožila v jeden den, a pak jako bych je nechala u rodičů.

Ještě v půlce října Anička věřila, že by jí kvůli léčbě nemusely vypadat vlasy. Nestalo se tak.

Na jak dlouho máte plánovanou léčbu?

Těžko říct, zatím úplně nevím. První fáze léčby by měla končit v lednu. Dál nevím… Věřím ale, že léčba pomůže tak, abych mohla vést plnohodnotný život. Sto padesáti let se dožít nemusím, ale do stovky by to bylo fajn!

Po úspěšném koncertu a vydání nové desky máte další cíle nebo plány do budoucna?

Já vlastně žádné plány nemám, což mě trošku děsí. Přitom jsem měla vždy rozplánováno na deset let dopředu. Předtím, než jsem se dozvěděla o nálezu na plicích, se mě má psychoterapeutka ptala, co po křtu desky plánuji, na co se těším. Řekla jsem jí, že nemám plán a do budoucnosti nevidím. Nevím, jestli je to dobře nebo špatně. Ale možná v pořádku, protože se mám soustředit na přítomnost. A přesně to teď dělám.

Opravdu nemáte ani jeden jediný malý pláneček?

Vlastně ano! Rozhodla jsem se, ještě předtím než jsem se dozvěděla, že jsem opět nemocná, podnikat v jiném než uměleckém oboru. Miluju zpívání, miluju vystupování, ale je to náročná disciplína. Když nemáte několik koncertů měsíčně, nebo nejste top zpěvačka, koncertováním se neuživíte.

Proto jsem se rozhodla, že vytvořím místo, kde by si lidé mohli odpočinout. Nabrat síly a být ve spojení s přírodou. Na tom teď pracuju a věřím, že na příští letní sezonu by mohlo být vše nachystané. Lidé by se mohli kousek od Prahy hezky zrelaxovat a nabrat nové síly.

Anička bude vydávat klíče na recepci?

Klíče budou pod rohožkou. Aby to byla alespoň trochu úniková hra. Anička tam bude po lidech jezdit uklízet. (smích) Věřím, že se tohle podaří, na jaře bude vše nachystané a já představím svůj glampigový projekt.