Anthony Ammirati a jeho slavný skok:

| Video: Youtube

Mediálně slavný rozkrok

Mladý francouzský tyčkař Anthony Ammirati má nakročeno ke slibné sportovní kariéře. V roce 2022 vyhrál skok o tyči na světovém šampionátu atletů do dvaceti let a letošní olympiáda měla být potvrzením, že to se svým vstupem do velké atletiky myslí vážně.

Sobotní vystoupení na pařížském olympijském stadionu, kdy ho k úspěchu hnaly i tisíce francouzských fanoušků, však dopadlo jinak, než si představoval.

V kvalifikaci na závod ve skoku o tyči totiž pokazil pokus na výšce 570 centimetrů, do finále nepostoupil, a ještě ke všemu pozorná kamera zaznamenala příčinu jeho neúspěchu: laťku srazil oblastí rozkroku.

Na sociálních sítích si z toho lidé dělají legraci: „Bolestivý skok“

Záběr vyvolal obrovský ohlas v médiích i na sociálních sítích na celém světě. Lidé se bavili a o vtipné komentáře nebyla nouze. A možná to byl to právě jejich humor, který pomohl mladému Francouzovi přenést se přes svůj neúspěch s nadhledem.

„Je to poprvé, co jsem nastoupil na soutěž bez stresu. Jelikož jsem byl úplný outsider, měl jsem jediný cíl – komunikovat s diváky. A to se mi rozhodně podařilo. Jsem moc rád, že dokážu lidi rozesmát. A kdo ví, třeba to bude začátek něčeho úžasného,“ uvedl Anthony Ammirati po soutěži.



Nahrává se anketa ...

Ammiratimu nabízí čtvrt milionu dolarů

Mladý sportovec, kterého do té doby znali jen fandové atletiky, se - ač nechtěně nesportovním způsobem - stal světovou hvězdou. A jeho věhlas zřejmě posílí i poněkud nečekaná nabídka, které se mu dostalo.

Společnost TMZ Sports totiž zveřejnila dopis s návrhem, který Ammiratimu udělal podnikatel Daryn Parker, viceprezident společnosti CamSoda, která provozuje webové stránky s pornografií. Parker nabídl sportovci čtvrt milionu dolarů - tedy téměř šest milionů korun za to, že bude hodinu pózovat před kamerou nahý.

„Jako milovník aktivit zaměřených na rozkrok vám rád nabídnu až 250 000 dolarů výměnou za šedesátiminutovou show s webkamerou, ve které předvedete své zboží, samozřejmě bez tyčky,“ napsal sportovci Daryn Parker.

Podle webu TMZ Sports Parker uvedl, že Ammirati se už nebude muset starat o to, že jeho kompresní šortky neplní svou práci… protože to „může nechat viset, jak chce“.

A tak se po několika dnech jméno neúspěšného skokana objevilo znovu v hlavních titulcích a jak média, tak fanoušci čile spekulují, jak se Anthony Ammirati zachová a zda nabídku přijme. Nečeká se, že by na ni přistoupil. Ale co kdyby přece jen ano?

„Vyvolalo by to novou vlnu memového šílenství kolem tohoto francouzského sportovce,“ konstatuje deník The Economic Times.