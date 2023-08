Otec Arnolda Schwarzeneggera dával vždy přednost jeho staršímu bratrovi. Byl přesvědčený, že budoucí filmová star není jeho vlastním synem. Nelehké začátky Arnolda motivovaly a katapultovaly směrem k neuvěřitelné kariéře. Věděl, co chce, a díky tvrdé práci to i dokázal. Chudý kluk z malé rakouské vesničky dobyl Ameriku, přesně jak si před více než šedesáti lety předsevzal. Stal se legendou kulturistiky, hereckou ikonou a nakonec i politikem. Nevydařil se mu soukromý život. Šťastné manželství skončilo před lety rozvodem poté, co se přišlo na jeho nevěru s uklízečkou.

Arnold Schwarzenegger na premiéře třídílného seriálu z dílny Netflixu. Ten divákům přináší příběh rakouského venkovského kluka, jenž se stal světovou hvězdou první velikosti. | Foto: Profimedia

V ČLÁNKU SI O ARNOLDU SCHWARZENEGGEROVI PŘEČTETE

* Těžké začátky

* První velká příležitost

* V roli Barbara Conana

* Přichází Terminátor

* První komediální role

* Vstup do politiky

* Nevěra s uklízečkou

* V obklopení zvířat

1963 V posilovně jako doma

Dětství Arnolda Schwarzeneggera nebylo snadné. Peněz jeho rodina neměla nazbyt. Otec byl velmi přísný a otevřeně dával přednost staršímu synovi. Údajně proto, že si nebyl jistý, jestli je Arnold skutečně jeho… Minimálně ale v jedné věci jeho život obohatil – jako bývalý atlet vedl své děti ke sportu. Arnold začal fotbalem, ale rychle přesedlal na posilování. První soutěž v kulturistice absolvoval už v šestnácti letech.

1970 Americký sen

Otec si přál, aby z Arnolda byl policista, jako on sám. Matka chtěla, aby se věnoval obchodu. Arnold ale viděl svou budoucnost jinak. Údajně už ve čtrnácti měl plán, kterého se držel. Byl mu tak oddaný, že se do posilovny o víkendech dokonce pravidelně vloupával, aby nemusel vynechat trénink. Věděl, že když bude vyhrávat, jednou se dostane do Ameriky. A to se mu podařilo. Během pouhých dvou let si splnil i druhý sen: dostal titulní roli ve filmu Herkules v New Yorku.



I když jeho první film byl propadák a kvůli výraznému přízvuku museli jeho roli předabovat, otevřel mu dveře k dalším projektům. Za film Zůstaň hladový dostal Zlatý glóbus za nejlepší herecký debut roku a dokument o kulturistice Železný Schwarzenegger mu přinesl roli, která jeho filmovou kariéru odstartovala doopravdy.

Než přišla nabídka na roli legendárního Barbara Conana, všichni Arnoldu Schwarzeneggerovi tvrdili, že z něj hvězda nikdy nebude. Na Hollywood měl až moc výrazný přízvuk a ani jeho tělesné proporce se do amerického ideálu krásy nevešly. Conan to změnil. Zabijácký robot vyslaný z budoucnosti, s přiléhavým označením Terminátor, zrod nového akčního hrdiny už jen potvrdil.

1994 Nejen akční hrdina

Kromě dokonalé fyzičky začali filmaři na konci osmdesátých let využívat i komediální potenciál Arnolda Schwarzeneggera. S Dannym DeVitem natočil komedie Dvojčata a Junior, s Jamie Lee Curtis Pravdivé lži. Ostatně pár vtipných scén se díky scénáři Jamese Camerona objevilo i v pokračování Terminátora s podtitulem Den zúčtování.

Zdroj: Youtube

2003 Politik

Když Arnold Schwarzenegger kandidoval na post guvernéra Kalifornie, neobešlo se to bez křiklavých titulků. Nejen že se nenarodil v USA a v jeho životopise nebylo o moc víc, než soutěže v kulturistice a akční filmy, hlavní problémem byla politická kariéra jeho otce. Za války byl totiž členem nacistické strany a účastnil se napadení Polska. I přes to všechno se Arnoldovi podařilo ve volbách zvítězit. Po boku mu tehdy stála jeho manželka Maria Shriver, neteř prezidenta Johna F. Kennedyho.

2011 Skandál

S manželkou Marií Shriver oznámili rozvod v roce 2011. Stálo za ním odhalení mimomanželského vztahu, kdy Schwarzenegger zplodil nemanželské dítě s dlouholetou domácí pomocnicí Mildred Baena. Během pětadvacetiletého manželství spolu měli čtyři děti: Katherine, Christinu, Patricka a Christophera

2013 Rivalové

Během aktivní politické kariéry si dal Arnold Schwarzenegger od hraní pauzu. Po skončení druhého volebního období se ale rovnou pustil do čtení scénářů, ze kterých vzešly dva filmy se Sylvestrem Stallonem. On a Sly byly největší hvězdy akčních filmů osmdesátých a devadesátých let, a tím pádem i rivalové. Jeden druhého údajně nemohl ani cítit, ale čas vzájemné antipatie obrousil. Během natáčení Expendables: Postradatelní 2 a později i Plánu útěku už na sebe pěli ódy..

Akční hrdina vyměnil zbraně za domácí mazlíčky všeho druhu.

2023 Milovník zvířat

Kromě čtyř dětí, které má se svou bývalou ženou, a syna, který vzešel z aférky s hospodyní, má Arnold Schwarzenegger doma také početný zvěřinec. Vlastní tři psy, miniaturního koně, mini oslíka a prasátko jménem Schnelly. A soudě podle Instagramu se jim od Terminátora dostává nadstandardní péče.