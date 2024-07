Olga Tušicová dnes 15:14

Rok 2025 bude začátkem našeho konce. Alespoň tak to předpověla Baba Vanga, nevidomá bulharská věštkyně. Svými předpověďmi, z nichž některé se naplnily s až děsivou přesností, dokáže překvapovat i tři desítky let let po své smrti. Lidstvo a svět v podobě, jak ho dnes známe, by podle Baby Vangy měly zaniknout až za dlouho. Nicméně začátek událostí, které nakonec vyvrcholí naší zkázou, ale začne podle jasnovidky už příští rok konfliktem v Evropě a zničí obyvatelstvo kontinentu.