Na narozeninový večírek pražského gay klubu Heaven dlouho nezapomene sestřička ze seriálu Modrý kód, herečka Bára Fišerová, kterou si na závěrečné striptérské vystoupení vybral z publika finalista Muže roku 2022 Jan Balšán. A děly se věci.

Navštívila už jste někdy gay klub?

Ano, nejsem v něm poprvé. Kdysi dávno jsem měla kamaráda, který dělal v pražském gay klubu na Národní třídě dýdžeje a já tam moc ráda chodila tancovat, protože měli skvělý parket a on moc hezky hrál. Zpočátku mě tam nikdo neobtěžoval a bylo to fajn, pak ale trochu začaly nějaké holky a to už mi nebylo příjemné, tak jsem tam přestala chodit.

Bára Fišerová s Janem Balšánem při striptýzu:

Až tady jste prožila svou první zkušenost se striptýzem? Nebo ji už máte?

Je to moje první zkušenost a pocity z toho mám velmi překvapivé. (smích) Vůbec jsem nevěděla, jak takový veřejný striptýz funguje. Doteď jsem si myslela, že se kluci úplně neodhalují a nechávají si trenky, ale zjistila jsem, že jdou úplně donaha! Potichu jsem se Honzy ptala, jestli už je to všechno, a on mi řekl: „Teď mi musíš sundat trenky!“ Trochu jsem se lekla a vyhrkla: „Úplně?“ On přikývl. Tak jsem mu je sundala a musím říct, že má pevnej a pěknej zadek. (smích)

Svolila jste jít s ním na parket, protože vás překvapil? Nebo byste do toho šla kdykoli?

Přiznám, myslela jsem, že si vytáhne moji kamarádku a tím jeho vystoupení končí. (smích) Říkala jsem si, že to bude jenom chvilka… A nebyla! (smích) Trochu jsem se schovávala, ale bylo to v rámci večírku, kde byli vesměs kamarádi, tak jsem do toho šla, normálně bych ale asi nešla.

Máte jako herečka zkušenost s točením odhalených scén?

Měla jsem vždycky štěstí, že mě nikde moc nesvlékali. Byla jsem maximálně v prádle a měla jen jednu milostnou scénu před kamerou, a to s Ivanem Trojanem ve filmu Juraje Herze Dívka a kouzelník. A musím říct, že mě Ivan překvapil, byl ještě stydlivější než já. Byli jsme dva stydlínové, kteří se potkali před kamerou, a Jural Herz z toho měl srandu. Měla jsem na sobě noční košilku a Ivan mi měl pod ni vlézt a následovala milostná scéna. Jenže když jsme to zkoušeli, Ivan na mě ani nesáhl, jen opravdu lehoučce, a Juraj už se rozčílil a zakřičel: „Tak na ni, prosím tě, sáhni!“ A Ivan opáčil, že ne, až na ostrou. (smích)

Bára Fišerová má ve filmu Dívka a kouzelník milostnou scénu:

Je točení milostných scén náročné, nebo se u nich herci smějí?

Když se smějeme, je to dobré, většinou je to ale bohužel nepříjemné a nemá to s erotikou nic společného. Vždycky zazní, kdo nemá na place co dělat, má odejít, ve skutečnosti to ale funguje tak, že se všichni přijdou podívat. Pro herce je to tedy nepříjemné, ale do filmu to patří, nedá se nic dělat.

Prozradíte, co vás ještě do konce roku po pracovní stránce čeká?

Brzy nám začíná divadelní sezona, budeme zkoušet nové představení a také nás konečně v září čeká premiéra filmu Milá Emo, který jsme točili celkem tři roky, ještě v covidovém období, a teď bychom měli mít premiéru, na to se moc těším. A pak mě čeká ještě jeden nádherný film, ke kterému je moc hezký scénář, ale o tom zatím nemůžu moc mluvit.