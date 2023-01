Hrzánová tehdy převzala Thálii za mimořádný jevištní výkon v představení Hrdý Budžes. Svůj děkovný proslov zakončila herečka větou: „Jsem strašně šťastná, že tohle představení hraju, poněvadž říkat na veřejnosti, že Rusáci a komunisti jsou svině, akorát se to nesmí říkat, to je takový blaho po těch letech…“

Publikum ji tenkrát odměnilo potleskem. Zdálo se být zřejmé, že Hrzánová mluví o větě právě z představení Hrdý Budžes. V něm představuje malou holčičku v éře normalizace, která nerozumí sebevraždě své oblíbené družinářky: „Maminka pak tátovi v kuchyni říkala, že ji uštvaly ty svině. To asi myslela Rusáky nebo komunisty. Protože Rusáci a komunisti jsou svině, akorát se to nesmí říkat.“

Omluva ruské ambasádě

„Celý ten večer trval dlouho, já to nemám moc ráda, takový ceremonie. Navíc tam bylo moc dramatických umělců a umělkyň, a to je peklo, jednotlivě mám mnohý z nich ráda, ale když je jich plný divadlo, je to náročný. Nicméně nějak jsme to s Radkem (manžel Radek Holub, pozn. red.) zvládli, vázu jsem dala mamince, která odjížděla domů, a řekla jsem Radkovi, že půjdeme na pivo. Ale pak za mnou kdosi přišel, že musím ještě do salonku. 'Čeká tam na vás Špidla.'

Tehdejší premiér. Divný… Přišla jsem tam. Nejdřív, že mi gratuluje. A pak povídá, že musí napsat omluvu na ruské velvyslanectví. A já jsem si myslela, že to je vtip,“ vzpomíná Hrzánová.

Vtip to ovšem nebyl. „Pak mě zastavila moje agentka Hanička: 'Hele, Báro, tak já jsem volala doktorce Burešový, ona už tu praxi nemá. Doporučili mi doktora Jablonského',“ říká Bára Hrzánová, která zprvu nechápala, proč její herecká agentka volala advokátce, která hájila disidenty, a proč jí vůbec doporučuje advokáta…

Trestní oznámení podal bývalý estébák

Když herečce oznámili, že jí hrozí trestní stíhání pro hanobení rasy a národa, pořád si myslela, že jde o legraci a z vtípku podezírala svého kolegu Martina Dejdara. Bohužel se mýlila. Trestní oznámení podal zcela vážně Ludvík Zifčák, příslušník StB, který mimo jiné sehrál roli provokatéra při událostech 17. listopadu 1989 a za své jednání byl odsouzen na několik měsíců odnětí svobody.

Následujícícho dne se Bára Hrzánová sešla s právníkem Jablonským. Ten jí na konci schůzky prozradil, že mu hereččina agentka, řekla, že má-li celá věc dopadnout dobře, nesmí její klientka na policii vůbec promluvit. A právník s tímto názorem po osobním setkání s herečkou souhlasil.

Rozčarování z Moskvy

Jak to dopadlo? „Přišli jsme na Barťák (do Bartolomějské ulice, kde sídlí policie, pozn. red.). Tam byli dva policajti, paní, co datlovala do stroje, doktor Jablonský a já. A on mluvil a mluvil a mluvil,“ vzpomíná Hrzánová. Státní zástupkyně případ nakonec odložila.

Bára Hrzánová, která je svými protikomunistickými postoji známá, v rozhovoru dále říká: „Víte co, měla bych mít asi soucit a neříkat, že všichni Rusáci jsou nějací. Ale já jim prostě nevěřím ani nos mezi očima. Od svých šestnácti let. Celá naše rodina byla antikomunistická, ale měla jsem ráda ruskou literaturu, recitovala jsem Puškina, měla jsem ráda ruštinu. Na gymplu jsem odpoledná uklízela u mámy ve špitále na Bulovce, šůrovala podlahy, abych si vydělala na letenku do Moskvy,“ vysvětluje Hrzánová.

Ve svých šestnácti letech se do ruské metropole opravdu dostala. Pobyt byl pro ni ale velkým rozčarováním. „Lidský život tam nemá žádnou hodnotu. Vůbec. Jsou zpět o několik vývojových etap, tam je pořád samoděržaví, jen vyměnili vládce,“ říká Bára Hrzánová.