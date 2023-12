V komedii Dobře rozehraná partie se na jevišti poprvé setkávají Barbora Hrzánová a Radek Holub se synem Antonínem. Ten dokázal s náročnými rodiči během zkoušek držet krok… Radek se ztotožnil s postavou cholerického Freda rychle, zatímco Bára přiznala, že si dosud neosvojila schopnost používat „ženské zbraně“.

Antonín Holub, syn herečky Barbory Hrzánové a herce Radka Holuba, se poprvé představil na českých divadelních prknech v komedii Dobře rozehraná partie po boku svých rodičů | Foto: Profimedia/Malik Rusinova/CNC

Fred Kowinski je hrdý válečný veterán a opuštěný vdovec. Životem o samotě se stal cholerikem, jenž svou zlomyslností terorizuje své nejbližší. Role se ujal Radek Holub a prozradil, že je mu v kůži Freda dobře. „Charakter nelidy je pro herce za odměnu. Jak známo, nejhůř se hrají princové na bílém koni, skrz naskrz klaďasové,“ konstatoval herec.

Bára Hrzánová s manželem Radkem Holubem v talkshow 7 pádů Honzy Dědka:.

Zdroj: Youtube

V inscenaci Dobře rozehraná partie jsou pro Freda jediným světlým bodem pravidelné úterní šachové partie se starým přítelem Waltem. Zato středeční návštěvy syna ho spíš iritují. Leonard mu neustále dohazuje hospodyně, ale Fred je na ně alergický. Svým chováním zatím všechny hospodyně rychle vystrnadil. Energická Rosalinda v podání Barbory Hrzánové je ale jiná. Rychle odhalí jeho slabé stránky, neústupně narušuje jeho ustálené návyky a se „starým pánem“ rozehrává vlastní hru.

Hořkosladká komedie

Barbora Hrzánová přiznává, že v ní hra okamžitě zarezonovala, jelikož jde o skvěle napsanou komedii. „Oslovilo mě i téma jisté osamělosti. Všechny postavy jsou v určitém stavu osamění, vnitřním nebo společenském. Přitom o samotu nestojí,“ vysvětluje herečka.

Prokletá Perinbaba 2 míří do kin. Hned tři její hvězdy se nedožily premiéry

Na první pohled by se mohlo zdát, že téma samoty do komedie úplně nezapadá, ale opak je pravdou. „V každé dobré komedii by měla být špetka nostalgie, trocha smutku. Hořkosladká komedie je to nejhezčí, co jsme v divadle vymysleli,“ zmínila Hrzánová.

Ženské zbraně

Rosalinda se dokáže Fredovi neodbytně vnutit do života. V tomto úkolu jí pomáhají různé taktiky. Bára Hrzánová však o ženských zbraních zřejmě slyšela poprvé. „Prosím vás, a které to jsou? Mně to nikdy nikdo neřekl, takže jsem si žádné neosvojila. Pokud jsem jimi někdy zaútočila, fakt jsem o tom nevěděla,“ přiznala herečka.

Se zlomyslnými jedinci, jako je Fred, by údajně neměla problém ani ve svém soukromém životě. Gejzír urážek i nevybíravá upřímnost ji dokonce okouzluje. Jen v takovém jednání musí být jiskra, ne zákeřnost. Bára Hrzánová přiznala, že právě na tomto základě milovala režiséra Miroslava Macháčka.

Geniální i záludný. Režisér a herec Miroslav Macháček se narodil před sto lety

„Toužila jsem s ním jako s režisérem pracovat, ačkoli jsem od babičky znala historky z Jihočeského divadla, kde před ním herečka skákala do Malše. Na jiného herce zase zaklekl a držel mu nůž na krkavici. Přesto oba druhý den zase přišli na zkoušku,“ naznačila nepřekonatelná divadelní Helenka Součková

Rodinné trio

V komedii Dobře rozehraná partie hraje i syn Barbory Hrzánové a Radka Holuba. Antonín Holub nedávno dokončil studium herectví ve Francii. Po úspěšných vystoupeních v muzikálovém oboru dostal na prknech Divadla Kalich příležitost vyzkoušet si herecké dovednosti v čistě činoherní roli. Na jevišti se s rodiči setkává prvně. „Moc jsem se na to těšila a zároveň si to úplně neuměla představit,“ řekla Bára.

Bára Hrzánová se synem, Antonínem Holubem. V divadle spolu hrají poprvé. Zdroj: Profimedia/Malik Rusinova/CNC

Bára Hrzánová se svým synem už léta vystupuje v kapele Condurango. Divadelní prostředí však představuje zcela jinou disciplínu, což potvrdil i Radek Holub. „Zpočátku jsem byl zvědavý, jestli s námi Tonda udrží na jevišti krok, protože si uvědomuju, že není úplně jednoduché se mnou a s Bárou hrát. Jsme docela tvrdí v nárocích na práci. A udržel, potěšil mě,“ pochválil syna oblíbený herec.

V této komedii se Antonín Holub dělí o roli Leonarda se zkušeným hercem Romanem Tomešem, stálicí pražského Divadla Kalich. Podle slov Radka Holuba mají oba mladí herci za sebou obrovský kus práce.