Jablko nepadá daleko od stromu. Potvrzuje to Antonín Holub, syn hereckého páru Barbory Hrzánové a Radka Holuba. Všichni tři hrají v inscenaci Dobře rozehraná partie. Zatímco Bára v časopisu Story přiznala, že Tonda během zkoušek dostával „za uši“, Radek odhalil matčinu nezvyklou nervozitu před premiérou.

Radek Holub, Barbora Hrzánová a jejich syn Antonín Holub se poprvé setkali společně na jevišti. | Foto: Profimedia

Jaké pocity jste měl, když jste jako malý sledoval rodiče na jevišti?

Antonín: Moc mě to bavilo. Když jsem byl starší a mohl být déle vzhůru, chodil jsem za rodiči do divadla hned po škole. Rád jsem sledoval všechna představení a zajímalo mě vše, od zákulisí po tvůrčí proces. Pozorovat, jak se každé představení liší od večera k večeru, bylo inspirující.

Na studia jste před lety odjel do Paříže. Jak jste jako syn známých rodičů vnímal možnost studovat v zahraničí?

Antonín: Moc. Byl jsem tam sám za sebe a mohl se v klidu věnovat studiu.

Barbora Hrzánová s manželem Radkem Holubem byli hosty talkshow 7 pádů Honzy Dědka:

V Divadle Kalich měla před pár měsíci premiéru nová hra Dobře rozehraná partie. Hrajete v ní s manželkou i se synem. Kdo přišel s nápadem obsadit také Tondu?

Radek: Nápad nevzešel od nás s Bárou. My se o tom neodvažovali ani špitnout! (smích) Byla to režisérka Lída Engelová, která ho obsadila. A my zajuchali.Tonda se v Paříži, kde studoval, věnuje úplně jinému typu divadla. Až tady se poprvé setkal s náročným žánrem konverzační komedie a ještě k tomu zkoušel poprvé společně s námi. (smích)

Antonín se věnuje herectví. Snila jste o tom zahrát si jednou společně?

Barbora: Když Tonda projevil záje, stát se hercem, bylo to pro mě překvapení. Ale řekla jsem si: „Proč ne?“ Samozřejmě jsem si přála, abychom se jednoho dne na jevišti sešli všichni tři. Bylo ale důležité, nehnat Tondu do něčeho, na co ještě nebyl připraven. Abychom ho herecky, a hlavně lidsky „nepoškodili“.



Viděla jsem několik jeho pařížských představení a jsem přesvědčená, že už je plnohodnotným hercem. Stojí na vlastních nohou, je sebevědomý a má být proč. Když režisérka navrhla, abychom si s Toníkem zahráli, byla jsem si jistá, že to půjde, protože už je zralý herce.

Měli jste jako rodiče během zkoušek odlišné přístupy k Tondově herectví?

Radek: Zkoušky vedla paní režisérka. Ta měla první slovo. Když si vzal místo režisérky první slovo tatínek, byl trochu oheň na střeše. Vynadáno jsem dostal od Tondy, paní režisérky a následně doma od Báry. (smích) I když jsem to myslel dobře…



Antonín: Učil jsem se brát rady od rodičů jako od zkušených kolegů. Zároveň jsem si chtěl promyslet a zvážit, co je dobré pro mě. Když jsem si v něčem nebyl jistý, šel jsem za paní režisérkou.

Však se také říká, že maminka a pan režisér mají vždycky pravdu…

Radek: V našem případě ale platí, že tatínek má vždycky pravdu!

Antonín: Ten, kdo vymyslel tohle přísloví, určitě nikdy nezkoušel s rodiči. (smích)

Barbora: Bylo to těžké. Proto jsem se snažila zasahovat do toho co nejméně. Nechávala jsem vše na paní režisérce. Nakonec, o to méně pak bylo rozbrojů v rodině. (smích) Když zkouším s Radkem, to se i pohádáme, protože hledáme kompromis a pak si to hezky vyříkáme. S Tondou je to jiný, křehký prostor… Máte mu pomoct, nebo do toho nezasahovat?

Byli rodiče na zkouškách přísní, nebo podporující?

Antonín: Byl to mix obou přístupů. Táta byl spíš přísnější, zatímco máma byla podporující.

Radek: Jak jsem na tebe byl přísný? (smích)

Antonín: Víc jsme se hádali. Táta na mě měl větší nároky. Ve hře máme daleko víc společného textu než s mámou. Pramenilo to z našich dlouhých a velkých dialogů.

Barbora Hrzánová se synem Antonínem Holubem.Zdroj: Profimedia

Jaké to bylo, zkoušet a poprvé hrát s rodiči?

Antonín: Z rodičů jsem byl nervózní. Ale uklidňovalo mě, že zkouším právě s nimi. Sice jsem chodil na zkoušky do divadla, ale pocit jsem měl, jako kdybychom si spolu povídali doma.

Zažívali jste před první společnou premiérou velkou nervozitu?

Radek: S Bárou společně hrajeme a stavíme inscenace s kratší přestávkou už třicet let. Za celou tu dobu jsem ji neviděl před premiérou tak vystresovanou jako při této inscenaci. Převzala trému za Tondu a musím říct, že takhle ji neznám. A to jsme hráli různé i těžké žánry! (smích)

Tondo, vám se kolena neklapala?

Antonín: No to víte, že jo!

Radek: Ale máma měla větší trému za tebe, než za sebe.

Barbora: To je pravda. Ale říkala jsem si, že to musím nějak zvládnout i za Tondu. (smích)

Měla jste u něj z něčeho konkrétního obavy?

Barbora: Jen v začátcích. Těšila jsem se a trnula zároveň. Tonda studoval muzikálovou školu v Paříži. Hrát poprvé v češtině, k tomu hned konverzační komedii a ještě pod vedením Lídy Engelové, to opravdu není jednoduché.

Pro někoho, kdo se chce naučit pohybovat v češtině na jevišti, je práce s Lídou Engelovou tou nejlepší, ale zároveň nejtěžší příležitostí. Byla jsem zvědavá, jak si Tonda poradí. Věděla jsem, že dostane „za uši“. A skutečně, první krok u Lídy Engelové je ztráta sebevědomí, které si postupně zase získáváte. (smích) Tonda tím prošel úspěšně a já si ověřila, že je silným jedincem, nejen „třtinou větrem se klátící“.

Antonín Holub ve hře Romeo a Julie. Tu odehrál loni v létě ve francouzském Avignonu.

Když syn hraje, čí výraz se v něm více zrcadlí?

Radek: Jednoznačně v něm vidím Hrzána. (Herec Jiří Hrzán, otec Barbory Hrzánové, pozn. red.)

Barbora: Souhlasím. Nejvíc v něm vidím tátu Jirku.

Radek: Přeskočilo to přes generaci.

Barbora: Přitom to nemá a nemůže mít nakoukané. Pohyby mého táty má Tonda odmalička.