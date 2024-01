Zatímco po pracovní stránce se jí daří, na muže má čtyřiatřicetiletá herečka Barbora Jánová zatím smůlu. Vztah s tanečníkem Adamem, se kterým chodila přes rok a ještě v prosinci tvořili pár, vzal za své a do nového roku už vstupovala sama. Je ale plná optimismu a těší se, co jí nový rok přinese.

Barbora Jánová | Foto: Profimedia

Vyvíjí se zatím rok 2024 podle vašich představ?

Ano, byť je na začátku, rok 2024 vychází krásně. Těším se na všechno, co mě čeká, a to jak v profesním, tak v osobním životě.

Dala jste si letos nějaké předsevzetí? A pokud ano, jste člověk, který ho dokáže dodržet do zdárného konce?

Předsevzetí si nedávám, protože je většinou nedodržím. Spíše si dávám cíle než předsevzetí, a to v průběhu celého roku, nejen na jeho začátku.

Bodyshaming dovedl Barboru Jánovou až k myšlenkám na sebevraždu:

Máte ráda hory. Chystáte se na ně v nejbližší době vyrazit, nebo raději zamíříte někam do tepla?

Chystám se na hory, v únoru pojedeme s kamarádkou na lyže do Rakouska. A chtěla bych i do tepla, ale asi až ve druhé polovině roku. Ráda bych si udělala větší pauzu a odjela na celý měsíc, pokud to práce dovolí.

Plánujete někam vyrazit i s přítelem Adamem? V jednom rozhovoru jste prozradila, že právě cestování vás spojuje.

S Adamem jsme se rozešli, takže s ním nikam vyrazit neplánuji. Teď už nás nespojuje vůbec nic.

Co vás nyní čeká po pracovní stránce?

Práce je spoustu. Chystám svůj podcast, který se bude věnovat hercům první republiky. Pak jsem začala pracovat pro sexshop.cz, kde budeme tvořit zábavně edukační obsah… Práce mě tedy čeká hodně, za což jsem moc ráda samozřejmě. Píšu také knížku, ale o ní zatím nechci nic prozrazovat.

Barbora Jánová a Markéta Muzikářová (vpravo)Zdroj: se svolením Winter Wonderland

Proč jste si do podcastu vybrala právě herce první republiky? Je vám ta éra blízká?

Miluju Adinu Mandlovou a Natašu Gollovou. Nejradši mám film Eva tropí hlouposti. Celkově je mi ta doba blízká a baví mě. Lidé mi často říkají, že bych se do ní hodila. Přijde mi, že je o ní co vyprávět a můžeme díky ní vzdělávat a také obohacovat mladou generaci třeba o to, jak se dřív točil film oproti dnešku, jaké jsou v tom rozdíly a podobně.

Na podzim nás čeká nová řada StarDance. Kdybyste dostala nabídku, přijala byste ji? Je vám tanec blízký?

Do Stardance bych určitě šla, protože je to velká výzva a ty já mám ráda. Vždycky jsem si to přála, aby nabídka přišla, tak uvidíme. (smích)