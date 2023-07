Přestože má herečka Barbora Kodetová stále krásnou pleť, kterou z velké části podědila po svém otci Jiřím Kodetovi a mamince Soně Kodetové, pomalu ale jistě na ní po padesátce začíná pociťovat stárnutí. Nechala si proto od odborníků poradit, co s tím.

Barbora Kodetová. | Foto: se svolením Barbory Kodetové / AKO ČR

Máte své kosmetické rituály, které dodržujete?

Ne. Shrnula bych to asi tak, že do padesátky mi stačila Indulona, po padesátce už sahám po trochu lepší kosmetice a hodně hydratuji pleť. Mám velkou kliku v tom, že jsem po obou rodičích podědila skvělou genetickou výbavu. Naplno se projevují maďarsko-slovenské kořeny, to je opravdu dobrá kombinace. (smích) Ale je pravda, že pleť už je trochu horší, než bývala, a je to znát.

Stále zamilovaní Šporcl s Kodetovou: Jsme pár, který se rozhodně nenudí:

Zdroj: Youtube

Kde se pro výběr kosmetiky inspirujete? U maminky, nebo na sociálních sítích?

Maminka používá celoživotně jeden krém a tím končí. Ve výběru se snažím hodně inspirovat přírodou. Různě zkouším a hledám, co mi vyhovuje. Spoustu krémů jsem nakoupila v Americe, kde mají daleko větší výběr než u nás a nejsou tam tak drahé. Mám také velmi dobrou kamarádku, která pracuje v kosmetickém salonu, kde se o mě starají, a radí mi.



Nahrává se anketa …

Plánujete do budoucna jít pouze cestou krémů, anebo se nebráníte ani estetickým zákrokům?

Nebráním se ani estetickým ošetřením, protože si myslím, že je mnoho neinvazivních zákroků, které jsou velmi dobré a prospěšné, a ve své profesi potřebuji, aby pleť vypadala dobře. Co si budeme říkat, žádné ženě se nechce stárnout.

Báru nyní můžeme vídat i jako zpěvačku:

Zmínila jste návštěvu kosmetického salonu. Máte s péčí kosmetiček a kadeřnic jen pozitivní zkušenosti? Spálila jste se někdy v těchto službách?

Kdysi dávno jsem získala jednu špatnou zkušenost. Chtěla jsem mít kudrnaté vlasy, ale trvalá mi je zničila. Bylo to v období natáčení filmu Učitel tance. Přišla jsem o polovinu vlasů. Ale to už je prehistorie. V zásadě bych řekla, že platí to, že cena není zárukou kvality. Najdete salony, kde ošetření či účes stojí třetinu ceny než v Praze, a přitom práce i výsledek jsou kvalitnější a lepší.

Barbora Kodetová: Na minulost nesmíme zapomínat, tvoří základ vzdělání a kultury

Začaly prázdniny. Prozradíte, co chystáte?

Nejstarší dcera letí do New Yorku k mým příbuzným a my pojedeme se zbytkem rodiny do Irska. Loni jsme neměli moc dobrou zkušenost s cestovní kanceláří, tak jsme si řekli, že pojedeme po vlastní ose. Kromě toho mě čekají i pěvecká vystoupení, na která se moc těším. V polovině července bych měla například vystoupit v Táboře. Přijeďte!

Facebook Deník Styl je tu pro každého.Zdroj: Deník/Denisa Lottmannová