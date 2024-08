Není tajemstvím, že jste se s partnerem vzali v Las Vegas. Plánujete ještě druhou svatbu v Čechách?

Ve Vegas jsme se vzali a ve Vegas jsme manželé. U nás v Čechách to ještě na úřadech musíme vyběhat. Bude to docela náročné, ale musíme to zvládnout. A kromě toho nás na konci léta čeká ještě svatba v kruhu rodinném a s nejbližšími přáteli, protože je o tu slávu – hlavně maminky a babičky – nemůžeme ochudit. S Davidem už jsme tedy svoji, představujeme se jako manželé, ale ještě uděláme zvláštní obřad pro rodinu.

Byla svatba plánovaná, nebo to byl spontánní nápad?

Vše bylo připravené. Do Ameriky jsme se vydali kvůli tomu a rovnou si udělali i svatební cestu. Jen jsme to kvůli fotografovi prohodili. Nejprve byla svatební cesta, až pak obřad. (smích) Všem jsem říkala, kdo chcete, poleťte s námi, ale kupte si letenku sami, my vám na to přispívat nebudeme, protože jsme si teď koupili vilu. Náš budget tedy nebyl úplně velký, natož abychom všem kupovali letenky. Měli jsme tam jen pár kamarádů.

Jaké používáte jméno? Jste pořád Mottlová?

Papírově a v osobním životě jsem Barbora Pleva Mottlová, ale jinak pořád budu profesionálně vystupovat jako Bára Mottlová.

Už jste natrénovala nový podpis?

Ještě jsem ho netrénovala. (smích) Aktuálně se stěhujeme, koupili jsme si novou vilku a malujeme. Máme teď na práci tolik věcí, že jsem ještě nestačila potrénovat.

Kromě hraní i zpíváte. Nedávno jste křtila svůj nový singl. Co vás k jeho vydání vedlo?

Ano, křtili jsme můj nový singl, ke kterému jsem napsala i text. Je to moje první zkušenost, ale proč ne. Je to písnička o tom, jak je super mít prázdno v hlavě a dát si jen tak nohy na stůl. Taková letní pohodička, která mě moc baví. Mám rozpracovanou ještě jednu písničku, ale je strašně těžká a já nemám teď moc čas se jejímu dokončení věnovat.

Považujete se tedy spíš za herečku?

Zpívám od malička. Ale vždycky jsem zpívala spíš covery. Jak jsem roztříštěná na tisíce směrů – věnuji se i hraní a moderování, o zpívání víc mluvím, i když jako zpěvačka vystupuju docela často. Bohužel ale nemám svůj repertoár, abych mohla jít třeba do arény (smích), takže…

Máte nový cíl…

Přesně. (smích) To je samozřejmě sranda. Ale je na čase na tom zpívání trošku zapracovat. Miluju svoji práci, která je docela dost náročná jak časově, tak i tím, že člověk pořád nese svoji kůži na trh. Jsem ráda, že chvíli moderuji, chvíli zpívám a chvíli hraju, že se to tak roztříští a je to moc fajn. Dneska se zrovna řešilo v rádiu, jestli by nebylo dobré vyměnit pracovní dny za víkend, že bychom měli víkend pět dní a pracovní dny jenom dva. Za mě by to byla strašná škoda. Já pracuju sedm dní v týdnu a nemůžu si to vynachválit.