Tepláky a holínky, ve kterých strávila dětství, vyměnila Barbora Mottlová v pubertě za taneční střevíce a pražský noční život. Do přírody se herečka vrací v posledních letech čím dál víc. Ráda objevuje nová místa, kde ji dělá často společnost partner David Pleva, finalista soutěže Muž roku 2022. Herečka a moderátorka v rozhovoru pro časopis Story přiznala, že během výletů nedbá na linii a ráda se pořádně „nadlábne“.

Barbora Mottlová a partner David Pleva. Herečka ho už před veřejností netají. Čas oba rádi tráví aktivně | Foto: Profimedia

Pocházíte z Prahy. Kam jste s rodiči odjížděla z města na víkend?

Jako malá jsem nejraději jezdila na rybářskou chatu na Orlík. Byli jsme pořád ve vodě nebo běhali po lesích. To jsou jedny z nejkrásnějších dětských vzpomínek. Tepláky, holínky a pořád špinavá. To bylo žůžo! (smích)

Barbora Mottlová v show 7 pádů Honzy Dědka:

Zdroj: Youtube

Táhlo vás to ven, i když přišla puberta a disco? Nebo jste byla věrná víru velkoměsta?

Přesně tak! Jsem dost společenská. Holínky jsem vyměnila za střevíce a bláto za make-up. Každý víkend jsem musela jít někam tančit. Dnes už ráda kombinuju obojí. Ale čím jsem starší, tím raději dávám zase přednost přírodě.

Kdy jste začala cestovat?

Když mi bylo tak šestnáct sedmnáct, jezdila jsem jako modelka do Milána. Vyhrála jsem jeden velký casting a stala se na sezonu tváří jedné italské značky svatebních šatů. Díky tomu jsem procestovala celou Itálii. Poté jsem se do cestování a objevování úplně zbláznila.

Petr Kotvald zastavil čas. I s šedinami vypadá líp než před dvaceti lety

Jako herečku, modelku,moderátorku vás povolání zaválo na řadu míst. Kde v Česku se vám opravdu zalíbilo?

Patřím k těm, kteří si neradi vybírají. Líbí se mi snad všude, vždy si najdu to pozitivní. Příroda je krásná ať na horách, nebo na rovinkách. Proto mě těší být všude. Nedávno jsem byla například na výletě v Litomyšli. Tam mě to naprosto okouzlilo. Pstruzi v průzračné říčce, neskutečné Muzeum Josefa Váchala, zámek, prostě paráda!

Lidé vás znají coby vášnivou řidičku. Když nastane prodloužený víkend, nevadí vám dojet i do té vzdálenější destinace?

Moc ráda řídím, a ještě raději se nechám vozit. (smích) Partner je skvělý řidič a za volantem ho to baví víc než mě, naštěstí. Nedávno jsme byli několikrát na víkend na Slovensku. Jednou z mých oblíbených destinací je Zochova chata.

Barbora Mottlová na túře v TatráchZdroj: se souhlasem Barbory Mottlové

V okolí je krásná příroda. Za tu cestu to rozhodně stálo! Moc jsme si vše užili.

Jste aktivní, sportujete. Vybíráte podle toho cíle dovolené?

Ráda běhám a cvičím jógu, což se dá prakticky všude. Ale ne všude mají skvělé wellness, ve kterém si ráda zarelaxuju a vyčistím hlavu. Ale v právě zmiňované Zochově chatě bylo. Tak i to bylo nezapomenutelné.

Jíte zdravě, jste štíhlá… Hraje i to roli ve volbě místa, kam se vydáváte?

Když už někam jedu, rozhodně se chci dobře nadlábnout a nedietit. (smích) Velké snídaně jsou základ. Pokud nemusím vařit, je to parádní výhoda.

Barbora Mottlová si na jídlo čas udělat umí. Partner David Pleva se o chutnou krmi rád postará:

Jsou pro vás vždy důležité plavky v kufru? Znamená jejich přítomnost, že míříte za relaxem?

Za relaxem a koupáním, to je moje. Neumím si sbalit jen jedny plavky, ale beru rovnou minimálně troje. (smích)

Bez plavek to nejde?

Ráda kombinuju relax i akvititu. Na dovolené nebo výletech ale určitě nemám tak striktní režim jako v běžném nasazení. Ráda objevuju, poznávám a taky sdílím.

Šéfka Miss Makarenko: Justýna by se na světové soutěži mohla umístit vysoko

Prázdniny jsou za námi. Máte přesto další cestovatelské plány?

Na přelomu září a října bych se ráda vypravila k moři. Do konce roku to mám už hodně nabité, takže budu potřebovat načerpat trochu sil. Po Vánocích si chci dopřát alespoň dva týdny dovolené a odletět za velkou louži a zase cestovat.

Své největší cestovatelské dobrodružství už jste prožila, nebo vás teprve čeká?

Rozhodně bych se chtěla vypravit do Austrálie a na Nový Zéland. To jsou destinace, o kterých sním odmalička. Tam by to ale chtělo zůstat alespoň měsíc, což s mými projekty zatím nejde úplně zkombinovat…