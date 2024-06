Zpěvák Ben Cristovao už téměř deset let nejí maso. Ze zapřisáhlého masožrouta se stal ze dne na den veganem a zhubl skoro patnáct kilo. Nikomu svou filozofii nevnucuje, ale stal se z něj specialista na pokrmy z tofu.

Ben Cristovao. | Foto: ČTK

Kdo vás učil vařit?

Sleduji spoustu různých influencerů. Na instagramu mi ukazují, abych se nebál experimentovat, nejde o to, slepě následovat recepty. Teď mě například baví vzít tofu, dát ho na pánev, přidat trochu agávového sirupu nebo sójové omáčky a vytvořit sladkokyseloslanou chuť. Prostě vše nechám zkaramelizovat a pak do toho přidávám různé ingredience. Baví mě experimentovat, ne se řídit přesným receptem. Hraji si s jídlem. Moc mě to baví. Všechny klíčky, salát a různé zdravé věci.

Podívejte se na rozhovor s Benem Cristovaem:

V rodině vás „k plotně“ nikdo nevedl?

Určitě ne.

Kdo vám nejlépe vařil, když jste byl malý kluk?

Maminka vařila často, ale vzhledem k tomu, že hodně pracovala, vařila mnohdy jen rychle a jednoduše. Občas připravila něco speciálního, ale většinou bylo jídlo spíše praktické a bez složitých vychytávek.

Na které jídlo z dětství máte nejlepší vzpomínky?

Určitě na buchtičky se šodó. Také rohlík s lučinou a vlašskými ořechy. A když jsem byl malý, měl jsem rád domácí perník. Babiččin perník byl legendární, úplná střela!

Kdy jste se našel ve veganství? A nebo ve vegetariánství?

To přišlo díky jednomu kamarádovi. On a jeho manželka mi vařili výhradně veganská jídla. Já byl přitom ten největší masožrout, ale jejich jídla mi strašně chutnala. Říkal jsem si, že nejsou špatná a že bych to chvíli zvládl i bez masa. A pak mě ten kamarád postavil před rozhodnutí: dal mi na své farmě možnost zabít zvíře. Řekl, že to musím udělat sám.

Jaké zvíře?

Kuře. Já ho držel v ruce, chvíli jsme se na sebe dívali, a já přemýšlel, protože jsem už tolikrát jedl kuře z KFC, že bych tohle měl zvládnout. Nakonec jsem ho položil zpátky a… od té doby jsem přestal maso jíst úplně. Je to už více než osm let.



Lekce? Pokud nedokážete zvíře zabít, neměli byste ho jíst…

Ne že bych nemohl, ale ta situace mě přiměla k zamyšlení. Když jsem tam stál s živým zvířetem, uvědomil jsem si, že ve skutečnosti ho zabít nechci. Vždycky jsem si říkal, že jsem dobrý člověk a mám rád zvířata, ale zároveň jsem je nechal porcovat a nechtěl to vidět. Bylo v tom hodně pokrytectví.

Když jste přestal jíst maso ze dne na den, bylo to těžké?

Řekl bych, že ano. Zejména prvních pár dní bylo docela náročných. Zároveň jsem se cítil špatně proto, co jsem vlastně dělal předtím. Pomohlo mi, když jsem poté odjel na farmu Naděje k přátelům, kteří tam mají zachráněná zvířata z velkochovů. Setkal jsem se s ostatními a poznal celou skupinu zvířat, která jsem dříve jedl: telátka, prasátka, selátka, krocany a podobně. Ta zvířata k vám najednou přicházejí a vy máte šanci si s nimi vytvořit vazbu. To na mě mělo velký pozitivní vliv, protože jsem se utvrdil v tom, že jsem si vybral správnou cestu. Tím rozhodně nechci říkat každému, co má dělat, nejsem ten typ, který by hlásal: Hej, tohle nesmíš dělat, je to špatné!, když jsem to sám dělal sedmadvacet let.

Ben vaří i na svých sociálních sítítch:

Změnila vám veganská strava postavu?

Ano, určitě. Nejprve jsem zhubnul. Původně jsem vážil přibližně devadesát šest kilogramů, většinou šlo o svalovou hmotu. Tehdy jsem hodně posiloval. Pak moje váha klesla na osmdesát dva kilogramů, takže jsem byl o dost štíhlejší. Poté si mé tělo zvyklo na jiný příjem proteinů a sacharidů, myslím, že se přizpůsobila i střevní mikroflora, a nakonec jsem se dostal na váhu osmaosmdesát kilo, což je pro mě komfortní stav.

Občas se říká, že bez masa nemůžete mít svaly…

To je mýtus. I bez masa si lze vybudovat velmi pěknou postavu.

Které potraviny tvoří základ vaší každodenní stravy? Každodenního jídelníčku.

Ráno si obvykle připravím smoothie, do kterého dám všechno možné dobré – ořechy, banány, nějaký protein, rostlinné mléko, trochu himálajské soli, agávový sirup a led, aby nápoj byl hezky studený. Tohle mě skvěle nabije. Mám rád různé směsi sušených bylin, takzvaně co louka dá, ty také přidám. Potom kurkumu a další věci, které jsou dobré pro imunitu. Vytvořím si opravdu skvělé smoothie, do kterého přidám i borůvky a podobně. To je moje ranní strava.

A odpoledne?

Odpoledne, když jsem ve městě, nemám moc času, takže obvykle zajdu do Beas nebo do podobného místa, kde si můžu naložit talíř plný různé zeleniny, ovoce, ořechů a různých omáček; všechno krásně barevné. A večer si pak opět něco připravím. Někdy s přáteli vymyslíme nový paskvil recept, který obvykle chutná velmi dobře.

Co je vaše mistrovské dílo, když chcete někoho ohromit?

Hodně mě baví vařit s tofu, protože mám unikátní způsob, jak připravuji cibuli. Mám pocit, že tohle dělám opravdu dobře, to je něco, co mě baví. Také rád dělám burgery pro přátele.

A když chcete okouzlit jídlem ženu?

V takovém případě rád připravuji saláty. Například z tofu Lunter, které jsem začal používat dávno předtím, než se stalo tak populárním a dostupným všude. Tofu nakrájím na kostičky, zkaramelizuju ho s agávovým nebo třtinovým cukrem, přidám různé pikantní omáčky a vytvořím něco ve stylu terijaki. Pak přidám kukuřičný škrob, který to všechno pěkně zatáhne, takže tofu je křupavé zvenku a šťavnaté uvnitř. Nakonec přidám nějaké klíčky, salát, občas mango a oříšky. Trochu všechno promíchám a výsledek je vynikající.

Preferujete vařit sám, anebo necháváte vařit i svou partnerku?

Baví mě, když se ve vaření střídáme – někdy vaří ona, jindy zase já. Vaření je skvělá příležitost zjistit, jaká je mezi lidmi chemie. Ukáže se, jaký člověk je. Jestli je pedant, který potřebuje mít vše pod kontrolou, nebo zda umožní druhému projevit se. Vaření je podle mě umění a způsob vyjádření. Já to mám tak… Něco, o čem vím, že funguje, nechám druhého uvařit po jeho. Pak to třeba ještě upravím, nebo prostě jen společně ochutnáme, co připravil ten druhý.

A co vás čeká v nejbližší době, na co se těšíte?

Právě probíhají přípravy na projekt Eden, který je naplánován až na příští rok. Ale už teď jde o skvělou zábavu, protože se s týmem scházíme a společně tvoříme vizi. Jelikož se jedná o velký projekt, těším se na něj každý den, i když sama realizace je ještě daleko.