Jak se cítíte? Sexy nebo ne, „hot or not“?

Teď už „hot“. Musím říct, že první měsíce těhotenství byly náročné. Necítila jsem se dobře a vadilo mi, že to nemohu ukázat. Oblečení bylo problém, nevěděla jsem, co na sebe. U druhého těhotenství bylo všechno ještě víc vidět než poprvé. Teď, když je ta zpráva venku, je situace znatelně lepší. I počasí se zlepšilo a my jsme se zbavili nemocí, které měla celá rodina, takže to už vypadá, že vše bude krásné.

Byl váš nápad ukázat těhotenství netradičním způsobem v novém videoklipu?

Ano, byl to můj nápad. Mám singl, chtěla jsem na něj točit klip, a proč bych měla skrývat těhotenství? Co víc je mého, než moje písnička a můj klip? Chtěla jsem těhotenství ukázat, místo abych ho skrývala. Časově vše také vycházelo, že už zprávy o něm mohly do světa. Místo prohlášení na instagramu: „Ahoj fans, jsem v tom,“ jsem to vymyslela takhle.

Podívejte se na nové video Bereniky Kohoutové, kde ukázala bříško:

Ten styl údajně zapadá i do děje seriálu Jedna rodina, kde vaše postava Norika na chvíli odjíždí…

Měla jsem točit něco jiného, velký seriál, který režíruje moje sestra, moc jsme se na to těšily. Já měla mít krásnou hlavní roli. Jenže člověk míní a život mění, takže vzhledem k mému těhotenství se plán zrušil a tvůrčí tým za mě musel najít náhradu, což jsem pochopila. Musela bych totiž točit skoro až do konce těhotenství, a to by bylo opravdu náročné. Na druhou stranu mi tak vzniklo volno, které jsem neměla, ani nepamatuji.

Byl to problém, nebo vám v televizi vyšli vstříc?

V Jedné rodině mi vyšli vstříc, byli neskutečně skvělí. Norika právě odjíždí do Ameriky natáčet seriál s malým synem. Můžu prozradit, že natáčení se trochu protáhne, ale Norika divákům z očí nezmizí. A třeba bude nakonec ve hře i těhotenství… No, uvidíme, jak se to celé vyvine.

Dokážete si představit, že byste ve skutečném životě udělala to, co vaše postava v seriálu – pustila své dítě do šoubyznysu?

Myslím, že v Americe je to trochu jiné, když ji tam nikdo nezná a nezná ani to dítě.

Ve světě, kterému vládne internet, není Amerika zase tak daleko…

To je pravda. Norika to moc neřeší, ale já ano. Nedávno jsem procházela sociální sítě, abych zjistila, kolik fotek své dcery tam mám. Přišla jsem na to, že víc, než jsem chtěla. Původní plán byl nedávat ji tam vůbec. Pro mě je hlavní nemít tam důležité momenty a nezahlcovat sociální sítě fotkami svého dítěte denně, nikdy nevíte, jaký úchyl se na všechno dívá a kdo si obrázky stáhne.

I manžela jste dlouho skrývala.

Kryštof má na sociálních sítích opravdu málo fotek, protože všeobecně nesnáší focení. I mě je trapné se jen tak fotit na instagram. Někdy tam dám fotku, když se povede. Co se natáčení týče, do toho bych Lolu rozhodně netlačila, nechci za ni dělat tahle rozhodnutí, a to ze všech možných důvodů.

Kdy se vůbec na světě objeví váš druhý přírůstek?

Na podzim.

Berenika a její rodina:

Chcete znát předem pohlaví dítěte?

Ano, chceme. Ani jeden z nás nemá tu trpělivost čekat. Kryštof by to nejraději věděl už od prvního dne. Máme rádi, když můžeme na dítě mluvit ve správném rodu i jménem, pokud je vymyšlené.

Jméno máte vybrané?

Ano, máme.

Mimochodem, bylo těhotenství plánované?

No, v budoucnu jsme druhé dítě rozhodně chtěli, jen nás trochu překvapila ta rychlost.

Jména pro kluka i pro holku už byla tedy dávno připravena…

Pro kluka jsem neměla jméno připraveno ani poprvé, měla jsem více těch holčičích a ještě mi jedno zbylo do druhého kola.

Jak dcera Lola vidí příchod sourozence?

Lola se velmi těší a je zvědavá, jak to s novým členem rodiny bude. Je to pro ni velké dobrodružství. Každý den se ptá, kdy už to bude, až si říkám, že jsme jí všechno měli říct trochu později. Tvrdí mi, že bude hrozně hodná sestřička, která se rozdělí o svoje hračky. Nevím, jestli jí to mám věřit. Třeba se alespoň trochu naučí ostřejším loktům. Moje mamka vždycky říká, že Lola je povahově celý Kryštof, taková pozorovatelka. Má ráda pozornost, ale až se vyklidí pole. Třeba tancovat jde, až když všichni odejdou.

Které těhotenství se zdá v tuto chvíli náročnější?

Možná teď to druhé je horší. V prvním jsem byla aktivní, a trochu zle mi bylo jen občas. Teď jsem byla čtyři měsíce absolutně nepoužitelná.

Sledovala jste plod při prvním těhotenství podle odborných knih?

Měla jsem aplikaci a mám ji i teď, ale je fakt, že na ni nekoukám tak často, protože už vím, jak dítě roste. Předtím jsem posílala kamarádkám ty velikosti: fazole, tuřín, řepa a tak…

V novém klipu se nebojíte ukázat polonahé těhotenské tělo. I v textu je jasný vzkaz k body pozitivitě a k úpravám těla. Je to pro vás důležité téma?

Myslím, že je důležité ukazovat realitu a být příkladem pro mladé dívky. Ukázat jim, že není tak strašně důležité být krásná a dávat všechno na sociální sítě. Dost lidí své fotky upravuje přes filtry, aby byly dokonalé. Možná je to také tím, že mám holčičku a nechci, aby takhle smýšlela.

Řešila jste někdy své tělo?

Nikdy jsem neměla se svým tělem problém, ale vždy jsem ho nějak řešila. Když si prohlížím starší fotky, vidím, že jsem měla super postavu, ale pamatuji si, že jsem stejně chtěla zhubnout. V tom je porod skvělý. Po něm jsem byla vděčná za to, jak se moje tělo vrátilo do původního stavu. Občas mě popudí, když si dávají ženy fotky své bezchybné postavy před a po porodu. Každý ať si dělá, co chce, ale tímhle mohou někomu způsobit trauma a deprese. Třeba mně. (smích) Vím, že světlo, póza a další věci dělají na fotce hodně, taky jsem ráda na fotkách hezká a vyberu většinou tu nejlepší. Ale občas chci ukázat taky strie a dvě brady.

Setkala jste se s kritikou vašeho vzhledu?

Nikdy. Nevím, co si lidé říkají, když za mnou zacvaknou dveře. Rozumím, že režiséři mají právo si vybrat podle své představy. Nikdy mi ale nikdo neřekl, že bych měla zhubnout.



Ani muž?

Mám výrazné křivky, a jestli mám silnější stehna, tak to asi zřejmě trápí víc mě než kohokoli jiného.

Nechala byste si na sobě něco chirurgicky upravit, třeba právě poté, kdy se tělo v těhotenství změní?

Po Lole se mi všechno vrátilo v podstatě do takového stavu, jaký byl předtím, takže jsem byla ráda. Uvidím, co se mnou provede tohle těhotenství. Bála jsem se hlavně prsou, která mám už tak docela velká, a teď teprv narostla. Nesnáším tuhle svou těhotenskou velikost! Když vidím holku v šatech na ramínka bez podprsenky, taky bych tohle chtěla.

Každý chce to, co nemá…

Úpravu prsou bych možná řešila, ale uvidíme, co bude. Nejdřív bych si vše kolem musela prostudovat, abych zjistila, jaké jsou možnosti. Nechtěla bych žádné implantáty. Dneska chodí ženy pořád na něco, třeba neinvazivní zákroky v obličeji. Teď jsem to s kamarádkami, kterým je přes třicet, stejně jako mně, řešila. Říkaly jsme si, že o nich pomalu musíme taky něco začít zjišťovat!

Jak přesně hodláte naložit s nečekaně vzniklým volnem?

Nemám žádné plány a je to skvělé. Mám několik projektů a koncertů, ale jinak si užívám čas s rodinou a jsem šťastná, že nemusím tolik pracovat. Skoro se bojím, abych se chtěla vrátit do práce! Ale myslím, že na mateřské budu mluvit jinak a hodně ráda pomažu odpočinout si do divadla, na natáčení anebo na koncert.