Modelka Blake Lively a herec Ryan Reynolds mají v Hollywoodu status jednoho z nejkrásnějších párů. Na důkaz lásky stihli svůj vztah během téměř třinácti společných let stvrdit čtyřmi potomky. Jde o dvě duše, jejichž osudy se propletly na filmovém plátně i v reálném životě.

Blake Lively a Ryan Reynolds

Pár může za svůj vztah děkovat filmu Green Lantern. Poprvé se budoucí manželé potkali na natáčení v roce 2010. Tehdy spolu ještě chodit nezačali. Oba měli v té době své vztahy, Ryan byl dokonce ženatý s herečkou Scarlett Johansson. Osud měl ale svoje plány… Chemie mezi oběma byla však zřejmá od začátku, nejdříve začalo vzkvétat přátelství. Časem přeskočila jiskřička a ta byla počátkem něčeho většího.

Z náruče DiCapria k Ryanovi

Z přátelství se náhle stala láska v roce 2011, poté, kdy oba ukončili své tehdejší vztahy. Blake chodila s hereckým kolegou ze seriálu Gossip Girl, Pennem Badgleym, a pak stihla ještě krátký románek s Leonardem DiCapriem. Ale najednou se to sešlo a dva kamarádi, kteří byli single, kývli na dvojité rande. Každý přišel s jiným protějškem, proto bylo ironií osudu, že právě tento večer si uvědomili, že jejich vzájemná přitažlivost je silnější, než si oba doposud připouštěli. Později o tomto momentu Ryan Reynolds hovořil jako o okamžiku, kdy si uvědomil, že Blake Lively je „ta pravá“.

Od přátelství k romantice

Na další metu posunula jejich vztah cesta do Bostonu. „Ona tam jela, já taky, tak jsem řekl, že pojedu s ní. Nastoupili jsme do vlaku a jeli spolu,“ uvedl Ryan jako host v podcastu Jasona Batemana a dodal, že jeho první skutečný krok učinit z jejich vztahu ještě něco víc, byl ve skutečnosti docela lítostivý trik. Je vtipálek, takže použil falešné slzy a vyprávěl objektu své touhy plačtivý příběh o svém životě. „Byl to jeden z těch hloupých okamžiků jako z pohádky,“ dodal. O týden později prohlásil, že by si spolu měli koupit dům, a to také udělali.

Hned další rok svatba

Ryan a Blake neztráceli čas. V září 2012 se vzali na malebném venkovském statku v Jižní Karolíně. Nejenže jejich manželství působí ideálně, ale okolí pevně věří, že ho takové opravdu mají! Hned na začátku si stanovili pravidlo, které budou ctít: nikdy nebudou pracovat oba zároveň, aby mohli vždy upřednostnit svůj osobní život. Pro vytížené herce je to občas náročné, navíc spolu vychovávají už čtyři děti – dcery James, Inez a Betty, pohlaví a jméno posledního potomka, který přišel na svět okolo začátku roku 2023, doteď tají. Celkově si manželé totiž soukromí velmi střeží a děti chrání před světem šoubyznysu ještě víc.

Nenudí se spolu. Nikdy!

Těžko uvěřit, že by v jejich nabitých programech mohl být prostor pro nudu, na druhou stranu o to je náročnější zachovat si ve vztahu stále jiskru, která udržuje plamen. Čím to, že kdykoli jsou tito dva spolu vidět, stále vypadají jako dva zamilovaní puberťáci? Důvod může být ten, že se často jako dva puberťáci chovají. Soukromí si sice hlídají, ale na sociálních sítích se neustále vzájemně provokují, pošťuchují a dělají si ze sebe legraci. Například když Blake slavila 34. narozeniny a její choť si z ní na Instagramu utahoval tím, že svou ženu úplně zazdil. Místo toho napsal sladkou poctu zpěvačce Mariah Carey, s tím, že je ona jeho nejoblíbenější věc, která se kdy 25. srpna stala. Odveta na sebe nenechala dlouho čekat…

Stejně oba herci neváhají uveřejnit své, ne zrovna dokonalé fotky, což rovnou využijí jako další příležitost, proč si do sebe rýpnout. Co začalo na filmovém plátně, to přerostlo ve vztah, který je často oslavován pro pevnost i pro neustálou podporu, kterou si vzájemně poskytují. Jejich scénář života se vyvinul v láskyplný příběh smíchu, humoru a obdivu, který po celém světě inspiruje nadšené fanoušky obou.