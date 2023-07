Jako bloger se můžete stát čímkoli – sportovním novinářem, kosmetickou redaktorkou, divadelní kritičkou, cestovatelkou, šéfkuchařkou, pěstitelkou květin, chovatelkou zvířat, kutilkou, prostě vším, co aspoň trochu umíte a o co se chcete podělit s veřejností. Možná někomu chcete pomoct vyhrát volby, motivovat lidi ke zdravému stravování, zajímáte se o psychologii nebo životní styl. Příležitosti jsou neomezené.

Pokud často sedíte doma, nudíte se a nevíte co by, začněte psát blog. Na vašem věku ani trochu nezáleží.

První blogy u nás vznikaly už v devadesátých letech, současně s rozšiřováním internetu. Dnes jsou sice mládeží považovány za přežitý žánr a zastaralou platformu, lidé ve věku třicet plus je však stále navštěvují. „Raději si přečtou texty lidí, které mají rádi a s jejichž názory souzní, než aby se prodírali sociálními sítěmi a různými videi, která je neoslovují. Na založení blogu tedy není pozdě, i když vám je třeba devadesát let,“ inspiruje Lucie van Koten.

Jak na to?

Nic složitého to není. Existuje několik blogových platforem, kde si jen založíte účet, a můžete začít psát. Zkuste například Wordpress nebo Blogger, druhý jmenovaný dokonce existuje i v češtině. Systém vám nabídne šablonu a vy si vyberete barvy, design, písmo i funkce, které na svém blogu chcete mít.

Určete si témata, o nichž chcete psát, a připravte pro ně rubriky. Pokud chcete být jako profík, opatřete svůj magazín grafickým logem. Neměly by chybět odkazy na sociální sítě – samozřejmě pokud je používáte –, abyste mohli komunikovat a sdílet zde svoje příspěvky. Nastavit si můžete i komentáře, aby vám mohl kdokoli napsat. Všechno se můžete učit za pochodu, v procesu tvorby. Nemá smysl dlouze přemýšlet, lepší je jednat.

Dejte o sobě vědět

Téma máte vybrané a stránku založenou. Co dál? Dejte o sobě vědět. Oznamte světu, že začínáte s blogem. Začněte u svých přátel, kolegů a známých, pokračujte na sociálních sítích. Dostaňte informaci ke komunitě, o kterou stojíte. Postupem času může podobná komunita vzniknout i kolem vašeho blogu a pak je nutné se o ni starat, abyste o ni zase nepřišli.

Důležitý je zejména pravidelný přísun příspěvků. „Jsem svůj vlastní šéfredaktor a sama si určím, zda chci přidávat články jednou denně nebo jednou týdně,“ říká Lucie van Koten. Ať je frekvence jakákoli, podstatné je vytrvat a neztratit dech po prvních dvou článcích.

Technická stránka vašich textů sice není nejdůležitější, pokud to ale myslíte s blogem vážně, vyplatí se na ní zapracovat. Pak totiž budou vaše články zajímavější pro internetové vyhledávače a mnohem přístupnější pro všechny uživatele internetu.

Najděte si takzvané SEO (neboli search engine optimization) tipy, které vám pomohou zvýšit návštěvnost. Dozvíte se například, jak pracovat s klíčovými slovy, aby se vaše texty dostaly k lidem, pro něž budou zajímavé. Pokud máte ve svém okolí SEO odborníka, zeptejte se ho alespoň na základní pravidla.

„Dobré je SEO neopomíjet,“ doporučuje Lucie van Koten. „Dozvíte se, kolik je dobré napsat článků, jaký zvolit nadpis, kolik řádků je potřeba. Připravte se na to, že pokud chcete uspět, je to mravenčí práce a s vytvářením obsahu nikdy nekončíte. Musí vás to bavit, potom ale výsledek stojí za to.“



Můžete si vydělat

Blog lze provozovat čistě jako koníček, ale činorodým blogerům dokáže web i něco vydělat. V první řadě potřebujete co nejpočetnější čtenářskou základnu.

Věrní čtenáři, kteří vás dlouhodobě sledují, takzvaní followeři, doporučují vaše stránky dál, sdílejí je a šíří do svého okolí. Píšete-li jako Lucie van Koten například o kosmetice, může si vás všimnout některá z kosmetických firem a nabídnout vám spolupráci, například v podobě poskytnutí produktů na recenzi. Forem spolupráce je ale celá řada a záleží jen na vás, jak se s dotyčným zájemcem domluvíte. Zajistit si takto můžete přísun zajímavých produktů, ale samozřejmě i finanční příspěvek.

Na webovou stránku se slušnou návštěvností se vyplatí umístit do obsahu banner neboli reklamní plochu. Blogovací platformy takovou možnost většinou poskytují a za zobrazování reklamy či čtenářských prokliků pak budete inkasovat peníze. Třetí možností, jak zpoplatnit blog, jsou affiliate programy. Ty z vás učiní něco jako prostředníka pro prodej zboží.

Na svých stránkách budete mít umístěný odkaz na e-shop, a pokud na něj čtenář klikne a následně v e-shopu něco nakoupí, dostanete podíl z prodeje. Záležet bude na vás, jak dobře zvolíte produkty s ohledem na skupinu vašich fanoušků – přirozeně nemá smysl nabízet milovníkům dobrého jídla pofidérní polotovary.

„Já se držím tématu kvalitní přírodní kosmetiky,“ vysvětluje Lucie van Koten. „Pokud bych svým čtenářům doporučovala tu chemickou, nejspíš by mne rychle opustili. Když budete psát o zdravé stravě a doporučíte třeba fast food, čtenáři už vám věřit nebudou.“

Další tipy zkušené blogerky:



- Nenechte se odradit. Než zjistíte, na co budou čtenáři nejlépe reagovat, možná vás čeká chvilka zkoušení. Neberte to jako prohru, ale jako hru. Dříve či později se trefíte.

- Čím běžnější téma, tím větší zájem. Zaujmou trendy, levná móda, levná kosmetika. Méně je lidí, kteří se věnují literatuře, divadlu, kinu a umění všeobecně.

- Věnujte pozornost fotkám. Právě ony dají vašim stránkám první dojem a atmosféru. Nepoužívejte fotky rozmazané nebo příliš malé, se speciálními efekty šetřete nebo se jim raději vyhněte.

- K získání pozornosti lze používat tzv. hashtagy. Jedná se o frázi či slovo označené křížkem, které usnadňuje vyhledávání. „Dlouhodobě používám v angličtině slovo udržitelnost, a díky tomu mě oslovují i zahraniční firmy se svými produkty,“ dává příklad Lucie.

- Vždycky slušně. Na síti prezentujete sami sebe, tak dbejte na svou pověst. Co dáte na internet, zůstane tam navěky a vyštrachají to i vaše pravnoučata. Budujte si dobré jméno, se čtenáři komunikujte vždy zdvořile a vybírejte si, s kým navážete spolupráci.

- Zkuste video, to teď frčí nejvíc. Nesmí vám chybět odvaha, ale výsledek může stát za to. V zahraničí se ani starší ženy nebojí ostatním ukázat svoje šediny a elegantní stárnutí. Natáčejí videa o šmrncovním oblékání a vhodném líčení, sledovanost mají obrovskou. U nás takovou osobnost zatím nemáme.

- Staňte se hlasem svého tématu. Vymyslete si jakékoli téma a buďte jeho mluvčím. „Chtěla jsem, aby existovala mapa výrobců, kteří myslí na životní prostředí,“ vysvětluje Lucie svoji vlastní volbu. „Tak jsem dala dohromady BIO mapu zemědělců, výrobců zdravé výživy, restaurací se zdravou výživou, značek udržitelného stylu… Lidé mi posílají tipy a já je do mapy doplňuji. Když si ji stáhnete do telefonu a jedete například na výlet, v mojí mapě zjistíte, kde nakoupíte dobrý jogurt, kosmetiku nebo ovoce.“

