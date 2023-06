Oblíbená herečka Jiřina Bohdalová se zotavuje po velmi vážné chorobě. Teprve před několika dny vyšlo najevo, že ji v lednu postihla plicní embolie. Pravdu o svém těžkém onemocnění a boji o život však Jiřina Bohdalová prozradila až po půl roce. Média i veřejnost v lednu pochopily, že lidmi opěvovaná herečka zřejmě trpí nějakými zdravotními problémy, ale nikdo netušil, jak kritický je její stav.

Jiřina Bohdalová na karlovarském filmovém festivalu. | Foto: Deník/Ivana Fričová

„Prošla peklem,“ řekl její ošetřující lékař. Chorobu, při níž plicní tepnu ucpe krevní sraženina, odborníci označují za život ohrožující.

Zdravotní trable Jiřinu Bohdalovou (92) pronásledovaly už na sklonku loňského roku. Kvůli těžkému průběhu chřipky a bolestem zad skončila v nemocnici na kapačkách.

Život Jiřiny Bohdalové:

I když nerada, musela zrušit účast na několika společenských akcích, včetně premiéry nového filmu Vánoční příběh, i divadelní představení. V péči lékařů nakonec strávila dohromady téměř měsíc. A v novém roce její problémy eskalovaly.

Dva týdny boje o život

„Došlo k situaci, kdy byla velmi těžce nemocná. Začátkem roku prodělala plicní embolii. Dva týdny jsme o ni bojovali a ona prošla peklem,“ řekl televizi CNN Prima News primář kardiologického oddělení Nemocnice Na Homolce Petr Neužil, který herečku ošetřoval.

Podle jeho slov se Jiřině Bohdalové podařilo překonat kritický stav i díky její silné osobnosti, tuhému kořínku a nezdolné energii. „Dnes je ve vynikající kondici,“ uvedl lékař a přiznal, že ho s Bohdalovou pojí i přátelský vztah.

Jeho slova potvrdila také herečka. „Kamarádím s panem profesorem a klaním se mu. Bez něj bych tu nebyla,“ řekla.

Pomohli jí vnuci

V kritických chvílích ji podpořila její rodina. Dcera herečka Simona Stašová (68) vyzvedla zejména pomoc svých synů Vojty (28) a Marka (37). kteří babičku podporovali a pomáhali jí.

„Marek s ní spal na jednotce intenzivní péče a dával jí na pusu kyslík, který si ona nechtěně strhávala. Takže díky Markovi je máma tady,“ řekla Simona Stašová pro CNN Prima News.



Rodině prý také pomohlo, že pravdu o vážném stavu Jiřiny Bohdalové se veřejnost dozvěděla až nyní. „Jsem velmi ráda, že jste nás nechytli v té době. To je hrozně důležité, protože co bychom vám tehdy říkali? Jak nám je? Jak je mámě?“ řekla Stašová.

Vleklé zdravotní problémy

Podle lékařů byly příčinou plicní embolie hereččiny zdravotní problémy z konce loňského roku, kdy si v listopadu bolestivě hnula páteří, kvůli zlomenému obratli měla problémy s chůzí a kvůli chřipce musela ležet v nemocnici na kapačkách. Zdravotní problémy ji přinutily zrušit několik plánovaných divadelních představení, ale věřila, že se její stav brzy zlepší. To se však nestalo.

„Páteř, to byl ten spouštěcí mechanismus. Protože se nemohla pořádně hýbat, neměla kondici, trpěla bolestí, a to bohužel vedlo k plicní embolii,“ konstatoval Petr Neužil. Jeho vztah s Jiřinou Bohdalovou prý není klasickým vztahem mezi pacientem a lékařem. „Ona mě vychovala, všichni ti Křemílkové a Vochomůrkové, všechny její Večerníčky,“ řekl lékař s úsměvem.

Mnozí se báli nejhoršího. Nezdolná Jiřina Bohdalová ale opět zdobí společnost

Jiřina Bohdalová se sice cítí lépe, přesto musela zrušit letošní divadelní sezonu. Jestli se v té příští vrátí na jeviště, rozhodne po divadelních prázdninách její zdravotní stav.

Doplácejí na to hlavně diváci, kteří se těšili na divadelní představení Gin Game, v němž Jiřina Bohdalová excelovala společně se svým slovenským kolegou Milanem Kňažkem. Hra, která měla premiéru v roce 2020, se stala jedním z největších magnetů Divadla Na Jezerce.

Jiřina Bohdalová se narodila 3. května 1931. Po ukončení studia dostala angažmá od Jana Wericha v divadle ABC a po Werichově odchodu z pozice ředitele přešla v roce 1962 do Městských divadel pražských. Pět let nato pak zakotvila v Divadle na Vinohradech, kde působila až do roku 2004. Od roku 2005 hraje v Divadle Na Jezerce, kterému zůstala věrná. Je známa hlavně jako představitelka celé škály komických a tragikomických postav. V roce 1985 byla jmenována zasloužilou umělkyní, je držitelkou dvou Českých lvů za hlavní role ve filmech Nesmrtelná teta a Fany, desetkrát zvítězila v anketě TýTý, kde byla také uvedena do Dvorany slávy. V roce 2010 převzala cenu Thálie za celoživotní mistrovství v oboru činohra.

Plicní embolie je nebezpečná choroba

Plicní embolie je akutní a život ohrožující onemocnění, při kterém dochází k náhlému omezení krevního průtoku plicními tepnami.

„Příčinou je krevní sraženina, trombus. Ta může za určitých okolností vzniknout v žilním systému dolních končetin a pánve. Embolie je pak situace, kdy dojde k uvolnění trombu z místa vzniku a jeho přemístění, tedy embolizaci do plicních tepen,“ sdělil Deníku před časem primář III. interní-kardiologické kliniky FN Královské Vinohrady Martin Herold.

Jiřina Bohdalová: Kdybych věděla, kde beru energii, rozdávala bych ji

Pravděpodobnost vzniku této nemoci zvyšuje omezení hybnosti končetin. To se stává po úrazu, operaci, těhotenství, cestování na delší vzdálenosti a také při obezitě.

Příznaky akutní plicní embolie

• náhle nastupující dušnost

• bolesti na hrudi

• kašel

• vykašlávání krve

• úzkost

• pocení

• pokles krevního tlaku

• zrychlený puls a tlukot srdce

• kolaps a šok.

Prvním cílem je zabránit další embolizaci a odstranit sraženinu, která ucpává cévu nebo cévy, z krevního řečiště. „K tomu se používají léky proti srážení krve, například heparin, nebo léky rozpouštějící sraženinu, takzvaná fibrinolytika, případně je možné sraženinu odstranit chirurgicky,“ vysvětluje Národní zdravotnický informační portál.

Plicní embolie může postihnout i mladé lidi. „Najednou mě polilo horko, měla jsem knedlík v krku, začala jsem kašlat a dusit se, cítila jsem svíravou bolest na hrudi. Nechápala jsem, co se děje. Snažila jsem se pomalu dýchat a uklidnit se, ale přidalo se k tomu motání hlavy, brnění nohou a celkově mi bylo čím dál hůř,“ řekla Deníku žena, která prožila plicní embolii krátce po porodu.

Martina skolila při tenisu plicní embolie: Zmodraly mi prsty, žiji díky příteli

Byla okamžitě převezena na JIP, kde ležela čtyři dny. „Cítila jsem se tam hrozně. Celou dobu jsem myslela na to, že možná umřu a co bude s mojí dcerou. Nikdy jsem necítila tak omračující bolest jako tehdy,“ vyprávěla.

Od lékařů se později dozvěděla, že se jí v levé noze vytvořila krevní sraženina, která se uvolnila a postupně se dostala do plic, kde způsobila embolii. „Domů mě propustili s injekcemi heparinu na ředění krve, které si dvakrát denně píchám do břicha. Pravidelně musím chodit na krevní kontroly, aby se případně včas zachytil nějaký problém či komplikace,“ popsala žena.