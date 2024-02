Jsou to bezmála čtyři roky, co dnes jednašedesátiletý zpěvák Bohouš Josef krátce před premiérou muzikálu Tři mušketýři zkolaboval a musel podstoupit náročnou operaci srdce. Na muzikály ale nezanevřel, nyní ho můžeme vidět v Divadle Broadway v novince Trója. Ta měla ve čtvrtek 1. února premiéru, na které zpěvák spolu s manželkou nechyběl.

Bohouš Josef | Foto: Profimedia

Která role vám připadla?

Hraju krále Meneláa, což je bratr Agamemnóna, a mojí manželkou je krásná Helena. Postupem děje se ze mě stává paroháč, protože Paris mi Helenu ukradne. S bratrem se za to pomstíme a společně vypleníme Tróju, tu špinavou díru, jak s oblibou říkáme. (smích)

Bohouš Josef s písní Touha znát:

Zdroj: Youtube

Jak probíhaly přípravy?

Pochopitelně jsem viděl film Trója a také si na internetu o tomto tématu vyhledal spoustu informací. Pak už se jen stačilo naučit texty, poslouchat pokyny režiséra, a hlavně si vše zapamatovat!

Někteří účinkující se před premiérou netajili tím, že nastaly mírné porodní bolesti. Souhlasíte?

Shrnul bych to asi tak… Zhruba čtrnáct dní před premiérou bylo vše připravené, jak řekl režisér „do Opavy dobrý“. Tím nechci shazovat místní divadlo, ale bolesti jsou vždycky. Mám naštěstí paměť, která špatné vzpomínky vytěsňuje. Zůstanou jenom ty hezké.

Syn Karla Svobody Petr: O jevanských šarvátkách bych mohl napsat celý román

Jsou to necelé čtyři roky, kdy jste prodělal náročnou operaci srdce. Je pravda, že jste si hned po probuzení z narkózy opakoval texty?

Ano, stalo se díky Ondrovi Hejmovi, který byl na operaci přede mnou a někde poté napsal, že první, co bylo, si zopakoval text. Já si na to vzpomněl, protože narkóza může být pochopitelně fatální záležitost, a když mě probrali, hned jsem si kus jednoho textu přeříkal. S úlevou jsem si oddechl: „Jo, je to tam!“

Po zdravotní stránce jste nyní už fit?

Musím zaklepat, je to dobrý. Své manželce Alence jsem vděčný za to, že se mi stará o stravu, na vše dohlíží a pečuje o mě. Jsme spolu už deset let a pořád je to úžasný.

Roli Heleny zpívala na premiéře Jitka Boho, Parise Vojtěch Drahokoupil:

Premiéra muzikálu TrójaZdroj: se svolením Divadla Broadway

Zpíváte jí doma? Nebo obecně trénujete zpěv doma?

Ne, to mi nikdo nezaplatí. (smích) Mám doma studio, ale zpívám, když je Alenka v práci. Nicméně byla se podívat na premiéře, takže v případě Tróji vše viděla i slyšela.

Co kromě muzikálu letos chystáte?

Mně prakticky stačí, když Trója pojede, protože jsem v ní zainteresován i autorsky. Doufám, že pojedou i další muzikály a že si s manželkou užijeme nějakou hezkou dovolenou a že budeme hrát s kapelou Bohouš Josef a Burma Jones. Na léto už máme také nějaké koncerty. Loni to bylo perfektní, doufám, že bude i letos.