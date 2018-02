Boj s malamuty i kočičím teroristou

Chovat smečku malamutů nedokáže hned tak někdo. A co teprve „slabá žena“. Kočičí případ byl pro změnu legrační. Úkoly, které obdrželi majitelé kocoura Čakyho, Klára dosud ještě nikdy neudělila. I tady se objevuje spousta cenných rad. Jak se poprat s problémy domácích mazlíčků, zjistíte při sledování televizního seriálu Kočka není pes.

Ilustrační fotoFoto: DENÍK/Jiří Sejkora

Paní Marie žije se svým manželem na vesnici v rodinném domku se čtyřmi malamuty a jedním kocourem. To už je velké zvířecí komando se spoustou problémů. Tím zásadním je ale nesnášenlivost dvou fenek Daisi a Queeny, která došla až tak daleko, že nemohou být spolu na jednom místě. Majitelka musí neustále dávat pozor, aby byly oddělené – jedna venku, druhá v domě, což samozřejmě není vůbec jednoduché a vzniká řada opravdu kuriózních situací.

Ruda Desenský odhalil příčinu nevraživosti obou fen prakticky hned, jak vystoupily z auta. Malamut jako méně domestikované plemeno se chová pudově, není tolik společenské. Vůdcem smečky je ale vždy člověk, který se musí naučit základním komunikačním dovednostem, aby jeho povely ve smečce fungovaly.

Nezbytně nutné je naučit se přivolání na první povel, bez toho se majitelka nepohne. Ono se to jednoduše řekne, ale hůře dělá. Své o tom ví i paní Marie, která bohužel onemocněla, proto ji s měsíční převýchovou pomáhala její dcera. I když je čeká ještě spousta práce, pochlubily se společnou procházkou v přímém přenosu, což se zpočátku jevilo jako absolutně nemožné.

Špunty proti Čakymu

Sympatický pár Libuše a Ladislav bydlí v novém bytě necelý rok, společnost jim dělá rozkošný koucourek Čaky. Ten se však pravděpodobně zamiloval do sousedčiny yorkshirky Betynky. Od jejich seznámení se Libuše s Ladislavem nevyspali, protože Čaky hlídkuje u dveří a velmi intenzivně mňouká. Klára Vodičková přijíždí do Nymburka s tím, že láska to asi nebude, příčina vymňoukávání je mnohem prozaičtější. Úkol, který Klára zadala, byl zdánlivě jednoduchý, a to nedělat nic a koupit si špunty do uší. Čaky se totiž projevuje jako absolutní agresor a majitelům nezbývá nic jiného než vydržet a neustoupit mu ani o píď. Prostě nastavit režim, nenechat se terorizovat jeho požadavky a počkat, až jeho zlobení dosáhne vrcholu a začne klesat. Pravda je, že to vyžaduje maximální odolnost.