Filosof John Stuart Mill kdysi řekl, že nejsilnějším prostředkem proti stárnutí je láska. Nelze se tedy divit, že Brad Pitt vypadá tak dobře. Do další dekády vstupuje po boku nové partnerky, která se nápadně podobá Angelině Jolie. Jde o první ženu, která po hercově rozvodu získala jeho srdce.

Brad Pitt | Foto: Profimedia

Jeho život by vydal na celovečerní film a jen těžko věřit tomu, že 18. prosince slaví už šedesáté narozeniny. Také ho stále vidíte jako mírně zdeptaného, přesto nesmírně charismatického upíra Louise v Interview s upírem? Nebo jako klidného, všímavého a nevinného hocha v Seznamte se, Joe Black? A co jako vtipného zlodějíčka Rustyho Ryana v Dannyho parťácích? Či uhrančivého zabijáka na volné noze Johna Smithe ve filmu Pan a paní Smithovi?

Jeho kariéra je pozoruhodná, a není to jen výjimečný herecký talent, který jej činí mimořádným. Jeho atraktivní vzhled i charisma jsou stejně neodolatelné jako schopnost vtělovat se do různých postav na filmovém plátně. Koneckonců to mohlo dobře posoudit i pár žen. Poslední – Ines de Ramon – to měla nejtěžší.

Dal si čas

Když se v roce 2016 objevila zpráva, že se Brad Pitt a Angelina Jolie rozvádějí, málokdo chtěl uvěřit. Dvojice spolu žila dvanáct let – od roku 2004, kdy se partneři seznámili při práci na filmu Pan a paní Smithovi. Přičemž svůj svazek zpečetili v srpnu 2014 svatbou, na které nechybělo všech šest jejich dětí. Tři adoptované – Maddox, Pax a Zahara a tři vlastní – Shiloh a dvojčata Knox a Vivienne…

Náročná rozvodová situace byla o to těžší, že ji úzkostlivě sledovala média po celém světě. Přece jen šlo o jeden z nejslavnějších hollywoodských párů, pro který se podle kombinace jmen Brad a Angelina vžila časem přezdívka „Brangelina“. Z tvrzení zdrojů blízkých páru, na které se odvolával server TMZ, byly příčinou Angelininy žádosti o rozvod neshody kvůli způsobu, jakým Pitt vychovával děti.

KVÍZ: Brad Pitt slaví šedesátiny. Jak dobře znáte hollywoodskou hvězdu?

Kolovaly také zvěsti, že situaci zkomplikovala bývalá Pittova láska Gwyneth Paltrow, a britský list Daily Mail přispěl spekulacemi o tom, že si Jolie najala soukromého detektiva, který měl zjistit, že ji Pitt podváděl s herečkou Marion Cotillard. Jako další možné příčiny rozchodu list zmiňoval i údajné Pittovy problémy s kouřením marihuany, alkoholem a záchvaty vzteku. Oba aktéři mlčeli a vypadalo to, že se skutečný důvod na veřejnost nikdy nedostane.

Krach manželství s Angelinou

Až téměř čtyři roky po rozvodu, v červnu 2020, se nechala Angelina Jolie slyšet, že hlavním důvodem jejího odloučení od manžela, byly neutěšené poměry v rodině. „Rozešla jsem se pro dobro a pohodu celé své rodiny a našich šesti dětí. Bylo to správné rozhodnutí. I nadále se zaměřuji hlavně na to, aby se naše dcery a synové ze všeho, čím si prošli, plně zotavili,“ prohlásila v rozhovoru pro indické vydání magazínu Vogue a naznačila tím, že děti v posledních letech jejich společného života psychicky strádaly.

Brad Pitt se s Angelinou Jolie soudí i kvůli milované vinici:

Zdroj: Youtube

„Někteří využili mého mlčení a děti o sobě četly lži, ale já jim připomínám, že znají pravdu a mají svůj vlastní rozum,“ řekla. Guardianu pak přiznala, že se během manželství bála o bezpečí ‚celé rodiny‘.

Že byl na vině rozpadu vztahu slavný herec, potvrdil i on sám, když přiznal problémy s alkoholem. „Měl jsem jeden čas opravdu velké problémy s pitím. Utápění v alkoholu bylo pro mě jediným způsobem, jak na chvíli od všeho utéct. Na spoustu věcí, které jsem v životě udělal, nejsem pyšný. Ale byla to velká lekce. Neplakal jsem snad dvacet let. A teď? Dojímají mě mé děti, přátelé i návštěva míst, kde jsem vyrůstal. Myslím, že to je dobré znamení,“ uvedl Pitt v rozhovoru, v němž ho pro magazín Interview zpovídal herecký kolega Anthony Hopkins.

Návrat k Jennifer Aniston?

Zatímco se Brad a Angelina handrkovali u soudu o opatrovnictví dětí, paparazzi nezaháleli a pokoušeli se oba herce načapat s někým novým. V roce 2019 se proslýchalo, že Brad randí s herečkou známou ze seriálu Arrested Development Aliou Shawkat. Společně byli spatřeni na umělecké výstavě v Los Angeles. Us Weekly ale posléze tuto hypotézu vyvrátil a naznačil, že jsou „jen“ přátelé.

Jennifer Anistonová přiznala umělé oplodnění a vysvětlila důvod rozvodu s Pittem

Pravé překvapení přišlo o pár měsíců později, když média začala spekulovat, že se Brad vrátil ke své velké lásce a první manželce Jennifer Aniston. Na předávání filmových a televizních cen SAG Awards v lednu 2020 rozdávali oba herci úsměvy na všechny strany, padaly letmé doteky, zřejmé byly i pohledy z očí do očí, které rozhodně nevypadaly kamarádsky.

To vše opět rozčeřilo hladinu ve vodách amerického showbyznysu a média nemluvila o ničem jiném, než že se schyluje k návratu Brada a Jenn. Ti se nijak netajili tím, že jsou spolu v kontaktu. Několikrát byli viděni na veřejnosti a herec se v únoru 2019 účastnil i oslavy padesátých narozenin své bývalé ženy a v prosinci zavítal také na její vánoční večírek.

Když se dva zamilují

Jak to vůbec s Jennifer začalo? Dlouho všechno vypadalo na happy end. V roce 1998 se do sebe ti dva bláznivě zamilovali a fandil jim celý svět. Jen o dva roky později si Brad odvedl v Malibu svou vyvolenou k oltáři a vše vypadalo tak idylicky, že už to nemohlo být lepší. Pohádkové svatbě tehdy přihlíželo mnoho známých osobností.

Jennifer Aniston a Brad PittZdroj: Profimedia

Celých pět let představovali jeden z nejkrásnějších párů Hollywoodu, jenže… Začalo natáčení snímku Pan a paní Smithovi, kde se herec zakoukal do Angeliny Jolie a vztah s Jennifer vzal za své. Když se objevily snímky, na nichž jde Brad po pláži v Keni s Angelinou a jejím adoptivním synem Maddoxem, bylo jasné, že není cesty zpět. Pitt se zamiloval a manželku definitivně opustil.

Rozvedli se v březnu roku 2005, tedy skoro před devatenácti lety. Tehdy se objevily spekulace, že za rozchodem ve skutečnosti nestála ani tak Angelina jako Bradova touha po vlastních dětech. Natáčení s Angie a jejich vzájemné sympatie rozvod pouze urychlily. To tvrzení navíc podpořil fakt, když jen dva měsíce po rozvodu nový pár oznámil, že čeká prvního potomka.

Dvakrát do jedné řeky nevstoupíš

Na Screen Actors Guild Award získal Brad v roce 2020 i cenu za film Tenkrát v Hollywoodu a Jennifer za roli Alex Levy, kterou si zahrála v seriálu The Morning Show. Při projevu si herec utahoval ze svého nepovedeného manželství s Angelinou: „Buďme upřímní – ta role byla tvrdý oříšek. Chlápek, který se sjíždí, svléká se a manželka ho nesnáší… Bylo to těžký, fakt těžký…“

Vyléčil se z alkoholismu i depresí. Nyní se Brad Pitt opět raduje ze života

Jenn a Brad se svorně radovali ze svých cen a vzbudili rozruch vzájemnými důvěrnými doteky a společnými fotografiemi. Když si Jennifer dala další den fotku z cen na Instagram, duchapřítomný fanoušek jí napsal: „Dej to s Bradem dohromady!“ To se nestalo a další kapitola Bradova života byla ukončena.

Ve stopách DiCapria

Když utichly fámy kolem domnělého vztahu Brada s Jennifer, tvrdilo se, že si Pitt v srpnu 2020 začal s německou modelkou Nicole Poturalski. Stalo se tak poté, kdy byli spatřeni na letišti Le Bourget u Paříže. Pitt a Poturalski se při cestě do hercova zámku na jihu Francie nenápadně drželi za ruce a netvářili se jako jen přátelé.

O dva měsíce později ale vyšlo najevo, že Pitt a Poturalski jsou opět jen kamarádi. „Měli krátkodobý vztah, který nikdy nebyl příliš vážný,“ prozradil Us Weekly zdroj z okolí páru.

Nová kniha o Harrym a Meghan šokuje: Víc rasistů v rodině a neschopný král

V září 2022 byl pak Pitt na několika schůzkách s modelkou a herečkou z filmu Zmizelá Emily Ratajkowski, a to během jejího rozvodu se Sebastianem Bearem Mc Clardem, se kterým má syna Sylvestera. Ani tady ale o nic nešlo. „Brad a Emily byli na pár schůzkách a užívali si vzájemné společnosti,“ řekl týž zdroj Us Weekly s tím, že si herec dává čas, než se rozhodne pro něco vážného.“

Našel další osudovou?

Na vztahy zatím neměl Brad Pitt takové štěstí jako na role, teď to ale vypadá, že se mu blýská na lepší časy. V listopadu a prosinci 2022 byl několikrát spatřen s Ines de Ramon, manažerkou klenotnictví, mnozí tomu ale po předchozích eskapádách nepřikládali větší význam. Jak se ale zdá, situace je tentokrát jiná.

Deník Daily Mail nejprve v listopadu 2022 zveřejnil fotky Brada ze zákulisí koncertu Bona Voxe, kde mu dělala doprovod právě Ines, a na snímcích je vidět, jak se spolu výborně baví a probíhá mezi nimi jiskření. Poté vzal Pitt v prosinci de Ramon na premiéru svého filmu Babylon v LA, kde byli na afterparty spatřeni, jak se vzájemně objímají.

Brad Pitt a Ines de Ramon v MexikuZdroj: Profimedia

O několik dní později spolu pár oslavil Pittovy 59. narozeniny v Pace – italské restauraci v Hollywoodu a také příchod nového roku slavila dvojice spolu, a to dovolenou v mexickém Cabo San Lucas. Page Six poté uveřejnil fotky z dovolené, kde partneři sedí na lehátkách u bazénu, Ines dokonce bez horního dílu plavek, a užívají si vzájemnou blízkost. „Brad a Ines spolu oficiálně chodí. Užívají si jeden druhého, skvěle se baví a stále se navzájem poznávají,“ prozradil v prosinci 2022 Us Weekly zdroj blízký páru.

Stále zamilovaní

Ani rok poté, kdy veřejně (ne)potvrdili svůj vztah, se nic nezměnilo. V listopadu 2023 se Pitt a de Ramon zúčastnili 12. výročního Art+Film Gala LACMA, kde se sice společně nefotili na červeném koberci, ale jinak se k sobě velmi měli. „Je vidět, že jsou zamilovaní. Smáli se a vtipkovali se všemi kolem,“ uvedl časopisu People jeden z pozvaných návštěvníků a dodal: „Vypadalo to, že se dobře baví.“

KVÍZ: Lady Gaga, Rihanna i Katy Perry. Znáte skutečná jména zahraničních hvězd?

Ceremoniál navíc vyznamenal režiséra Davida Finchera, se kterým Pitt pracoval na snímcích Sedm (1995), Klub rváčů (1999) a také Podivuhodný případ Benjamina Buttona (2008). O to více si herec akci užil.

Na seznámení s dětmi nespěchá

Přestože spolu pár podle Us Weekly tráví téměř všechen svůj volný čas a Brad představuje manažerku klenotnictví jako svou přítelkyni, prozatím se ani jeden z nich nepustil do vážnějších kroků. Oba mají za sebou krušné rozvody a vzhledem k Bradovu soudu o opatrovnictví herec nespěchá, aby představil svou přítelkyni svým šesti dětem.

Jitka Sedláčková běhá po parku, její partner po hospodách. I tak jim to klape

Zasvěcenci míní, že Pitt ještě není připraven přivést Ines do „rodiny“. „Není to tak, že by ji nemiloval, ale chce se ujistit, že tento vztah bude opravdu pevný, než udělá tak důležitý krok,“ vysvětlil zdroj magazínu Daily Mail. Pravdou je, že herec svým dětem nepředstavil žádnou z žen, s nimiž předtím v průběhu let něco měl.

S dětmi nemá dobré vztahy

Důvodem může být i to, že má dlouhodobě problém se synem Paxem. Na internetu se koncem listopadu znovu objevily snímky obrazovky Instagramu, kterou před třemi lety Pax sdílel. Stalo se tak poté, kdy Pitt získal Oscara za svůj výkon ve filmu Tenkrát v Hollywoodu. Pax popsal svého otce jako „prvotřídního kreténa“, kvůli kterému se jeho čtyři nejmladší sourozenci chvějí.

„Udělal ze životů mých nejbližších peklo,“ napsal Pax a dodal: „Pravda jednoho dne vyjde najevo.“ Podle Daily Mail sdílel Pax ve stories obrázek svého otce držícího Oscara, k čemuž připsal: „Tak šťastný Den otců, ty zatracená příšerná lidská bytosti. Znovu a znovu dokazuješ, že jsi hrozný a opovrženíhodný člověk. Nemáš žádnou ohleduplnost ani empatii ke svým čtyřem nejmladším dětem, které se ve tvé přítomnosti třesou strachy. Nikdy nepochopíš škodu, kterou jsi způsobil mé rodině, protože toho nejsi schopen.“

Angelina Jolie, Nicolas Cage a další hvězdy. Ani dvě svatby jim nestačily

Daily Mail citoval zdroj, který uvedl, že zpráva byla zveřejněna na soukromém účtu, který Pax používá k interakci s přáteli. „Je to účet, který používá pro přátele – většinou kamarády ze školy. O svých rodičích toho nikdy moc neříká, drží vše v soukromí, takže tohle bylo neobvyklé,“ dodal k tomu zdroj.

Málo se ví, že v roce 2016 vyšetřovalo herce losangeleské oddělení pro děti a rodinu, a to kvůli možnému týrání dětí. Došlo k tomu po incidentu v letadle, kde měl herec uhodit svého adoptivního syna Maddoxe. Právě tento incident údajně způsobil rozchod Brada a Angeliny. Nakonec ale bylo stvrzeno, že Brad svým dětem fyzicky neubližoval. Nakrátko mu byla v roce 2021 udělena společná péče o děti, ale nakonec se dohoda vrátila zpět k tomu, že Angelina je bude mít v plném opatrovnictví.

V říjnu 2022 se objevily záznamy ze soudních dokumentů, kde Angelina tvrdí, že děti byly traumatizovány Bradovým chováním, když ji popadl za hlavu a zatřásl s ní a polil děti pivem a červeným vínem. Od incidentu se herec s dětmi nefotil…

Nová dekáda, nový život?

Na rozdíl od minulých let a předchozích vztahů si herec svůj osobní život nyní přísně střeží. Lze se tak jen domnívat, k čemu na základě svých zkušeností dospěl, protože ani rozhovory téměř vůbec nedává. Chvíli se dokonce spekulovalo o tom, že chce ukončit svou hereckou kariéru – v roce 2023 neměl v kinech žádný film, už teď je ale jisté, že k tomu nedojde, protože příští rok ho uvidíme hned ve dvou snímcích, v jednom opět po boku George Clooneyho.



Nahrává se anketa …

Mnozí tvrdí, že jeho rozhodnutí sejít z očí veřejnosti byla ta nejlepší věc, kterou mohl udělat. Tolik potřebná pauza přišla po sedmi dlouhých letech hořkého boje s Angelinou Jolie o péči o děti, po osobním zúčtování se závislostí na alkoholu a po opětovném nalezení lásky, kterou si nyní plnými doušky užívá. Snad mu vydrží.