V roce 1993 se natáčelo hlavně v panenské přírodě státu Montana a štáb zde strávil celé dva měsíce. Tehdy čerstvě třicetiletý Brad údajně prožil románek se stejně starou herečkou Juliou Ormond, která si v Legendě o vášni zahrála roli osudové ženy Susannah. Ta na plátně prožije vztah nejprve s Tristanovým bratrem Albertem a následně fatálně podlehne rebelskému krasavci.

Vyléčil se z alkoholismu i depresí. Nyní se Brad Pitt opět raduje ze života

„Během natáčení jsme s Bradem sdíleli jeden dům, a strávili tak spolu hodně času i mimo plac,“ zavdala důvody ke spekulacím Julia. Ti dva se potkali na plátně ještě jednou, v roce 2008, a to ve filmu Podivuhodný příběh Benjamina Buttona. Tam si ale Julia zahrála Bradovu dceru!

Interview s upírem (1994)

Těsně po natáčení Legendy o vášni si Brad Pitt ještě chvíli nechal své dlouhé kadeře, aby ztvárnil upíra Louise. Film Neila Jordana podle románu Anne Rice se stal velkým trhákem (s rozpočtem 60 milionů dolarů nakonec vydělal téměř 300 milionů), což romantický horor zařadilo mezi největší blockbustery devadesátých let. Hlavní hvězdou měl být Tom Cruise, který dostal úlohu krvelačného vampýra Lestata, Brad ho však zastínil. Jeho nešťastný pohled upíra, jemuž je proti srsti vraždit, umocnily světle zelené čočky a bělostná pleť.

Snímek provázela i velká kontroverze. „V době natáčení mi bylo dvanáct let a moje postava Claudie, dětské upíří společnice hlavních hrdinů, prožívala platonickou lásku právě k Louisovi. Ve scénáři byl i polibek, takže moje první pusa v životě byla před kamerou, a k tomu od Brada Pitta,“ vzpomíná herečka Kirsten Dunst.

Seznamte se, Joe Black (1998)

V diskusích na téma, v jakém filmu je Brad nejkrásnější, jednoznačně vítězí snímek režiséra Martina Bresta z roku 1998, kde ztělesňuje smrťáka. Scéna u bazénu, kdy jeho postava Joea poprvé ochutnává burákové máslo, se stala jedním nejvíc sexy momentem v historii kinematografie, zároveň i jedním z nejparodovanějším.

Zajímavé je, že se Brad Pitt nechal slyšet: „Od dětství burákové máslo moc nemusím. Před natáčením jsem ho nejedl hodně dlouho, takže zahrát překvapení z jeho chuti mi nedalo moc práce!“

Spy Game (2001)

Jestli měl Brad na počátku nového milénia něčeho dost, tak to byly role prvoplánových milovníků. Rozhodl se tedy přehodit výhybku a své herecké agenty zaúkoloval, aby mu sehnali roli v thrilleru nebo akčňáku. Jeho pečlivě promyšlený krok vyšel a už v roce 1999 natočil kultovní Klub rváčů s režisérem Davidem Fincherem.

Jeho ztvárnění Tylera Durdena, antihrdiny z dystopického románu Chucka Palahniuka s neuvěřitelně vysekaným tělem, z něj ale udělalo ještě větší sex symbol – nejen pro ženy! O rok později následovala gangsterka Podfu(c)k s tehdejším králem žánru Guyem Ritchiem a rok 2001 přinesl trojlístek akčních dramat Mexičan, Dannyho parťáci a Spy Game.

Už jen jedna premiéra. Robert Redford pověsil film na hřebík

Poslední jmenovaný byl pro Brada Pitta zásadní, protože si mohl zahrát po boku svého velkého idola, Roberta Redforda. „Myslím, že do té doby lidem nedocházelo, že si je Brad Pitt s Robertem Redfordem fyzicky podobný.

Ale v rolích tajných agentů působí téměř jako otec se synem,“ odůvodnil toto špičkové obsazení režisér Tony Scott, který chtěl natočit adekvátní odpověď na populární sérii Bondovek. Zajímavostí je, že se natáčelo v Maďarsku a Německu a hlavní hrdinové se v akčních scénách proháněli většinou v autech typických pro východní blok konce 70. let. Brad tak řídil dokonce i Škodovku!

Troja (2004)

Otomto filmu se mluvilo už dlouho před natáčením, protože bulvární média bedlivě sledovala Pittovu přípravu na roli neporazitelného válečníka Achilla. Najal si několik osobních trenérů a v gymu trávil dny i noci. Jeho dechberoucí svalnatá postava v brnění pak zapříčinila poklesnutí čelisti všech jeho fanynek.

Sám Homér by možná žasl! Faktem je, že velkofilm Troja (2004) se stal posledním velkým blockbusterem v kariéře Brada Pitta, od té doby se začal soustředit na snímky, které hrají méně na „efekt“, a začal si dláždit cestu k filmovým cenám.

Ad Astra (2019)

Brad měl od začátku své herecké kariéry sen. Chtěl si zkusit úlohu ve velkorozpočtovém snímku, který by pojednával o letu do vesmíru. Podmínka byla: žádná romantika! Počkal si do 55 let, kdy dostal roli astronauta Roye McBridea, který má ve vesmíru projektovat stavbu k vyhledávání inteligentního mimozemského života.

Kritici mluví o jednom z nejnudnějších sci-fi bijáků všech dob, ale hercovy fanynky mají trochu jiný názor. Pravda, musely si odtrpět přes dvě hodiny trvající vesmírný epos plný statických scén. Ale dalo se to přežít jen z jednoho důvodu – ony statické scény byly jen a jen o detailních záběrech na hercův obličej, který díky hvězdnému svitu dostal zas úplně nový rozměr!

Brad Pitt si volal s kosmonautem na ISS. Řešili filmy i mozoly na nohou

Bullet Train (2022)

Začátkem srpna se do kin dostal dlouho očekávaný film, jehož natáčení si Brad těsně před šedesátkou dost užil. Potvrdil jím, že žánr akční komedie je právě ten, ve kterém se cítí jako ryba ve vodě. Brad hraje nájemného zabijáka s krycím jménem Beruška, které mimochodem pochází právě z jeho hlavy!

Skvěle hodnocený snímek Bullet Train popisuje příběh zabijáka, který je odhodlán vykonávat svou drsnou práci co nejvíc mírumilovně, jelikož se mu spousta předchozích kšeftů vymkla z rukou a smůla se mu lepí na paty.

Zdroj: Youtube

Osud má nicméně jiné plány, protože Beruška se při své nejnovější misi v nejrychlejším vlaku světa dostane do křížku se smrtícími protivníky. Režisér filmu Deadpool 2, David Leitch si na divokou a vzrušující jízdu napříč moderním Japonskem nemohl vybrat lépe!

Brad srší vtipem a ukazuje, že po fyzické stránce strčí do kapsy o generaci mladší kolegy. I když si po filmu ještě půl hodiny nepřestanete utírat slzy od smíchu, záhy dorazí mrazivý pocit. Opravdu je právě tohle „ta“ role, kterou se s námi charismatický krasavec rozloučí? Pevně doufáme, že ne. Snad se nechá ještě přesvědčit a střihne si třeba i nějakou tu romantickou roli!