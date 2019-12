Čtyřiačtyřicetiletý americký herec ví, o čem mluví. Když si vysnil, že připraví pro plátna kin novou – v pořadí již třetí – verzi filmového příběhu Zrodila se hvězda, začali mu všichni házet klacky pod nohy.

„Každý mi tvrdil, že jsem herec a že bych se měl držet svého řemesla. Nikdo nedokázal pochopit, že mám sen, který si chci splnit, a že jsem ochotný pro to udělat cokoli. Jen mi říkali, jaký bych měl být, a nechtěli slyšet, že chci být ještě o něco lepší. To mě neuvěřitelně štvalo,“ vzpomíná Bradley Cooper na rok 2014.

Tehdy měl po skončení natáčení Amerického snipera pocit, že se musí v kariéře posunout dál.

„Hraní jsem nepřestal nikdy milovat, jen se chci prostě vedle něj věnovat i něčemu dalšímu,“ vysvětloval tehdy hollywoodský idol. Bylo mu jasné, že pokud bude chtít dostat na plátna kin svůj vysněný projekt, bude ho muset sám napsat i režírovat – původně měl snímek točit Clint Eastwood s Beyoncé v hlavní roli, z čehož po letech neshod sešlo.

„Bylo to, jako kdybych se rozběhl hlavou proti zdi. Nakonec se mi ale podařilo všechno zrealizovat. Chce to jen si věřit a nedovolit zlomyslným a podlým podrývačům, aby vás připravili o sebevědomí. Neumožněte nikomu, aby vám podsouval, jací byste měli být. Buďte jednoduše sami sebou. Věřte si a plňte si své sny. Nejlépe hned,“ nabádá herec, jemuž se v kariéře poštěstilo ztvárnit už čtyři vysněné role.

„Chtěl jsem odjakživa hrát nějakých šest postav. Mezi nimi byl muzikant, voják, kuchař a Sloní muž. Ty zbylé dvě si nechám zatím pro sebe,“ prozrazuje s tím, že své sny realizoval právě ve filmu Zrodila se hvězda, pak také v Americkém sniperovi, snímku Dokonalý šéf, seriálu Šéfkuchař nadivoko a divadelní hře Sloní muž, s níž slavil úspěch na Broadwayi i na West Endu.

Bradley a jeho ženy

Pro jedny je prototypem romantického hrdiny, pro fanoušky Pařeb ve Vegas, Bangkoku atd. je flamendr. On sám o sobě mluví jako o beznadějném romantikovi, který hledá partnerku na celý život. Byl ženatý s kolegyní Jennifer Esposito, po jeho boku se objevovaly třeba Jennifer Aniston nebo Renée Zellweger, nějaký čas žil se Zoë Saldanou, dvořil se modelce Suki Waterhouse a jeho velkou láskou byla po dva roky i modelka Irina Shayk (foto), s níž se rozešel letos v létě. O jedenáct let mladší ruskou krásku „zdědil“ po portugalském fotbalistovi Cristianu Ronaldovi, společně se přestěhovali z Los Angeles do v New Yorku a dnes se rovným dílem starají o bezmála tříletou dceru Leu.

Na nic nečekám a jedu naplno

Sloní muž je přitom postava, kvůli které se rozhodl, že se stane hercem. „Bylo mi dvanáct, když jsem poprvé viděl film Davida Lynche. Začal jsem se o Sloního muže hned zajímat, a když jsem zjistil, že jde o divadelní hru, okamžitě jsem si umínil, že ho jednou budu hrát,“ vzpomíná rodák z Filadelfie, který mohl být stejně dobře jako hercem také muzikantem. Už dávno před hraním jej totiž zajímala kytara a hudba vůbec. K té ho vedli oba rodiče, kteří poslouchali Billyho Joela, Led Zeppelin či Prince, stejně tak Vivaldiho nebo Čajkovského.

Bradley Cooper přišel na svět do rodiny amerických přistěhovalců. Irsko-italští rodiče mu dali do vínku nejen poměrně atraktivní vzezření a slabost pro umění, ale také nepříliš šťastné dětství. Kvůli náladovosti, která panovala mezi jeho matkou a otcem, si začal již jako náctiletý s alkoholem. Už v patnácti jej poprvé zatkli, později se s pitím potýkal ještě mnohokrát, a několik let byl dokonce silně závislý. Boj s drogovým a alkoholovým démonem sváděl urputně až do devětadvaceti let. Rodičům už dnes nic nezazlívá.

Ještě donedávna žil s matkou – odsud také pramení jeho časté označení mamánek, jímž ho častují především bývalé partnerky. Dokonce pečoval o otce, když v roce 2011 umíral na rakovinu plic. „Naposledy mi vydechl v náručí. Byla to pro mě hodně silná chvíle. I díky tomu jsem si řekl, že je důležité si začít plnit sny a na nic nečekat. Opřel jsem se naplno do příprav filmu Zrodila se hvězda. Pravda je, že jsem ho chtěl chvílemi vzdát, měl jsem pocit, že nemám na hlavní roli dostatek životních zkušeností. A také jsem začal hledat cestu ke ztvárnění Sloního muže, postavy, která se mi do té doby vyhýbala. Prostě jsem od určité chvíle na sebe v práci začal být mnohem tvrdší,“ vysvětluje Bradley, který v dětství netrpěl jen neustálými hádkami rodičů, ale také kvůli vzhledu.

V tom nejcitlivějším období, jak sám říká, si jej lidé pletli s dívkou. „Považovali mě za holku jednoduše proto, že jsem jako holka skutečně vypadal. Měl jsem dlouhé vlasy, k tomu jsem všude vykládal, jak umím skvěle vařit, a zval jsem na večeře kamarády už ve školce,“ prozrazuje dnes již o dost mužněji vyhlížející herec a dodává: „Nikdy nezapomenu na zážitek z kavárny, kde se mě číšnice zeptala, co si dáte, slečno? Bylo mi jedenáct a v tom věku se vám nic horšího stát nemůže.“

Kdo je Bradley Cooper



* Narodil se 5. ledna 1975 ve Filadelfii v Pensylvánii, hrával basketball a už od školky miloval vaření. Jako malý byl rozhodnutý vystudovat vojenskou akademii, odstěhovat se do Japonska a stát se nindžou. Než se naplno vrhnul na herectví, získal titul bakaláře z angličtiny a v rámci studia francouzštiny strávil půl roku na studentském výměnném pobytu ve francouzské Provenci.



* Začínal v divadle, odkud volně přešel před kameru. Tam se objevil nejprve v epizodních rolích seriálů Sex ve městě či Zákon a pořádek: Útvar pro zvláštní oběti. Proslavila ho role v televizním projektu Alias.



* Dnes je vedle romantických komedií Slečna zamilovaná, Až tak moc tě nežere či Terapie láskou známý především díky trilogii Pařeb – ve Vegas,

Bangkoku a na třetí, sérii Strážci Galaxie či dramatu Americký sniper. Byl sedmkrát nominovaný na Oscara a čtyřikrát na Zlatý glóbus.



* V posledních letech může být po pracovní stránce nadmíru spokojený – loni slavil úspěch se snímkem Zrodila se hvězda, letos se daří jeho produkčnímu počinu Joker.

TOM FRANZKI