O pět let později se transformovala na nadační fond a v roce 2014 se působnost fondu rozšířila na celý region Jihomoravského kraje. V roce 2020 fond podpořil celkem 164 žádostí v celkové výši 3,7 milionu korun. V letošním roce pomohl také sbírkou obcím zasaženým na jihu Moravy tornádem. (zem)

Posláním Sociálního nadačního fondu města Brna a Jihomoravského kraje je podporovat ty, kteří se dostali do těžké životní situace a nemají možnost se z ní vlastními silami vymanit, i když se o to snaží.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.