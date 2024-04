On akční hrdina, ona modelka a herečka. Dělilo je třiadvacet let, přesto se do sebe na první pohled zamilovali. Vzali se, založili rodinu. Láskyplnou dvojici tvoří Bruce Willis a Emma Heming Willis od roku 2007. Deset let po svatbě svůj manželský slib obnovili a poslední roky jsou důkazem, že se milují ve zdraví i v nemoci.

Bruce Willis byl dlouho považován za velkého milovníka žen a nikdy o jejich přítomnost neměl nouzi. Třináct let tvořil jednu z nejslavnějších dvojic Hollywoodu s herečkou Demi Moore, s níž během té doby zplodil tři dcery: Rumer, Scout a Tallulah. Skutečně se ale usadil až po boku nynější ženy Emmy Heming Willis.

První rande a bylo jasno

Jejich cesty se zkřížily v roce 2007 v posilovně v Los Angeles, měli stejného trenéra. Už při prvním setkání cítili silné sympatie.

„Byla jsem překvapená, jak je okouzlující, zábavný a nesmírně pohledný,“ vzpomínala Emma pro časopis People, co ji ihned zaujalo, když se s hercem setkala. Bruce pouze dodal, že už tehdy do ní byl zamilovaný. První rande je utvrdilo v tom, že oba mají vedle sebe toho pravého.

Někdy zkrátka netřeba mnoho času, pro nabytí jistoty. Oni to tak cítili. „Posledních deset let jsem strávil svobodný a z velké části nešťastný. S Emmou byl můj život ze dne na den šťastnější,“ tvrdil dál nadšeně herec, který vzal svou lásku na schůzku den předtím, než se chystala přestěhovat zpět do New Yorku. A pak se do sebe bláznivě zamilovali.

Neztráceli čas

Jejich vztah měl rychlý spád, byli si jím jistí, tak proč ztrácet čas? V roce 2009 oficiálně stvrdili svou lásku svatbou na tropických ostrovech Turks a Caicos, kde herec vlastní nemovitost. Jelikož šlo o svatbu v zahraničí, potvrdili ji o šest dní později ještě občanským obřadem v Beverly Hills, aby byla legálně platná i ve Spojených státech.

Krátce poté už debutovali na červeném koberci jako manželé na slavnostním večeru Met Gala. Tématem toho roku byla Modelka jako múza. Jak příznačné zrovna pro tyto dva. V dubnu 2012 už na světě vítali svoji první společnou dceru Mabel, o dva roky později vykoukla druhá holčička Evelyn. Bruce Willis zkrátka umí plodit jen samé krásné ženy.

Recept na štěstí

Od chvíle, kdy se poznali, vypadala jejich cesta skoro jako z pohádky. Manželské štěstí našli díky několika jednoduchým věcem, které je často snadné přehlédnout. Emma prozradila, že ji Bruce neustále rozesmívá, pak je údajně snazší řešit všechny problémy. Neméně důležité je, že si dávají přednost a minimálně jednou týdně jdou spolu na rande. Jsou si neustále oporou a navzájem se respektují, což jim pomohlo vybudovat skvělý základ.

Bruce Willis se nikdy nebál přiznat, že za svou ženou často chodí pro radu, dokonce je chytřejší než on! Rozhodně nastaly i chvíle, kdy by se ti dva nejraději zabili, ale i to je manželství. Vzestupy a pády. Stále jako dva zamilovaní puberťáci neváhali a v březnu 2019, na desáté výročí své svatby obnovili předmanželský slib. A to na témže místě, kde se vzali.

Nemoc jim hodně vzala

Že dobře udělali, tehdy neměli tušení. Opravdová zkouška na ně teprve čekala. Brzy poté Bruceovi lékaři diagnostikovali afázii a v roce 2022 tuto informaci rodina sdělila veřejně s tím, že herec odchází do důchodu, protože nemoc omezuje jeho kognitivní schopnosti. Emma se z milující manželky stala i pečovatelkou, aby se o svého chotě mohla starat.

V únoru 2023 rodina odhalila, že Willisova nemoc pokročila a nyní herec trpí frontotemporální demencí, neurodegenerativním onemocněním, které ovlivňuje, jak se lidé chovají, komunikují s ostatními a jak mluví. Až srdcervoucí konec velké herecké legendy!

Emma nedokáže popřít, že ji každý den přepadne smutek, zatímco – i přes náročnou diagnózu – udržuje rodinu v chodu, a přiznává, že se vše podepsalo na jejím duševním i celkovém zdraví. Willisova nemoc progresuje natolik, že už nepoznává svou bývalou manželku Demi Moore. O to více si celá rodina cení chvil, které tráví spolu. A Emma? „Šestnáct let s tímto výjimečným mužem. Moje láska a obdiv k němu jen roste,” přiznává. Je stále zamilovaná.