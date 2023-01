Zbožňovaný i proklínaný sporťák. Pavel Poulíček se po letech vrátil před kameru

Prozradíte, co teď děláte?

Dělám tiskovou mluvčí a jsem nadšená. Pracuji na univerzitě, kterou jsem vystudovala. Hřeje mě u srdce, že jsem se vrátila na místo, kde jsem začínala. Navíc je to univerzita, která se zaměřuje na aktuální věci – udržitelnost, životní prostředí, potravinářství, ekonomii, zemědělství. Tyto obory jsou teď důležité a určitě by se v nich měli lidé vzdělávat, abychom měli do budoucna odborníky. Budeme je potřebovat.

Nelákalo by vás jít znovu do televize?

Ještě před třemi lety by mě nenapadlo, že najednou přijde nabídka pozice tiskové mluvčí na univerzitě. A vidíte, stalo se, odešla jsem z médií. Nikdo nikdy nemůže vyloučit, že to může být i naopak. Vztahy mám v televizi pořád přátelské, byla jsem tam poměrně dlouho, nedávno jsme se zase viděli a chemie mezi námi pořád funguje… Na univerzitě jsem ale moc spokojená.

Zdroj: Youtube

Příští rok vás čekají padesátiny, vypadáte ale minimálně o deset let mladší, jak to děláte?

Musím přiznat, že podobné reakce slýchávám často (smích). Je to velmi milé, jsem za ně ráda, ale trochu mě uvádějí do rozpaků. Bohužel to úplně nekoresponduje s tím, jak se cítím. Vcelku teď málo spím a jsem dost unavená. Už jsem si na to zvykla, ale dřív jsem si vždycky v noci říkala: Ježiš, já zase budu ráno vypadat! Ale nakonec to nikdy nebylo tak strašné. Asi produkuju něco, co mě zevnitř nabíjí a vypíná mi pleť (smích).

Chodíte na kosmetiku nebo využíváte estetické medicíny?

Vůbec ne. Na kosmetiku nechodím. Možná bych si nějakou drobnou péči klidně dopřála, ale není na to čas. Ale musím říct, že doma pravidelně používám kvalitní kosmetiku, na kterou jsem si navykla, když jsem dělala PR jedné kosmetické značce.

Hodně také používám pleťové masky, ale vůbec ne drahé. Jedna z drogerií prodává neuvěřitelně laciné, ale účinné látkové masky, které si dávám na obličej, a asi mi to pomáhá.

Co plánujete do příštího roku sama na sobě zlepšit?

Chtěla bych se víc hýbat, víc cvičit a víc obecně pracovat sama na sobě.