Kdo by to před pár lety řekl? Kdysi nenáviděná, pak alespoň respektovaná Camilla si získává sympatie Britů. Ti k ní nacházejí cestu, když vidí, jak svědomitě zastupuje nemocného krále Karla III. Královně manželce bude možná konečně odpuštěno, že kdysi trápila všemi milovanou princeznu Dianu.

Camillu lidé milují, zahrnují ji dary a posílají přes ni vzkazy nemocnému králi Karlovi i princezně Kate. | Foto: Profimedia

Dnes je královnou, ovšem během manželství prince Charlese a princezny Diany byla trnem v oku nejen Britům. Bylo totiž veřejným tajemstvím, že srdce budoucího krále patří právě Camille – vdané ženě, nedostatečně urozené a jeho dávné lásce.Vzájemné city obou však přetrvaly roky a sílily i během jejich vlastních manželství. Vše by snad bylo i odpuštěno, kdyby v roce 1997 tragicky nezahynula královna lidských srdcí, lady Di. Veřejnost tak odmítala přijmout Camillu coby její nástupkyni, a to přesto, že Diana a Charles spolu od roku 1992 nežili a o čtyři léta později se regulérně rozvedli.

Každá královna je jiná

Lidé se nelibě dívali na „vetřelkyni“ i proto, že přišla do královské rodiny ke dvěma nezletilým Charlesovým synům, Williamovi a Harrymu. Nyní má však Camilla šanci ukázat, že i ona může být dobrou a respektovanou královnou. A na to si Britové jako hrdí monarchisté potrpí. Ke každému vládci mají totiž specifický vztah.

Karel III. se zúčastnil bohoslužby ve Windsoru. S přítomnými si potřásl rukou

Stále adorují královnu Viktorii, která více než sto let po své smrti držela rekord v počtu let strávených na trůnu. Překonala ji až Alžběta II. Tu lidé samozřejmě uctívali ještě více, během jejího sedmdesátiletého kralování spousta zdejších občanů jiného panovníka ani nezažila. Specifickou „královnou“ byla i princezna Diana. Jak sama řekla, toužila být královnou lidských srdcí a spousta jejích obdivovatelů na to s radostí přistoupila. Ale Camilla? Jaké je pro ni místo? Ještě donedávna se zdálo, že nijak příznivé, ale…

Rotvajler musel zněžnit

Diana ji kdysi nazvala rotvajlerem, protože Camilla si šla tvrdě za svým a válcovala vše a všechny kolem. „Bylo v tom manželství těsno, když jsme tam byli tři,“ pronesla Diana při slavném interview s Martinem Bashirem v roce 1995. Camille nenapravilo pověst nic. Ani to, když ji královská rodina, včetně Dianiných synů, přijala mezi sebe, byť třeba u Harryho to bylo údajně jen na oko. Brity neobměkčila ani svatba Charlese s jeho životní láskou.

Camilla se na recepci určené ženám seznámila se svojí panenkou:

Zdroj: Youtube

Camilla však věděla, kdy má zbrzdit. I když měla po sňatku s královským dědicem právo užívat titul princezna z Walesu, raději přijala oslovení vévodkyně z Cornwallu. Princezna z Walesu totiž bývala Diana. Jistá umírněnost tak mohla některé Brity postupně obměkčit. Když se Camilla začala účastnit společenských akcí a rovněž se vrhla do charity, začala získávat body sympatie. Jakmile se po boku krále Karla III. stala královnou a začala se objevovat lidem více na očích, mnohým byla i sympatičtější než leckdy nerudný Karel III.

Karel III. šílí, Camilla se více líbí

Někdy si Britové špitají, že Camilla svojí klidnou povahou víc připomíná královnu Alžbětu II., zatímco Karel III. svojí netrpělivostí kopíruje chování otce, prince Philipa. To bylo znát například v situaci, kdy pár navštívil hrad Hillsborough v Irsku. Vladaře tehdy pozlobilo tekoucí pero. Zatímco Camilla okolí jemně upozornila, že pero teče všude, král lamentoval: „Nesnáším tyhle zatracené krámy.“ Klidná Camillina povaha je lidem nejen sympatická, vidí, že přece jen není takový rotvajler, který jde za každou cenu tvrdě za svým.

Obětavost v těžké době

Velký zvrat nastal před několika týdny. Nejdříve prosáklo na veřejnost, že se princezna Kate podrobila operaci, poté vyšlo najevo, že zákrok prodělal i král. U obou se bohužel potvrdila rakovina. Vyvstala tak otázka, kdo bude za královskou rodinu veřejně vystupovat. Nejstarší členové, Karlovi sourozenci, se věnují spíš reprezentaci v souvislosti se svými zálibami. Princezna Anne miluje koně, princ Edward je více introvert, skandální Andrew nepřichází v úvahu. Nabízejí se děti Karla III. Jenže princ William má starosti s Kate a princ Harry je neřízená střela. Zbývá jedině Camilla, která se opravdu hodně objevuje na společenských akcích.

Těžší období ještě princ William nezažil. Mluví se o jeho předčasné korunovaci

Manželova opora

„Poddaným“ je sympatické, že Camilla věrně doprovází krále na různá vyšetření, a když cestou z nemocnice pár zahlédne mávající fanoušky, odmění je pokynutím a vřelým úsměvem. Královna se nezdráhá odpovídat na otázky ohledně zdravotního stavu svého chotě, což mnozí rovněž kvitují. „Je to nečekaná změna,“ jásá expert na královskou rodinu, Michael Cole, který pro deník The Independent řekl, že Camilla se zejména nyní zhostila své práce na jedničku. Navíc když je královna nyní více vidět, může ukázat, jak je vlídná, usměvavá, vtipná.

S Kate měla Camilla vždy vřelý vztah. Na milost ji vzala i královna Alžběta II.:

Kate, Camilla a Alžběta II.Zdroj: Profimedia

Už má i svoji Barbie

Smysl pro humor projevila i na nedávné recepci Women of the World, kde se sešly významné ženy od herečky Helen Mirren až po belgickou královnu Mathilde. Na této akci se Camilla seznámila s panenkou Barbie, která má být její kopií. „Velmi, skutečně velmi děkuji. Ubrali jste mi asi tak padesát let,“ smála se Camilla a s ní všichni ostatní. Jenže nic není zakryto pouze barbínovsky růžovým obláčkem. Zatímco podle průzkumů veřejnosti si Camilla získává stále více sympatií, na tržišti vulgarit, tedy sociálních sítích, to pěkně schytává. A nejen tam. Růžky vystrkuje opět nezbedný Harry.

Kate podpořily v boji s rakovinou osobnosti. Opřely se i do internetových trollů

Panenka bokovka?

Na instagramovém účtu královské rodiny se objevilo hodně příspěvků, které se do Camilly kvůli panence pouští. Jednak se lidé pídí, kde je panenka lady Di nebo Kate, další musí světu sdělit, že si Camillu domů nekoupí, jiní se tážou, jestli to je panenka „bokovka“ a zda je k dispozici i Ken, kterého rozvede. Někdo se zase čertí, že jde jen o umělé snahy udělat z Camilly královnu. Olej do ohně přilévá i princ Harry, který s Meghan na Camille nenechali v různých biografiích nit suchou. Při posledních návštěvách si měl Harry vymínit, že Camillu nechce ani vidět. I přes všechny tyto patálie je jasný úspěch, že se kdysi nenáviděné milence prince a sokyni milované Di podařilo přimět většinu veřejnosti, aby ji respektovala, a dokonce si ji i trochu zamilovala.