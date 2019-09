V Divadle Bez zábradlí vás můžou fanoušci vidět v komedii Hra, která se zvrtla, jež pojednává o představení, při němž se pokazilo všechno, co se pokazit mohlo. Vybaví se vám nějaké podobná zkušenost?

Mně se spíše stalo, že představení málem ani nezačalo. Špatně jsem zaparkoval, a když jsem v historickém kostýmu vyrazil těsně před začátkem představení auto přeparkovat, zůstal jsem stát v koloně, která se utvořila kvůli bouračce. Kolegové už mě naháněli na telefonu, tak jsem auto zastavil na chodníku a v kostýmu běžel zpět do divadla. Vystoupení jsem stihl, ale auto do konce představení nevydrželo, bylo odtaženo.

Kdy jste se před diváky nejvíce zapotil?

Nejvíce jsem se zapotil smíchy. Kolegovi během představení při dialogu vypadl zubní můstek přímo do první řady. Paní, na kterou dopadl, ho suše zvedla, ofoukla a vrátila kolegovi. Ten poděkoval, nasadil si ho, chtěl pokračovat, ale už se to nedalo, publikum totiž řvalo smíchy.

Hra, která se zvrtla, je už několik let hitem na londýnském West Endu. Není to první představení podle aktuální zahraniční předlohy, ve kterém hrajete. Vyrážíte se někdy podívat, jak vypadají hry, v nichž účinkujete, na jiných – ať už našich, či zahraničních – scénách?

To bych moc rád, ale z časových důvodů se mi to moc nedaří. Mám hodně představení, takže to nestíhám. Nicméně na této hře jsem se byl podívat v sousedním Německu.

Nevím, jak rád vzpomínáte na působení v Tele Tele – přezdívka Carda Retarda, kterou vám vymyslela manželka, vám prý občas později komplikovala práci a některé nabídky vás kvůli ní minuly –, ale já jsem vás v tomto pořadu, ve kterém jste si dokázali dělat legraci ze všeho a ze všech, rád sledoval. Myslíte, že by si podobná show našla diváky i dnes, v době, kdy jsou lidé často přehnaně korektní na všechny strany a docela dost nekritičtí jak k sobě, tak k okolí?

Na Tele Tele vzpomínám velmi rád, bylo to sedm let příjemné práce a legrace. Námětů na skeče a scénky přináší dnešní doba ažaž, takže diváky by si to nejspíš našlo.

Mohli jsme vás vídat v Ohnivém kuřeti, občas se objevíte v Krejzových, měl jste úžasnou epizodní roli v internetovém seriálu Za oponou. Natáčíte teď pro televizi či internet něco nového?

Točím nový seriál České televize Zločiny velké Prahy, dále se rýsuje spolupráce s německou produkcí a měl bych se vracet jako policejní ředitel do Specialistů.

Objevil jste se nedávno také v ruském válečném dramatu T 34, který má od fanoušků na filmových serverech poměrně vysoké hodnocení. O co jde?

Je to film z doby druhé světové války. Vypráví příběh posádky ruského tanku T 34, která se dostane do zajetí, z něhož plánuje útěk právě v tanku. Produkce si mě vybrala na základě fotografií. Byla to spíše menší role, hrál jsem kápa v lágru.

TOM FRANZKI