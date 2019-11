Kde se vzala ta legenda, která vás provází?

To se mi taky často stává, že kolegy obestírá nějaký mediální obraz a pak je potkám naživo a zjistím, že takoví vůbec nejsou. Koukám, že je všechno úplně jinak.

Tak prozraďte, jaký nový film bude? Romantická komedie?

Tak by se to dalo říct. Mám hlavní roli společně s Martinem Dejdarem, který hraje ošlehaného horala z vrcholů, a já jsem slečinka z města, hodně jemná, veganka s vlastní kavárničkou. Mám zhýčkaného syna, který nic nesmí. Horalova dcera je sportovní správňačka… No a ten střet prostředí je hlavním mottem filmu.

A jste doopravdy taková městská slečinka?

Myslím, že ne, i když mám město hodně ráda. Mnoho lidí si myslí, že jsem z Moravy. Přitom jsem Pražačka. Vyrostla jsem v Praze, žila v Podolí, v Ruzyni, na Strossmayeráku. Ale mám ráda přírodu a ráda do ní často vyrážím, i třeba na ty lyže, jak už jsem říkala. Jako nějaká fiflena se necítím. Proti mně je ta postava hodně zjemnělá a zhýčkaná. Já mám ráda pohyb.

Taky musíte mít vrozené pohybové nadání. Po tátovi určitě.

To asi jo. Ale i po mámě, ta třeba veslovala.

Co jste předvedla ve StarDance, bylo úctyhodné. Jak dlouho jste trénovala na jeden tanec?

Už si to moc nepamatuju, mám pocit, že to bylo v minulém životě, hrozně dávno. Trénuje se dva měsíce před přenosy.

Dva měsíce? To bych se musela učit rok!

No to je trochu jinak, vy se neučíte tancovat, ale jednotlivé choreografie. Nejsem tanečnice, ale umím zahrát ty jednotlivé části tance, které jsem se naučila. Je úplně něco jiného být tanečnice, která musí ovládat jednotlivé druhy tanců jako celek. My jsme měli tři choreografie do zásoby a pak už jsme od čtvrtého kola jenom slavili, vůbec jsem nepočítala s tím, že se tak daleko dostaneme. Marek Eben říkal zajímavou věc, že páry, které si nesednou, hned vypadnou. Přitom to při sestřizích ani přenosech není vidět, ale stejně to diváci vycítí, odhalí a ten pár vyřadí.

MICHAELA KUČEROVÁ