„Já mám budík natočený vždycky na šestou, na sedmou, na osmou..….a každou tu hodinu, kdy mě probudí, se ujistím, že jsem úplně v pohodě a bez stresu,“ vtipkoval frontman kapely František Černý, což dokazuje, že právě humor je to, co jej udržuje ve skvělé kondici.

„Po ránu beru každý den do ruky vodítko a vyrážím se psem na procházku, která může čítat někdy kilometr, někdy pět či deset. Někdy běžím, někdy jenom jdu,“ svěřil se zpěvák a houslista Karel Holas.

Nechybělo ani technologické zpestření. Do Kuřimi totiž dorazila menší verze laboratoře Světa bez kouře virtuálního profesora Dohořela, který zájemce prostřednictvím 3D brýlí provedl kvízem o škodlivosti cigaretového kouře. V laboratoři se dospělí návštěvníci dozvěděli více o hlavních rizicích kouření i fakta o nikotinu.

Před zahájením zářijového koncertu kapely Čechomor v Kuřimi si mohli jeho návštěvníci užít atraktivní program připravený ve stánku časopisu Kondice v blízkosti vstupu do koncertního areálu.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.