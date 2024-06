Celosvětově známé celebrity se musejí – chtě nechtě – zpravidla vzdát velké části svého soukromí, což slabší povahy řeší únikem k nekonečným večírkům. Pak ale může i největší talent rychle shořet jako papír…

Kariéru jim zničily drogy | Foto: Profimedia

Pokud má umělecká hvězda život v troskách, bulvární média prožívají doslova žně. Pořádají na ni štvanice a paparazzi závodí v rámci zvýšení čtenosti o to, kdo jako první nachytá problémovou celebritu s „lajnou“ u nosu, opilou za volantem, zadrženou v policejní cele, obklopenou prostitutkami v nočním klubu… Ideálně vše dohromady.

Podívejte se na další celebrity, které zničily drogy:

Zdroj: Youtube

Po zveřejnění takových zpráv následuje obvykle vyhazov z velkých projektů a cesta na dno. Tohle jsou ti, s nimiž to vypadalo jednu dobu dost bledě, nakonec však svou kariéru zachránili. Nikdy už potom ovšem nedosáhli takového úspěchu jako před „pádem na kolena“.

Dekádu střízlivá

Hvězdou byla Amanda Bynes už v sedmi letech, kdy se objevila v reklamě na cereálie Buncha Crunch. Brzy se dostala na televizní kanál Nickelodeon a její sláva vyvrcholila filmem Easy A (Panna nebo orel). Poté ale Amanda přestala hrát a nikdy už se k herectví nevrátila. Proč to? Brzy po uvedení filmu se její potíže s drogami staly snadným terčem bulvárních médií.

Lásky herců před i za kamerou. Některé ztroskotají před oltářem, jiné trvají

V roce 2012 dostala mladičká herečka tři roky podmíněného trestu za držení marihuany a ohrožení z nedbalosti. Soud ji zbavil svéprávnosti, což trvalo v různých podobách devět let. Nadále trpěla psychotickými záchvaty, které vyžadovaly hospitalizaci. Naposledy se tak stalo minulý rok v červnu. Zatímco její duševní zdraví není stále dobré, Amanda je údajně od roku 2014 střízlivá.

Pod křídly dvou mužů

Po úspěchu filmu Past na rodiče se Lindsay Lohan stala velkou dětskou hvězdou… Bohužel rozvod rodičů a stres z práce pošramotily její dospívání a víc než na plátně se Lindsay objevovala na divokých party. Zájem o ni upadal, protože zřídka stíhala dojet na natáčení včas.

Lindsay Lohan dnes vypadá opravdu skvěle:

V roce 2007 byla dvakrát souzena za řízení pod vlivem alkoholu a kokainu. Poslední pobyt v léčebně absolvovala před jedenácti lety a od té doby seká latinu. Teď se sem tam objeví v nějaké reality show či béčkovém romantickém filmu, o velkých projektech si může nechat zdát. Aktuálně žije rodinným životem, loni porodila svému manželovi Baderu Shammasovi syna Luaie.

Zachránil ho hamburger

Už v pěti letech se stal Robert Downey Jr. hercem a ve dvaceti byl na vrcholu popularity. Za titulní roli ve filmu Chaplin získal nominaci na Oscara. Kdo by řekl, že v soukromí se ocitá na totálním dně? Robert „bral všechno“, nejvíc si užíval kokainu a heroinu. „Drogy beru od svých osmi let,“ prohlásil po jednom z mnoha zatčení.

Madonna v Matrixu, Gal Gadot v Barbie. Tito slavní odmítli roli v trhácích

Kariéra se mu zhroutila spolu s uvězněním a pak ho zachránilo něco šíleného: špatný hamburger. „Musím poděkovat Burger Kingu! Snědl jsem jejich burger, zapil ho limonádou a bylo mi tak blbě, až jsem se lekl, že je to můj konec. Spustil se pud sebezáchovy a já se dal dohromady,“ řekl otevřeně. Po letech života ve střízlivém stavu obnovil svůj úspěch díky filmům, ve kterých hraje Iron Mana.

Intervence slavné kolegyně

Hvězda filmu Transformers Shia LaBeouf začala užívat drogy již v dětství. Přidaly se i komplikace se zákonem, ale mnohem větším problémem se staly jeho duševní poruchy, což způsobilo, že s ním nikdo v branži nechtěl pracovat. Pokaždé, když ho nějaký režisér obsadil, dopadlo to stejně. Když se ho režisérka Olivia Wilde rozhodla nahradit ve filmu Don’t Worry Darling, herec se sesypal.

Jan Rosák o tragédii v rodině: Smrt bratra byla náhlá a všechny nás překvapila

Pak jí napsal otevřený dopis: „Píšu ti po 627 dnech střízlivosti s morálním kompasem, který před mým velkým ponížením neexistoval.“ Za střízliva si LaBeouf zajistil od režiséra Francise Forda Coppoly roli ve filmu Megalopolis, a zdá se, že jeho talent v Hollywoodu prostor ještě dostane. Vše záleží jenom na něm.

Ze země ho zvedala dcera

Po celá sedmdesátá a osmdesátá léta vládl televizním obrazovkám. Pamatujete seriály Knight Rider a Baywatch? Nikdo by tehdy neřekl, že právě David Hasselhoff trpí alkoholismem. Vaz mu veřejně zlomila až dcera Taylor Ann, když zveřejnila nahrávku, na které ho natáčela opilého na zemi.



Nahrává se anketa ...

Hasselhoffovi byla následně omezena práva se starat o děti a až do roku 2009 pobýval v léčebnách. Od té doby se herec snaží znovu nastartovat kariéru. Pokračuje v nahrávání singlů a alb, motivuje ostatní závislé a občas ho i někdo obsadí v televizi a filmu. Pro všechny už ale navždy zůstane hlavně plavčíkem Mitchem Buchannonem z Pobřežní hlídky.

HIV i velké usmíření

Hrál v mnoha známých filmech a během toho bojoval se závislostí na drogách. Charlie Sheen měl v roce 1998 mozkovou příhodu z předávkování kokainem a k tomu problémy se zákonem. Vše vygradovalo v roce 2011, kdy hrál hlavní roli v seriálu Dva a půl chlapa, což mu tehdy zajistilo post nejlépe placeného herce na televizní obrazovce.

Posteloví přeborníci. Kdo dokázal svést Olgu Schoberovou, kdo Carlu Bruni?

Bohužel, užívání drog komplikovalo natáčení. Charlie dostal ze dne na den padáka. Pár let poté se provalilo, že je HIV pozitivní a vypadalo to, že už se „do sedla“ nikdy nevrátí. Přesto se před nedávnem dostal do nového seriálu Anger Management, a dokonce se smířil s producentem Dva a půl chlapa, s nímž dnes znovu čile spolupracuje. A je konečně veskrze čistý.