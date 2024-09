Tisíce? Statisíce? Nebo snad miliony? Příjmy umělců jsou pro řadu lidí velmi vzrušující téma. Konkrétně honoráře zpěváků a kapel jsou pohledem zaměstnance s průměrným českým platem vskutku astronomické. Zatímco on za hodinu práce pobere pár stovek, Eva Farna si za stejný čas řekne o půl milionu - a dostane je. Dara Rolins by na něj nejspíš nedosáhla, stačí jí polovina. Oproti zahraničním headlinerům velkých hudebních festivalů jsou to ovšem stále drobné.

Těžko si představit, že by vyjednávání zmíněné Ewy Farne s organizátory hodinového koncertu někde na náměstí nebo v kulturáku vypadalo následovně: Kolik byste si, paní Evo, zhruba představovala? - Tak jestli dobře počítám, hodinová mzda při průměrném českém platu jsou tři stovky - dejte mi pětikilo a jsme si kvit. Ve skutečnosti si Ewa Farna podle různých zdrojů účtuje za hodinové vystoupení zhruba 600 tisíc korun.

Honoráře pro „hvězdy“, tedy pro ty, které mají za sebou davy nadšených (platících) fanoušků, vždycky byly a jsou v jiných řádech.



„Milion, dva miliony berou Jandové…“

Platilo to samozřejmě i za socialismu. Je to přesně 35 let a pár dnů, co se někdejší šéf KSČ Milouš Jakeš ve svém nesmrtelném a mimořádně primitivním projevu k soukmenovcům na Červeném hrádku rozhořčil právě nad honoráři umělců slovy: „Paní Zagorová, je to milá holka, všechno, no ale ona už tři roky po sobě bere 600 tisíc každý rok. A další, ne 600, ale milion dva miliony, berou Jandové a jiní…“

Oněch 600 tisíc ročně pro Hanu Zagorovou bylo pro vrchního komunistu příliš, protože všichni měli mít podle komunistického náboženství stejně (snad s výjimkou stranických kádrů): roční plat průměrného občana v roce 1989 podle Českého statistického úřadu činil necelých 40 tisíc korun.

close info Zdroj: Deník/Radek Strnad zoom_in Hana Zagorová.

Honoráře z veřejných peněz nejsou tajné

Zpěváci a kapely byli a jsou zboží jako každé jiné: jejich cenu určuje trh. Svoje ceníky nikde nevyvěšují, honoráře bývají věcí dohody mezi dvěma stranami. Pokud jejich koncert či vystoupení pořádá soukromá agentura, honorář zůstává tajemstvím. Pokud ovšem jejich honorář platí obec, město, kraj nebo instituce, jejíž rozpočet dotuje stát, pak jde tajemství stranou a smlouvy se podle zákona octnou na některém z veřejných portálů: přinejmenších na stránkách obce, aby volič a daňový poplatník věděl.

Nezřídka se pak stane, že statisícová gáže pro oblíbeného zpěváka či kapelu někoho zvedne ze židle a skandál plný podrobností je na světě.

Leoš Mareš si zlínský honorář nenechá

V poslední době se tak stalo například ve Zlíně. „Den Zlínského kraje (14. září 2024 - pozn. red.) zná svou největší hvězdu. Na akci vystoupí moderátor a zpěvák Leoš Mareš. Hejtmanství mu za jeho zhruba hodinový koncert vyplatí bezmála půl milionu, po slevě,“ napsal letos na jaře o plánované akci Deník v článku s titulkem Leoš Mareš si půlmilionový honorář za vystoupení na Dni Zlínského kraje nenechá.

Následovala občanská vlna nevole kvůli půl milionu pro Mareše z krajského rozpočtu, která našeho nejslavnějšího moderátora nenechala chladným - podle Deníku zareagoval slovy: „Když dostanu nabídku na vystoupení, které je placené z veřejných peněz, tak je mi to nepříjemné,“ citoval Deník Leoše Mareše s tím, že umělec se nakonec rozhodl domluvené peníze věnovat vybranému zařízení v kraji, jako je zvířecí útulek nebo organizace starající se o potřebné.

Nejlépe placená celebrita

Leoš Mareš je jednou z nejlépe placených českých celebrit - jeho cena se odvíjí od popularity, kterou mimo jiné odráží 1,2 milionu sledujících na jeho instagramovém účtu: o tom si může nechat zdát i průběžné plavkové zpravodajství Simony Krainové, kterou sleduje něco málo přes 400 tisíc lidí.

Leoš Mareš je prostě drahé a žádané zboží a jeho regulérní honorář tak může nechat daleko za sebou jiné hvězdy: loni na stejné akci vystoupili slovenští No Name, Majk Spirit a Premiér, kteří dohromady stáli Zlínský kraj jen o málo víc než samotný Mareš.

„Honorář Majka Spirita byl 8 tisíc eur (cca 208 tisíc korun), No Name 231 200 korun a skupina Premiér zahrála za 40 tisíc korun,“ upřesnila loňské honoráře mluvčí krajského úřadu ve Zlíně Soňa Ličková.

Půl milionu za reklamu

Gesto, které ohledně svého zlínského honoráře Leoš Mareš učinil, ho zřejmě moc bolet nebude: na jeho instagramovém účtu se lze dočíst, že podobnou částku si účtuje za každou domluvenou reklamu nebo reklamní spolupráci. Za dvě fotky ve feedu a dvě série mizejících snímků v Instastories si žádá (a dostává) půl milionu korun. Může si to dovolit: jeho dosah a tím pádem cena je v našich podmínkách vskutku unikátní.

Pozdvižení kvůli Daře Rolins

Emoce kvůli honoráři nedávno řešili také na Slovensku: Dara Rolins si za hodinové vystoupení na městském jarmarku ve Zlatých Moravcích naúčtovala 10 tisíc eur (zhruba 260 tisíc korun). „Zlaté Moravce jsou přitom nejzadluženějším městem na Slovensku," napsal v této souvislosti slovenský web Plus 7 Dní.

I Dařinu cenu určuje popularita: na Instagramu ji sleduje něco málo přes 700 tisíc lidí a z toho se odvíjejí její honoráře za vystoupení i reklamu.

„Za normálních, nepandemických okolností vydělám něco kolem 700 tisíc až milionu korun měsíčně jen za živá vystoupení, tedy koncerty a komerční akce. K tomu milionové kontrakty z Instagramu. Daň je ale vysoká, a to život na zadní sedačce auta,“ citoval při této příležitosti rozhovor Dary Rolins pro časopis Forbes web Plus 7 Dní.

close info Zdroj: Deník/ Radek Strnad zoom_in Dara Rolins o svých příjmech několikrát promluvila otevřeně: její měsíční standard je kolem milionu.

Rytmus zná svoji cenu

Celou věc s výší honorářů pak po svém shrnul Patrik Vrbovský alias Rytmus: „Dnes si můžu říct o deset tisíc eur za vystoupení, ale klidně můžeme začít vyjednávat i na 15 tisících - podle toho kde a s kým. Když mě někdo chce, musí si uvědomit, jakou mám cenu,“ svěřil slovenský raper webu Čas pre ženy.

Cenu, a tedy honoráře interpretů, neustále ovlivňují i větší či menší události: umístění v oficiálních žebříčcích popularity a různých anketách, vyprodané koncerty v O2 Areně a samozřejmě prezentované novinky v soukromém životě, kvůli kterým jsou fanoušci na svoje oblíbence „zvědavější“. A taky trapasy: nedávno se na jednom českém bulvárním webu objevila informace, že po mediálně známém domluveném ataku moukou (na červeném koberci při příchodu na slavnostní galavečer Českého slavíka loni v listopadu) zvedl zpěvák Jan Bendig svůj obvyklý hodinový honorář 60 tisíc korun o dalších deset tisíc.

Honorář není všechno

Z volně dostupných smluv lze kromě honorářů vyčíst i další podmínky, které interpreti svým platícím hostitelům kladou: čím větší hvězda, tím jemnější a štědřejší zacházení. Například kapela Divokej Bill, která si za zhruba hodinové vystoupení na různých městských slavnostech bere honorář mezi 400 a 700 tisíci korun, podle jedné ze zveřejněných smluv na webu Hlídač státu žádá také „vodu, džus, energetické nápoje a vychlazených třicet pět piv, ovšem pouze Pilsner Urquell, a sedmnáct porcí teplé večeře“.

Podle smluv ze stejného zdroje pak kapela Olympic při koncertech žádá „do každé šatny připravit 2 stoly ke zdi (na nástroje), gauč + křesla a do každé šatny, připravit teplé občerstvení nebo obložené mísy, pečivo, ovoce, zeleninu, nealkoholické nápoje, kávu - espresso, nealko nápoje - minerálky, coca-colu, nealko pivo a na pódiu 4 malé ručníky a 4 x 0,5 litru neperlivé vody“.

A do třetice: jeden z nejpopulárnějších českých písničkářů si v Teplicích k honoráři 250 tisíc korun plus 21 procent DPH vymínil pro sebe a doprovod ještě „catering do šaten – obložené mísy, pečivo, ovoce, zeleninu, 1 láhev kvalitního červeného vína, vodu, džus, coca-colu, minerálku, kávovar, kvalitní sypaný čaj, 4 ručníky na podium a večeři pro 10 lidí, z toho dvě vegetariánské“.

Na vlastní riziko

Speciální kategorií honorářů jsou peníze za soukromá vystoupení: firemní, narozeninová, svatební a podobně. Jejich výše je podle manažerů z hudební branže naprosté tabu. Honorář prý může být až dechberoucí a výjimečný: záleží na solventnosti klienta (ta bývá značná, protože nižší střední třída si na svoje večírky zlaté slavíky nezve) a taky na zvážení oslovené hvězdy, zda jí astronomický honorář stojí za spojení jejího jména se jménem peněz prapodivného původu.

Slovenský web TV Noviny v této souvislosti citoval šéfredaktora magazínu Forbes Juraje Porubského, podle kterého honoráře za podobné akce na Slovensku začínají zhruba na částce 25 tisíc eur (cca 650 tisíc korun).

Rekord drží Rolling Stones

Ve světovém showbyznysu jde o jiné peníze: podle deníku Mirror je zřejmě nejvyšší vyplacenou částkou za privátní kšeft rovných šest milionů eur, které v roce 2002 inskasovala kapela Rolling Stones za hodinové vystoupení na oslavě 60. narozenin neznámého jubilanta.

„Nabídce dvou milionů eur za jedno soukromé vystoupení pro ruského miliardáře pak neodolala zpěvačka Nicole Scherzinger,“ napsal slovenský web TV Noviny.

Honoráře zahraničních hvězd jsou pak kapitolou pro sebe: velké a silné agentury, které jejich koncerty v Česku zajišťují, je drží v tajnosti s tím, že částka je vždy otázkou dlouhých vyjednávání, osobních kontaktů a taky štěstí. Ředitel hudebního festivalu Rock for People Michael Thomes na otázku hudebního webu Czech Crunch: „Můžete nastínit, v jakých sumách se pohybují honoráře pro ty největší hvězdy?“ odpověděl: „Naznačit můžeme. Pohybujeme se v řádech desítek milionů korun za jednoho headlinera.“