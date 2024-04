Nejdřív je televizní trénink a pak… Které dnes „áčkové“ hvězdy začínaly jako nováčci v populárních pořadech? Budete se divit! Hvězdná kariéra hodně závisí na dobrých kontaktech a leckdy i slavných příbuzných, kteří umějí zaklepat na správné dveře vlivných producentů. Co ale dělat, když ani jedno není?

Hvězdy, které začínaly v reality show (zleva): Justin Timberlake, Britney Spears, Beyoncé. | Foto: Profimedia

Je tady jedna jistá možnost, která dává šanci na cestu ke slávě skoro každému… Stačí k ní zdánlivá maličkost: vyplnit přihlášku do některé z populárních reality show, a je to. Tahle strategie vyšla mnoha celebritám, jimž dnes na poličkách dřímají sošky Oscara, Zlatého glóbu nebo Grammy.

Slavní, kteří odstartovali svou kariéru v reality show:

Zdroj: Youtube

Britney Spears

Na začátku své kariéry se objevila v legendárním pořadu The All-New Mickey Mouse Club, a než stačilo zaznít Oops!… I Did It Again, Britney Spears se posunula dál. Její první sólový singl Baby One More Time ji katapultoval na vrchol hitparád, stala se symbolem popového pohádkového úspěchu, bohužel i neúspěchu v osobním životě. Ale to je zase úplně jiný příběh…

Justin Timberlake

Je znám jako princ popu, který ovládl svět hudby se skupinou NSYNC. Svou kariéru začal jako klučina, který v jedenácti letech zazpíval píseň Alana Jacksona Love’s Got A Hold On You v televizním pořadu Star Search. Ale to byl teprve začátek.

O rok později, v roce 1993, se Justin Timberlake připojil k obsazení pořadu The All-New Mickey Mouse Club a od té doby už je pevně spojován s boy bandem.

Emma Stone

Než se proslavila ve filmech, ukázala se na obrazovkách v pořadu amerického kanálu ABC s názvem Hledá se Partridge Family. Show měla najít nové herce pro rodinné muzikálové televizní drama inspirované populárním americkým sitcomem ze 70. let jménem Partridge Family. Právě tam se Emma Stone dostala jako šestnáctiletá, a to díky televiznímu castingu. Získala tak roli Laurie Partridge… A na hvězdnou kariéru herečky bylo zaděláno!

Beyoncé

Zlomový okamžik v její kariéře nastal, když se zúčastnila show Star Search. Ve věku pouhých devíti let vystoupila na pódiu, kde všechny ohromila. Následovalo založení kapely Destiny’s Child, což nakonec vedlo k její triumfální sólové kariéře. K dnešku může hrdě prohlásit, že má na poličce 28 hudebních cen Grammy. Beyoncé také silně propaguje ženská práva, a to až tak, že v její kapele není žádný muž.

Cardi B

Před hudební kariérou se dostala do povědomí veřejnosti jako internetová celebrita lehčí pověsti, protože na sociálních sítích sdílela hlavně své striptýzové kousky. Před šesti lety pak zapůsobila v reality show TV stanice VH1 Love & Hip Hop: New York, kde ukázala i svůj jiný talent. Poté si jí všimli producenti a neznámá Belcalis Almanzar podepsala nahrávací smlouvu se společností Atlantic Records.



Harry Styles

Velmi mladý zpěvák Harry Styles vstoupil do světa showbyznysu prostřednictvím populární britské verze The X Factor. Do finále se v roce 2010 neprobojoval jako sólový umělec, rozhodl se spojit síly s ostatními nadanými soutěžícími a vytvořil skupinu s názvem One Direction. Dnes patří mezi nejúspěšnější sólové interprety, jeho singl Watermelon Sugar nezná málokdo.

Jennifer Hudson

Známá diva Jennifer Hudson začala kariéru jako soutěžící v show American Idol, která je u nás známá jako SuperStar. Tam okouzlila porotu. I když nakonec skončila až na sedmém místě, ukázala světu, že ji to neodradilo. Nakonec uspěla až na filmovém plátně, kde zazářila v muzikálu Dreamgirls. Za roli v něm získala Oscara. Zahrála si i legendární Arethu Franklin ve filmovém životopisu Respekt.