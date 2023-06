Občas se stane, že manželství napoprvé nevyjde, a tak ho mnozí zkusí znovu s někým jiným. Jsou ale tací, jako třeba Pamela Anderson, Eva Longoria, Jennifer Lopez, Angelina Jolie, Nicolas Cage či Tom Cruise, kteří se nenechali odradit ani druhým rozvodem a praštili do toho znovu. Nutno podotknout, že někteří opět neúspěšně.

Brad Pitt a Andelina Jolie. | Foto: Profimedia

Ne všem párům je souzeno zůstat spolu v dobrém i zlém, dokud je smrt nerozdělí. Časopis Time míní, že v USA končí až čtyřicet procent manželství rozvodem. A to platí i pro hollywoodské hvězdy, jejichž rozvody jsou obvykle o to těžší, že se mohutně probírají v médiích.

Všichni muži Jennifer Lopez:

Zdroj: Youtube

POSVÍTÍME SI NA SVATBY:

* Pamela Anderson

* Nicolas Cage

* Jennifer Lopez

* Scarlett Johansson

* Eva Longoria

* Kate Winslet

* Angelina Jolie

* Tom Cruise



Některé celebrity si po první odluce oddechnou s tím, že už nikdy víc, jiné se ale nenechají odradit a vstoupí do manželství znovu. Třeba i osmkrát jako herečka Elizabeth Taylor, které budiž k dobru, že si hned dvakrát vzala svého hereckého kolegu a velkou lásku Richarda Burtona. Asi ji jen tak někdo nepřekoná, možná jedině Nicolas Cage a Pamela Anderson. Ti k tomu mají nakročeno.

6 svateb

Uměla si vybrat

Všechna manželství vnadné krásky z Pobřežní hlídky, pětapadesátileté Pamely Anderson byla turbulentní a vydržela pouze krátce. V roce 1995 si vzala muzikanta Tommyho Lee, s nímž má syny Brandona a Dylana. Její další manželé byli rocker Kid Rock a podnikatel Rick Salomon, kterého si vzala dokonce dvakrát.

Svatby ve světě: Někde nevěsta přijde o zuby, jinde ženich pošlape příbuzné

V roce 2021 řekla své „ano“ Danu Hayhurstovi, ale manželství netrvalo ani rok… Zatím poslední sňatek herečky je opravdu slušná výhra: za Jona Peterse byla vdaná pouhých dvanáct dní, přesto jí producent plánuje v poslední vůli odkázat velkou sumu peněz, „ať už je potřebuje, nebo ne“. Kdo by pak nešel k oltáři?

5 svateb

Láme rekordy

Ani ne rok po rozvodu s první manželkou si vzal Nicolas Cage dceru Elvise Presleyho Lisu Marii. V roce 2004 se ale rozvedli a ještě týž rok se oženil s Alicí Kim. Manželství trvalo celých dvanáct let. Poté se Cage oženil a… za pouhé čtyři dny rozvedl, a to s Erikou Koike. Ovšem před dvěma lety si vzal herečku Riko Shibatu. Svatba jako hobby?

4 svatby

Dvakrát do jedné řeky

Naposledy se Jennifer Lopez provdala loni za Bena Afflecka, a to v Las Vegas, téměř dvacet let po jejich prvním zasnoubení.

Ben Affleck a Jennifer Lopez.Zdroj: Profimedia.cz

Před ním měla ještě tři manžely – herce Ojaniho Noa, se kterým jí manželství vydrželo rok, tanečníka Crise Judda, s nímž byla pouhých devět měsíců a v roce 2004 se vdala potřetí za zpěváka Marca Antonyho. Společně mají dvojčata Maxe a Emme. I tento vztah se v roce 2014 rozpadl. Zlí jazykové tvrdí, že ani s Benem jí to nevydrží. No, uvidíme…

3 svatby

Za rozvody málem získala Oscara

Jestli se někomu vyplatily dva rozvody, je to bezesporu osmatřicetiletá Scarlett Johansson, která byla v roce 2020 nominována na Oscara za roli herečky procházející si rozvodem, a to ve filmu Manželská historie. Sama později přiznala, že s ní měla mnoho společného.

Nejkrásnější královské svatební šaty historie: Pojí se s nimi zajímavé historky

Poprvé byla Scarlett Johansson tři roky vdaná za Ryana Reynoldse. V roce 2014 se provdala za novináře Romaina Dauriaca a potřetí v říjnu 2020 za Colina Josta.

Třetí muž ji přesvědčil

„Nejsem příznivcem manželství a nikdy jsem si nemyslela, že se znovu vdám. Kvůli němu to ale za to stojí,“ prozradila v roce 2017 Eva Longoria časopisu People, proč si vzala do třetice všeho dobrého Josého Bastóna.

Svatby 2023? Vévodí veliké, bohatě zdobené dorty. Inspirujte se i dalšími trendy

S Tylerem Christopherem jí to nevyšlo, po dvou letech se rozešli. Druhý manžel, hráč NBA Tony Parker ji podváděl hned s několika ženami. Až teď je podle svých slov šťastná.

Důvody rozvodů tají

Poprvé se Kate Winslet vdala v roce 1998 za režiséra Jima Threapletona. Manželství ale vydrželo jen tři roky. Poté si vzala opět režiséra, tentokrát Sama Mendese. Konec jejich vztahu roku 2010 ale provázely spekulace kolem Mendesova vztahu s herečkou Rebeccou Hallovou, s níž v roce 2011 skutečně chodil.

Kate Winslet je majitelka mnoha filmových ocenění, okouzlujících křivek a matka tří dětí.Zdroj: Shutterstock

Kate Winslet k tomu kdysi řekla: „Nikdo neví, proč mi obě manželství nevydržela, a já jsem na to hrdá.“ Jejím současným manželem je Edward Smith. S ním to zatím vypadá, že by to konečně mohlo být až do konce života.

Poslední vztah jí zasadil ránu

Málokdo ví, že i Angelina Jolie má za sebou tři svatby a tři rozvody. Hned na začátku kariéry se v roce 1996 provdala za kolegu Jonnyho Lee Millera. O tři roky později se rozešli.

V roce 2000 vstoupila do manželství s Billym Bobem Thorntonem. Nechala si vytetovat jeho jméno na ruku a jeho krev nosila v lahvičce na krku. V roce 2005 začala chodit s Bradem Pittem, vzali se ale až o devět let později. Za dva roky však následoval nepříjemný rozvod, který trval tři léta.



Nahrává se anketa …

Soukromí si teď velmi střeží

Druhá dvě manželství Toma Cruise patří k nejznámějším vztahům celebrit vůbec. Hvězda Top Gunu byla v letech 1990–2001 ve svazku s Nicole Kidman – hráli spolu hned v několika filmech. Cruisovo třetí manželství s Katie Holmes bylo kvůli jeho posedlosti scientologickou církví hodně propíráno v médiích.

Tom Cruise a Katie Holmes:

Jen málokdo si dnes už vzpomene na první manželku Toma Cruise, kterou byla Mimi Rogers.