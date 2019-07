Na zahájení filmového festivalu dorazila velká spousta celebrit, některé i uvedly nové filmy, některé se přijely jen pokochat uměním ostatních. Největším úlovkem letošního ročníku byla ovšem Julianne Moore. Její manžel, režisér Bart Freundlich, ji obsadil do svého nového filmu Po Svatbě. V neděli dorazila na červený koberec další světová hvězda, a tou je Casey Affleck, který přijel uvést svůj vlastní film Světlo mého života. Snímek pojednává o světě, ve kterém následkem neznámé choroby vymřely téměř všechny ženy.

Kromě pár zahraničních celebrit dorazila ale velká spousta osobností z českého showbyznysu. Mezi nimi například Gábina Partyšová, kterou jsme dokonce zastihli při přípravě na sobotní Mall.cz party. „Letos jsem na festival dorazila na pouhý den. Tak trošku i pracovně, ale hlavně se pobavit s přáteli, máme tady takovou dámskou jízdu,“ svěřila se Gábina, když ji ve VIP salónu v Grandhotelu Pupp věnovali plnou pozornost.

Herečka Markéta Pánková přijela do Karlových Varů v pátek. Aby si užila i nějaké ty filmy, zůstala v Karlových Varech do neděle. Od pondělí ji prý v Praze čeká natáčení seriálu Krejzovi.

Speciální káva s alkoholem

V sobotu jste v Karlových Varech mohli potkat také Jitku Schneiderovou, která je s nadací Hledáme rodiče.cz jedním z charitativních partnerů festivalu. Na akci, která s tímto projektem byla spojena a odehrávala se před Grandhotelem Pupp dorazil i prezident festivalu Jiří Bartoška, herečka Hana Vágnerová nebo Aňa Geislerová.

Taťána Gregor Brzobohatá se stavila v neděli v Mall.cz parku ve Smetanových sadech a předvedla, jak připravit speciální kávu s alkoholem. V neděli jste také mohli u Iqos Lounge potkat moderátora Patrika Hezuckého, režisérku Helenu Třešťíkovou, která představí svůj dokumentární snímek o Miloši Formanovi a herce Jakuba Štáfka.

Party v hotelu Imperial

Nedělní večer se nesl v duchu velkolepé oslavy, na kterou dorazila další spousta celebrit. Jak jste mohli vidět na Instagramu, na UniCredit Bank večírek dorazil například Martin Dejdar, Livia Klausová nebo modelka Nikol Švantnerová.

Některé z těchto tváří dorazili v pondělí večer do hotelu Imperial, kde probíhala Möet&Chandon party. Jana Doležalová, Sandra Nováková, Simona Krainová i Beata Rajská předvedly úžasné kousky. Modelka Jitka Nováčková si tento večírek nenechala ujít, i přes to, že do Karlových Varů přijela prý jen na 6 hodin. Od úterního rána už totiž fotí kampaň pro Orsay.

ANNA KARASOVÁ