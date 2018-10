Ceny Vltava Labe Media. Ocenění za nejlepší restauraci získala Bistro Dynamica

Milovníci dobrého jídla mohou do svého seznamu zařadit další tři zajímavé restaurace, které stojí za to navštívit. V rámci 2. ročníku Kongresu for Gastro & Hotel, který se konal na výstavišti PVA EXPO v Praze Letňanech, byly uděleny Ceny vydavatelství Vltava Labe Media (VLM) pro nejzajímavější gastronomické podniky.

V kategorii „Koncept" ocenila odborná porota Bistro Dynamica z Prahy 5. Kategorii „Inovace" ovládla restaurace Rychta Brandýs nad Labem. V kategorii start-up bodovala restaurace Zas a Znova ze Sulice Hlubočinek. Více v přiložené fotogalerii. Společnost VLM je vydavatelem Deníku.

Autor: Redakce