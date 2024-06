Přestože se účast osobností na mezinárodních filmových festivalech probírá především v kulturních rubrikách, může se zdát (a není to daleko od pravdy), že lidi ve finále zajímá více než vítězný film to, co měl kdo na sobě. A je jedno, zda jde o festival ve Varech, či v Cannes. Herečka Jitka Čvančarová by mohla vyprávět.

Připomeňte si nejlépe oblečené celebrity letos v Cannes:

Hranice, kdy se outfit stává „ikonickým“, nebo „nepřijatelným“, je velmi tenká. Podívejte se napříč časem na osobnosti, které způsobily na červeném koberci rozruch a jejich róby neupadnou v zapomnění.

Pruhované odhalení

Největší hvězdou červeného koberce se letos v Cannes stala podle mnohých modelka Naomi Campbell. Ukázala, že skutečný styl je ten nadčasový.

Hvězda devadesátkových módních show se vydala po červeném koberci na promítání filmu Furiosa: A Mad Max Saga. Její vintage šaty Chanel z roku 1996 byly pro jedny naprosto ohromující, jiní nad nimi ale kroutili hlavami.

Kontroverzní modř

Herečka Jitka Čvančarová je známá tím, že umí prodat své přednosti. Před třemi lety opět nezklamala, když vynesla na zahájení Mezinárodního filmového festivalu v Karlových Varech prostorově výraznou modrou róbu návrháře Borise Hanečky a média i veřejnost šílely.

Ti chválili, ti kritizovali… Jitka z toho měla značně rozporuplné pocity, zejména poté, kdy se stala terčem řady vtipů na sociálních sítích.

Eroticky nabitá star

Zajímavý outfit předvedla i skandalistka Madonna a totálně na sebe strhla pozornost, když v roce 1991 přišla na opening filmového festivalu v Cannes a měla na sobě jen kuželovou podprsenku od Jeana Paula Gaultiera, kalhotky s vysokým pasem a saténovou pláštěnku.

Právě kuželová podprsenka se stala jedním z jejích typických outfitů pro tour Blonde Ambition. Názory na její outfit se různily. Dost lidí jím značně pohoršila.

Nevinně elegantní princezna

V roce 1987 zavítala do Cannes na filmový festival princezna Diana, která vynesla pudrově modré šifonové šaty od Catherine Walker, jedné ze svých oblíbených návrhářek.

Ač byly nádherné a aristokratce slušely, někomu se zdály nahoře příliš odhalené. Herečka Elizabeth Debicki, která měla možnost Dianu ztvárnit, jí ale vzdala na premiéře filmu The Crown za tento outfit hold.

Pohodářka bez noblesních šatů

Hollywoodská herečka Renée Zellweger zahajovala v roce 2007 karlovarský filmový festival opravdu nezvykle. Co čert nechtěl, přišla během cesty do Česka v Londýně o kufry, kde měla i róbu speciálně ušitou pro tuto slavnostní příležitost.



Ale protože zahájení nepočká, vzala to s nadhledem a zavítala na něj jako batůžkářka v obyčejné černé halence a džínách, což bylo nakonec většině lidí sympatické a sklidila pochvalu.

Opeřená rebelka

Topmodelka Kate Moss a Johnny Depp byli v dobách svého vztahu králem a královnou módních kreací festivalů v Cannes. A to i přesto, že si s dress codem nikdy hlavu moc nelámali.

Rebelkou byla a vždy bude:

V roce 1998 vynesla Kate na premiéru snímku Strach a hnus v Las Vegas černé vintage šaty lemované peřím v krátké délce, což se na červený koberec nesluší… Téměř o deset let později ony šaty recyklovala pro svou vůbec první návrhářskou spolupráci s řetězcem Topshop a sklidila ovace. Takže recyklovat se zjevně vyplácí.