Navíc v karlínském divadle jste před pár dny odehrála 150. představení Sestry v akci. Kolik ze sto padesáti představení váš partner viděl?

Viděl všech sto padesát (smích) a jsem mu za to vděčná, protože mám vždycky dobrý pocit, když tam se mnou je.

Nikdy jste za sebe za těch pět let neměla alternaci?

Možná jednou za mě zaskočila moje kamarádka, co mi jistí záda pro změnu v divadle, Markétka Procházková. Jinak jsem vždycky hrála. A ta moje kamarádka je tak báječná, že mi je jistila i teď, když se předávali Slavíci.

Máte v Sestře v akci nějakou svoji oblíbenou pasáž?

Není to úplně komická část, spíš vážná. „Všechno to pozlátko, kdo by se ho vzdal, ale co zůstává, když zhasne sál nebo když je prázdný sál.“ To je moudrá věta. To naše povolání je nádherné, ale někdy se stává, že když lidé odejdou, je člověku ouvej. Naše povolání jsou emoce, někdy to s námi – zvláště se mnou – hodně tříská, ale já jsem se pro zpívání narodila a jsem tak šťastná.

Martinovi Písaříkovi při představení vypadl text. Stalo se to už někdy dřív?

On hodně improvizuje, a přestože mi slíbil, že bude hodnej a že improvizovat nebude, tak to protáhl až tak, že to tak vypadalo. Ale myslím, že text nezapomněl, že to dal do humoru. On nikdy nezapomene text, ale hodně si toho přidává a vymýšlí si. Lidi to mají rádi, takže mu to vždycky moc ráda odpustím, ale kdyby improvizoval každý, asi by to nešlo.

Co vás teď v nejbližší době čeká?

Nedávno jsem natočila vánoční klip k písničce O Vánocích, kterou mi napsal Pokáč. A je tak krásná, že si myslím, že jsem ani takhle krásnou vánoční píseň nikdy neměla, tak doufám, že se lidem bude líbit. Pustím ji na první adventní neděli. Jinak mám ve svém divadle krásné představeni Maminy, které se tak lidem líbí, že jsme přidali představení i mezi svátky, a také děláme muzikál Láska je láska. A samozřejmě se těším na vánoční turné s chlapeckým sborem Boni Pueri, které začínáme na Slovensku. Za těch dvacet jedna dní máme asi třicet koncertů. Kdybych mohla, tak ty vánoční písničky zpívám celý rok. (smích)