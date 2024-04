Víte, co mají společného snímky Dvanáct rozhněvaných mužů, Poklad na Stříbrném jezeře, Mission Impossible, Hellboy či Muž na Měsíci? Nebudeme vás dlouho napínat: ve všech těchto celosvětově známých snímcích si zahráli i čeští herci. Poodhalte spolu s Deníkem příběhy talentovaných Čechů, kterým se povedlo vybudovat si slušnou hereckou kariéru ve světovém měřítku.

Česká republika se může pochlubit mnoha osobnostmi, kterým se podařilo uspět u zahraničních filmových produkcí | Foto: Deník/Karolína Šulíková

Proslavit se jako herec není nic snadného. Prosadit se u zahraničních produkcí je pak o to těžší, že k talentu, píli, nezaměnitelné osobní jiskře a notné dávce štěstí musí člověk také ovládat perfektně (minimálně) angličtinu a zaujmout v obrovské konkurenci.

Čeští herci a herečky, kteří se proslavili v zahraničí:

Česká republika se může pochlubit mnoha osobnostmi, kterým se to podařilo. Některé z nich do zahraničí vyhnal režim, jiní si tam odjeli plnit dětské sny. Každý ze sedmi příběhů, které si pro vás dnes Deník připravil, je však plný inspirace.

Jiří Voskovec (*1905, †1981)

Jiří Voskovec jako porotce č. 11 v legendárním filmu Dvanáct rozhněvaných mužůZdroj: Wikimedia Commons, autor neznámý, volné dílo

Herce, spisovatele, dramatika a textaře Jiřího Voskovce si Češi spojují zejména s Osvobozeným divadlem, kde ve 20. a 30. letech působil s Janem Werichem a Jaroslavem Ježkem. Zároveň byl však také jedním z prvních Čechů, kterému se podařilo vybudovat si úspěšnou kariéru v Americe.

Poprvé se Voskovec dostal do USA začátkem roku 1939. Tehdy museli spolu s Werichem jako dva umělci, jejichž vystoupení byla otevřeně protifašistická, emigrovat. Jak uvádí server Osobnosti.cz, po druhé světové válce se vrátili do Československa. V letech 1946 až 1948 se snažili obnovit činnost Osvobozeného divadla. Voskovec však brzy emigroval podruhé, tentokrát definitivně. Krátce žil i v Paříži, aby se nakonec roku 1950 vrátil do USA.

Za „velkou louží“ to zprvu na slibnou kariéru nevypadalo. „V atmosféře mccarthismu byl 11 měsíců internován na Ellis Islandu pro podezření, že je sympatizantem komunismu,“ píše internetová encyklopedie Wikipedia.

Nakonec se však talentovanému Čechovi podařilo prosadit. Až do své smrti se živil jako uznávaný divadelní a filmový herec. Z jeho americké tvorby je u nás nejznámější role porotce č. 11 ve filmu Dvanáct rozhněvaných mužů.

Herbert Lom (*1917, †2012)

Dodnes je Herbert Lom považován za nejúspěšnějšího českého herce ve světovém měřítkuZdroj: Profimedia

Inspektora Dreyfuse z filmové série Růžový panter či záporáka Cornella z filmu Poklad na Stříbrném jezeře si pamatuje asi každý. Málokdo už ovšem ví, že představitel těchto slavných rolí Herbert Lom se narodil jako Charles Angelo Kuchacevich v Praze.

Jak připomíná Wikipedia, Herbert Lom je dodnes považován za nejúspěšnějšího českého herce ve světové kinematografii. Během života ztvárnil přes sto hereckých rolí, přičemž zářil jako záporák, komediální herec a i romantický hrdina.

Jeho závratnou kariéru paradoxně odstartovala tragická událost – druhá světová válka. Herec, který ve 30. letech začínal jen epizodními rolemi v českých filmech, totiž musel jako dítě židovských rodičů emigrovat do Velké Británie. „Ze začátku to neměl vůbec jednoduché. Téměř neuměl anglicky a na živobytí si vydělával různými podřadnými pracemi. Později získal stipendium a pomalu se začal věnovat herectví ve filmové škole při slavném divadle Old Vic,“ uvádí Československá filmová databáze (ČSFD).

A úspěch se dostavil. „Hrál po boku nejkrásnějších hereček; například s Audrey Hepburnovou ve Vojně a míru, s Shirley McLainovou a nakonec se setkal i se svou velkou láskou Gretou Garbo,“ píše ČSFD a připomíná jeho další slavné počiny jako role ve filmech Sedmý závoj, Spartakus, Hrabě Dracula a mnoho dalších.

Jan Tříska (*1936, †2017)

Herci s uhrančivýma očima velmi pomohlo přátelství s Milošem Formanem.Zdroj: Deník/Tomáš Kubelka

Velmi úspěšnou kariéru měl rozjetou divadelní a filmový herec Jan Tříska. Jak připomíná magazín studentů publicistiky Generace 20, v roce 1959 se stal tehdy nejmladším členem činohry Národního divadla. Jenže pak přišla okupace Československa sovětskými vojsky…

Jan Tříska se koncem srpna 1968 zapojil do protiokupačního vysílání Československého rozhlasu. „Následně se stal nepřítelem státu, jelikož podepsal manifest Dva tisíce slov, který vyzýval k reformě Komunistické strany Československa," uvádí autor Václav Černý v článku pro studentský magazín.



Není nijak překvapivé, že se Tříska stal režimu trnem v oku. Následovalo postupné omezování jeho práce, až nakonec roku 1977 emigroval do Kanady a později do USA. U nás už uznávanému herci se však dlouho nedařilo v zahraničí prosadit.

Významný podíl na tom, že Tříska nakonec uspěl, měl jeho kamarád z dětství Miloš Forman. Právě on mu dal role ve filmech Ragtime (1981) či Lid versus Larry Flynt (1996). Československá filmová databáze pak z Třískovy zahraniční tvorby připomíná například účinkování v seriálu Highlander: The Raven (1998) či ve filmu Ronin (1998), kde si zahrál spolu s Robertem De Nirem a Jeanem Renem.

Marek Vašut (*1960)

Charismatický herec se na filmovém plátně objevoval už od dětství. Velmi aktivní je dodnes.Zdroj: Deník/Vladimír Šťastný

Sám sebe považuje spíše za řemeslníka než za umělce, ale pravdou je, že umění má doslova v genech. Syn tanečního teoretika a baletky Národního divadla se na filmovém plátně objevoval už od dětských let. A velmi aktivní je dodnes.

„V polovině 90. let patřil Marek Vašut k nejpopulárnějším českým filmovým hercům, o čemž svědčí opakovaná vítězství v anketě Mr. Film časopisu Kinorevue,“ připomíná ČSFD s tím, že prorazit se mu podařilo také u zahraničních produkcí.

Už v devadesákách, kdy se Praha (a Česká republika obecně) stala levnou a vyhledávanou lokací, se Vašutovi podařilo dostat do téměř všech zahraničních filmů natáčených u nás. Zahrál si tak například v akčním snímku Mission Impossible (1996) s Tomem Cruisem či po boku Anthonyho Hopkinse v České spojce (2002).

Karel Roden (*1962)

Specifická vizáž i přízvuk předurčují Karla Rodena k hraní záporáků.Zdroj: Wikimedia Commons, Petr Novák, CC BY-SA 2.5

Jednoho z nejznámějších a nejoblíbenějších českých herců dneška -Karla Rodena - asi není třeba dlouze představovat. Původně divadelní herec se nakonec prosadil zejména u filmu, a to dokonce i u zahraničních produkcí.

Zlomový byl podle ČSFD rok 1993, kdy Roden odjel do Velké Británie. Tam navštěvoval herecké kurzy a zdokonaloval se v angličtině, kterou následně bezezbytku zúročil. Jeho prvním zahraničním počinem byla role Emila Slovaka v americkém psychologickém thrilleru 15 minut, kde si zahrál společně s Robertem De Nirem.

Možná i díky této skvěle ztvárněné roli, které předcházel velmi náročný konkurz, bývá Karel Roden obsazován především do rolí záporných postav. Za zmínku určitě stojí jeho záporáci z filmů Blade 2, Neprůstřelný mnich, Hellboy či Sirotek.

Eva Jeníčková (*1964)

Nezapomenutelná Vendulka-utěšitelka z Básníků si splnila sen. Podařilo se jí natrvalo usadit v zahraničíZdroj: Profimedia

Nezapomenutelná třídní kráska Marika z komedie Sněženky a machři či Vendulka-utěšitelka ze slavné série Dušana Kleina Básníci. Jen tyto dvě role stačily, aby se Eva Jeníčková v tehdejším Československu stala hvězdou. Mladá herečka však měla ambice mnohem vyšší.

„Roku 1991 odjela na Fullbrightovo stipendium do USA, kde se herecky prosadila na jevišti v Los Angeles, v televizi i ve filmu. Vystupovala též v reklamách, zábavních show a hudebních klipech,“ popisuje web Osobnosti.cz ve stručnosti kariéru Evy Jeníčkové, která si zvolila peudonym Ava Jansen.

I této Češce se tak podařilo nakonec v zahraničí prosadit, přestože začátky byly poměrně krušné. Objevila se nejen v mnoha spíše béčkových filmech, ale také v úspěšných seriálech Tak jde čas či Ally McBealová. Opomenout nesmíme ani menší roli ve snímku Muž na Měsíci s Jimem Carreym v hlavní roli.

Tereza Srbová (*1983)

Bývalá modelka Tereza Srbová je v současnosti vůbec nejobsazovanější českou herečkou v zahraničíZdroj: Profimedia

Přestože jméno pražské rodačky není v tuzemsku až tak známé, jedná se o vůbec nejobsazovanější českou herečku v zahraničí současnosti. Svůj podíl na tom jistě má skutečnost, že Tereza Srbová odstartovala svou hereckou kariéru rovnou v britských a amerických filmech.

Jak se lze dočíst na serveru Osobnosti.cz, krásná Češka přitom začínala jako modelka. A to na té nejvyšší úrovni. „Pracovala především v Paříži a nafotila kampaně pro mnoho kosmetických a módních značek. Mezi nejprestižnější práce určitě patří kampaň pro značku Christian Dior, Clarins nebo Astor,“ připomíná web.

Pak ale přišel rok 2007 a filmový debut ve snímku Východní přísliby, kde si Tereza Srbová zahrála po boku Vigga Mortensena. Hned poté získala roli hraběnky von Ihama v historickém dramatu Eichmann. A bylo rozhodnuto; s nástupem herecké kariéry opustila úspěšnou dráhu modelky, která ji už nenaplňovala.

„Po menších rolích ve vysokorozpočtových filmech a hlavních rolích v nezávislých snímcích získala jednu z ústředních ženských rolí ve dvou sezonách seriálu Strike Back. V roce 2018 se po boku oscarové Judi Dench objevila v jedné z hlavních rolí ve špionážním dramatu Red Joan,“ jmenuje další z jejích hereckých počinů ČSFD.