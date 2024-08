Ve Francii jsou mušle a všechny mořské plody běžnou věcí a pokrmem. Měla jste je ráda, už když jste přišla do Čech?

Já už jím prakticky jen je. Musím přiznat, že jím méně a méně masa, ale více a více potřebuji mořské plody. Hlavně ten jód z nich, protože z jódu jde energie. Já jedla mořské plody vždycky, ale za komunistů jsem tady měla trošku problém jet čtyři sta kilometrů do Francie a zpátky, abych koupila čerstvé ryby a mořské plody. Hlavně pro Vladimíra, protože pro něj byl jednička losos!

Jde tedy o celoživotní lásku?

Ano, jsem absolutní milovnice věcí z moře odmalinka. Jím i ty syrové. Mořské ježky například, protože táta měl loď, tak je lovil a pak nám je dal hned na palubě sníst. Jedli jsme je čerstvé s bagetou. To je pro mě moje dětství, můj život.

Když odjíždíte z Čech, jezdíte i za tímto dobrým jídlem?

Vždycky! Ale tady v Čechách je právě Pierre-Manuel Boels a jeho Czech Mussle Week, a také jeho manželka, ke které pravidelně chodím nakupovat čerstvé ryby.

Zdá se, že bez ryb neuděláte jediný krok?

Nevím, jak to mám říct, pro mě je jód strašně důležitý. A miluji syrové ryby. Třeba ústřice, s nimi mám úplné orgie, anebo i tuňák, losos a všechny tyhle ryby, které se dají jíst syrové. Zbožňuji je.

Máte ráda i české sladkovodní ryby?

Česká ryba znamená hlavně kapr. To není moje parketa. Pstruh samozřejmě, můžu si ho dát. Na másle je hezký, ale nemá to, co hledám. Za mě ryby nejraději mořské.

Kam přesně k moři na tyhle dobroty nejraději jezdíte?

Všude možně. Není to jenom Marseille, ale i Bretaň. Na pobřeží Atlantiku je to fakt vý- borné. Není otázka kde, jak říkal Pierre-Manuel, na mořské ryby můžete chodit i v Praze, když nemáme moře, že? Člověk si musí vybrat dobrá místa, protože všude nemají automaticky vždy ty čerstvé. Ale v dnešní době je mnoho míst, kde pořídíte dobré, čerstvé ryby.

Máte na jihu Francie oblíbenou restauraci, kam musíte pokaždé jít, nebo tam chodíte při svém pobytu pravidelně?

V Marseille, ovšem nechodím do velkého hlavního přístavu, ale do toho malého, kde žil můj otec. Je to takový malý rybářský přístav Vallon des Auffes, hned vedle toho velkého. Jinak chodím pravidelně po nábřeží z Marseille. Tam jsou místa, kde necháte auto a jdete pěšky po kamenech až přijdete do malé restaurace na malé pláži. Tam se opravdu jedí jen mořské plody.

Jaká další místa byste čtenářům doporučila?

Je tam spousta dalších dobrých restaurací. Do velkého přístavu ale nemá cenu chodit, to je vlastně kuchyně pro turisty. Člověk musí hledat restaurace, které jsou opravdu domácí, autentické, ale takové v turistických centrech nenajdete.

Existují v dnešní době ještě místa nezasažená turistikou?

Musím přiznat, že teď už moc ne. Ale jsou místa, o kterých turisté ještě nevědí. Jenže oni je nakonec pokaždé najdou. Kvůli turistické sezoně tam také stoupají ceny a kvalita všeho je trošku méně dobrá. Když do těch míst ale pojedete na podzim nebo začátkem jara, jsou obsazena místními, ne turisty. Potom je všechno trochu jiné.

Vy jste tam považována za místní, domácí, že? Přijdete a poznávají vás?

Rodina samozřejmě! Ale jinak tam moji kariéru lidé neznají.

A kam ještě ráda jezdíte?

Myslím, že Bretaň bude do budoucna novou jižní Francií, protože v té stávající jižní Francii jsou změny klimatu někdy úplně nesnesitelné. Lidé se odsud pomalu stěhují jinam. Ale v Bretani je Atlantik nádherný.

Byla jste letos v létě opět ve Francii?

Ne, byla jsem v Marseille, a to na začátku jara kvůli mojí knize. Fotila jsem tam a při tom navštívila i svou rodinu – mou maminku a další příbuzné. Byla jsem tam jen na šest dní, takže na setkání nebylo moc času.

Když máte náhodou volno, jezdíte i jinam než do Francie? A nebo vás to pokaždé táhne jen zpátky domů?

Když mám volno, jedu za rodinou. To je jasná věc. Teď pojedu do Itálie, protože se tam koná velká rodinná akce, o které nemohu mluvit, to nechám na členech rodiny samotných, ať oni řeknou… Prostě se celá rodina sejdeme v Itálii. A jinak tento rok už asi nic.

Ani v zimě?

Jsem člověk, který hodně improvizuje. Mám datum představení třeba půl roku, rok a někdy i dva dopředu, ale jinak všemu nechávám volný průběh. Občas se povede, že mám volno, občas ne. Letos jsem byla absolutně nemožná, protože se pořád něco děje a já nemám mezi prací dost času, abych odjela. Nepojedu do Francie jenom na pouhé tři dny.

Je místo v Čechách, které vám Francii připomíná a kam právě proto jezdíte, abyste si ji připomněla?

Mikulov. To je moje milované město. Jsem už dvanáct let královna vinobraní v Mikulově. Ale tento rok se holt stalo, že zmíněná oslava, kterou máme s rodinou v Itálii, a na které musím být, se kryje s vinobraním. Tentokrát tedy na vinobraní bohužel nebudu, což mě mrzí, ale ona oslava je důležitá, opravdu ji nemůžu odmítnout. Snad zase příští rok. Já totiž Mikulov miluji. Za komunistů mě několikrát zachránil. Když jsem měla depky, jela jsem do Mikulova, jsou tam úžasné kamenné domy, a to je něco, co mi právě připomínalo jižní Francii. Můj domov.