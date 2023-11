Po období psychických propadů se kněžna Charlene ujala úředních povinností a znovu objevila svou vášeň pro sport. Image spokojené rodiny v čele s manželem, monackým knížetem Albertem, však není příliš věrohodná. I když se pár v poslední době snaží o bezchybnou prezentaci a fotky idylce nahrávají. Spekulace o nestabilitě páru však v médiích neustávají.

Charlene, kněžna monacká, je bývalá jihoafrická plavkyně. Během sportovní kariéry získala několik medailí, včetně zlata na africkém šampionátu. Jižní Afriku reprezentovala na olympijských hrách v Sydney | Foto: Profimedia

V roce 2010 byly oči velké části světa upřeny na bývalou profesionální plavkyni Charlene Lynette Wittstock ze Zimbabwe. Za manžela si měla totiž vzít monackého prince Alberta. Tehdy se šířily zvěsti, že nevěsta má ze svazku obavy a pokusila se několikrát uprchnout z Monte Carla. Navzdory všem „zaručeným“ zprávám se svatba konala. Avšak život v monackém knížectví měl pro Charlene k idylické pohádce daleko.

Boj se zdravím

Jedenáct let po svatbě nevypadala kněžna Charlene vůbec dobře. Ideálu spokojené manželky a matky byla vzdálena na hony. Možná proto strávila v roce 2021 šest měsíců mimo Monako. Během tajemné návštěvy Jihoafrické republiky kněžnu Charlene údajně postihla nepříjemná infekce uší, nosu a krku.

Kvůli těmto komplikacím nemohla odletět zpět domů. Šuškalo se dokonce, že její zdravotní stav byl po dobu, kdy byla v Africe, mnohem vážnější, než uváděly oficiální knížecí zdroje.

Monacká kněžna Charlene během svého dlouhodobého pobytu v Africe velmi zhubla.

Kvůli operacím, jež daleko od domova absolvovala, nebyla údajně schopna jíst téměř půl roku pevnou stravu. Jídlo přijímala brčkem a ztratila téměř polovinu tělesné hmotnosti. Po návratu do Monaka potřebovala čas na zotavení. Proto měla následně několik týdnů trávit v nejmenovaném zdravotním sanatoriu ve Švýcarsku.

To všechno odnes čas

Nešťastná kapitola se zdá být pro monackou kněžnu Charlene nyní u konce. V posledních týdnech na veřejnosti vystupuje svěže, sebevědomě, plná energie. Přesto se stále bokem šeptá o tom, že v manželském svazku souznění nepanuje. Kněžna, která se kdysi věnovala profesionální plavecké sportovní kariéře, je známá jako velká bojovnice!

Charlene se směje, ale prošla si peklem. Zdraví trápí i jiné královské rodiny

Podle webu The List se v jednom z rozhovorů vyjádřila optimisticky s tím, že se cítí skvěle, šťastně a spokojeně. Bývalá plavecká hvězda prozradila, že se chce opět věnovat své dlouholeté vášni. „Doufám, že se brzy vrátím ke sportu. Ráda bych obnovila plavecký trénink, abych získala více energie a cítila se silnější,“ uvedla Charlene.

Vzdálená a vyčerpaná

Když před dvěma lety procházela těžkým obdobím, byla kněžna daleko od dvojčat, prince Jacquese a princezny Gabrielly. Během šestiměsíčního pobytu v Jihoafrické republice viděla své děti pouze jednou. Daleko od rodiny byla i kvůli následnému léčebnému pobytu ve Švýcarsku.

V březnu roku 1922 se monacká kněžna Charlene po dlouhé době objevila na balkóně knížecího paláce. Od té doby neutichají spekulace o problematickém vztahu s manželem, knížetem Albertem II. Zdroj: Profimedia

Podle prince Alberta však fyzická vzdálenost až takovou roli nehrála. „Charlene byla zjevně vyčerpaná, jak fyzicky, tak emocionálně. Byla přetížená a nedokázala čelit úředním povinnostem, životu obecně, a dokonce ani rodinnému životu,“ uvedl v článku na webu The List monacký kníže. Nepřímo tak potvrdil, že Charlene procházela spíše psychickým než fyzickým zhroucením.

Znovu na cestách

Poslední měsíce je kněžna podstatně více na cestách. Nikoli však pracovních. Stále nesmí podceňovat odpočinek, který jí dodává energii. Jedním z nejsvětlejších okamžiků letošního roku pro ni byla rodinná dovolená na Korsice. Zahraniční fotografové zachytili hned několik radostných chvil, kdy kněžna objímala manžela a užívala si vodních hrátek i s dětmi.

Nepoučitelný sukničkář. Monackého panovníka Alberta II. pronásledují levobočci

Jak posléze uvedl The List, Charlene si pobyt na Korsice nemohla vynachválit. „Je to místo, kde čerpám novou energii. Krajina je dechberoucí – bujné zelené plochy, průzračné moře a srdeční lidé,“ konstatovala. Ostrov na kněžnu zapůsobil tak, že dál prohlásila: „Upřímně řečeno, v tuto chvíli nechci jet na dovolenou nikam jinam na světě! Místní pláže jsou jako z ráje a hory nádherné. Pro mě je to malý kousek nebe na zemi.“

Nová kapitola?

Během dlouhého odloučení v Jihoafrické republice, na které kněžna nerada vzpomíná, jí byl Albert oporou, i když na dálku.

Nyní Charlene tráví s manželem podstatně více času. Kníže podle zdrojů webu The List v jednom rozhovoru řekl: „Charlene měla před mnoha měsíci určité potíže. Ale teď už je díkybohu za nimi a je stále po mém boku.“ Obratem dodal, že nemluví jen o romantických chvílích ve dvou. „Podporuje mě v řízení knížectví. Nejsme k sobě připoutáni čtyřiadvacet hodin denně. Oba pracujeme. Závazky nám někdy nedovolí vidět se dřív než na konci dlouhého dne plného schůzek,“ vysvětlil monacký kníže.

Čas odpuštění

V průběhu léta se Charlene postarala o zajímavý moment, který rezonoval světem médií. Zúčastnila se Galavečera Červeného kříže v Monaku. Pro kněžnu nešlo o pouhé znovuobjevení ve veřejném prostoru. Šlo především o symbolický krok a zahojení starých ran mezi ní a bývalou přítelkyní knížete Alberta, Nicole Coste.

Na olympiádě bojovali o medaile. Kníže Albert a Charlene teď bojují o manželství

Média pravidelně spekulovala o tom, že mezi oběma ženami nepanují dobré vztahy. Přesto Charlene překvapila veřejným gestem smíření. Rozhodla se pozvat Nicole na prestižní ples Červeného kříže v Monaku. I přes zvěsti, že původně nebyla myšlenkou účasti Nicole nadšena, Charlene sama podepsala její pozvání.

Nekonečné spekulace

Na první pohled i z uvedeného se může zdát, že je v manželství prvního monackého páru vše naprosto v pořádku, podle zpráv jistých médií ovšem za zdmi knížecího paláce klid a pohoda nepanuje. Spekulace o nestabilitě manželství neberou konce. Například britský web Daily Mail uvádí, že podle nedávných zpráv z německých a francouzských médií žije nyní Charlene ve Švýcarsku. S Albertem se setkává pouze z „profesních“ důvodů.

Že se opět „něco“ děje řeší média od jara. V březnu fotografové zachytili monackou kněžnu Charlene při pobytu v Miláně. Na výlet se vydala bez manžela. Ač popřela spekulace o problémech ve vztahu, ruku jí během cesty nezdobil snubní prstenZdroj: Profimedia

Rodina sice absolvovala letní dovolenou na jachtě, ale společný návrat páru do Monaka se údajně nekonal, což vyhrotilo spekulace. Charlene údajně žije mimo palác, dokonce tedy až ve Švýcarsku.

Především kvůli dětem se má však do Monaka pravidelně vracet. Aby se mohla vídat s dětmi a nepoštvala proti sobě Alberta, souhlasila s tím, že bude i nadále plnit vše, co z pozice monacké kněžny vyplývá. Nicméně veškerý zbylý čas pak tráví daleko od monackého knížectví.