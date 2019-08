Rozhovor s Harrym do Vogue dělala slavná britská antropoložka Jane Goodallová. Harry se Goodallové svěřil s tím, že po narození syna vidí věci už z jiné perspektivy, přesto však setrvává při svém dřívějším odhodlání nemít mnoho dětí.

„Vidím to teď už bezesporu odlišně. Ale vždycky jsem byl o tom přesvědčen, dokonce předtím, než jsem měl dítě, a předtím, než jsem doufal, že budu mít děti,“ řekl Harry.

„Ne mnoho dětí?“ zeptala se Jane Goodallová, na což Harry odpověděl: „Dvě, maximálně.“ Podle Harryho je to, co se nyní děje se životním prostředím, a to, jak postupují klimatické změny, „příšerné“. „Už to zažíváme. Jsme žáby ve vodě a ta se už začíná vařit,“ varoval princ.

Zemi máme půjčenou

„Vždy jsem si říkal, že toto místo máme jen půjčené. A pochopitelně, jako inteligentní člověk, jakými jsme všichni, nebo uvědomělý tvor, jakými bychom měli být, bychom měli příštím generacím zanechat něco lepšího,“ vysvětlil svůj postoj k ekologii Harry.

Celé zářijové číslo britského Vogue, kde rozhovor je, v roli hosta edituje právě Harryho manželka, vévodkyně Meghan.