Kandidát musí být nominován, musí s nominací souhlasit a za hvězdu zaplatit 40 000 dolarů. Musí také projít důkladnou prověrkou své kariéry, ocenění a charitativní práce a poté se zúčastnit odhalení. Jsou však i slavní, kteří na svůj den D teprve čekají.

Brada provází smůla

Objevil se v řadě filmů, které zbožňujeme, je to výborný herec, který bez námahy zahraje jakoukoli roli, a i když se hned několik jeho kolegů svěřilo, že mu závidí jeho talent, na Oscara si musel počkat až do roku 2020 a nikdy ani nebyl uveden mezi hollywoodské star, které mají svou hvězdu na chodníku slávy.

Co na to Brad Pitt říká, není známo, může ho však uklidňovat, že i řada starších hvězd je na tom podobně. On má na rozdíl od nich stále ještě jiskru v oku.

Raději Oscary než hvězdu

Jestli existuje někdo, kdo by si skutečně zasloužil být na chodníku slávy, je to dvaadevadesátiletý Clint Eastwood. Je nejen výborným hercem, ale i režisérem a hollywoodskou superstar, která pracovala na řadě klasických filmů jako Madisonské mosty, Million Dollar Baby či Nesmiřitelní.

Získal pět Oscarů, pět Zlatých glóbů a dalších cen, přesto být na chodníku slávy nechce. I když nikdy neuvedl důvod, několikrát naznačil, že to pro něj není důležité.

Rezolutně odmítla

Zpěvačka Madonna byla vždycky tak trochu kontroverzní, a tak se není co divit, že v 90. letech hvězdu na chodníku slávy odmítla. Koneckonců nebyla jediná.

Dalším zpěvákem, který se k tomu postavil stejně, byl Prince. Když však v dubnu 2016 zemřel, jeden z fanoušků vytvořil jeho „dočasnou“ hvězdu na jednom z téměř 500 aktuálně volných míst. Potká stejný osud i Madonnu?

Nakonec se možná dočká

Další celebritou, která hvězdu v minulosti odmítla, byla Julia Robertsová. Zdá se, že toto rozhodnutí ale herečka v průběhu let přehodnotila. V roce 2019 komise pro výběr osobností na chodníku slávy Hollywoodské obchodní komory odhalila, že Julia je novým potenciálním oceněným. Slavnostní odhalení však ještě nebylo stanoveno.

Nezhatí mu ocenění facka?

Od té doby, co se Will Smith proslavil rolí v seriálu Fresh Prince, jeho pomyslná hvězda stoupá výš a výš. Bohužel tu skutečnou na chodníku slávy za své umění ve filmech jako Muži v černém nebo Já, robot ještě nezískal.

A přestože je opravdu všestranným umělcem, otázkou zůstává, zda si na ni kvůli facce udělené loni na Oscarech nebude muset ještě dlouho počkat.

Splňuje podmínky, ale…

Angelina Jolie je jednou z nejslavnějších hereček světa. Na svém kontě má hned tři Zlaté glóby a Oscara, přesto stále nemá hvězdu na chodníku slávy.

Důvody pro to jsou nejasné. Může to však být způsobeno tím, že je příliš zaneprázdněná natáčením, velkou rodinou a také filantropickou činností, které věnuje veškerý svůj volný čas, jež netráví s dětmi.

Ani petice mu nepomohla

Podobně jako jeho kolegové patří Leonardo DiCaprio k herecké špičce, která má na kontě Oscara i Zlaté glóby. A i když mu toto vyznamenání ještě nebylo uděleno, v roce 2019 vznikla petice za to, aby mu hvězda byla přiřknuta. K výraznější změně to ale bohužel nevedlo, a tak na ni krasavec z Titanicu a Vlka z Wall Street stále čeká.

Blízcí ho předběhli

Zatímco Jennifer Lopez i jeho nejlepší kamarád Matt Damon už hvězdu mají, Ben Affleck na tu svou stále ještě čeká. Mnozí nad tím kroutí hlavami, protože i jeho bývalá manželka Jennifer Garner, se kterou má tři děti, už svou hvězdu má, a to je méně známá.

Pozadu s ním zůstává jen kamarád George Clooney. Ten sice nominaci v roce 2000 přijal, bohužel nesplnil podmínky.

Kapela ano, ona ne

Možná vás překvapí, že Beyoncé je další výraznou osobností, která stále nemá svou hvězdu na chodníku slávy.

Osmadvacetinásobná držitelka Grammy prodala přes 118 milionů desek jako sólová umělkyně a dalších 60 milionů v rámci skupiny Destiny’s Child, čímž se nesmazatelně zapsala do hisorie hudebního průmyslu. A zatímco ona svou vlastní hvězdu nemá, Destiny’s Child ji získaly v roce 2006.