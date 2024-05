Herec Cillian Murphy působí jako starý mládenec, opak je ale pravdou. Je věrný manžel a milující otec. Vzdor své profesi žije s výtvarnou umělkyní Yvonne McGuinness poměrně nenápadný život. Vlastně se toho o nich ví málo, a to jsou spolu už skoro třicet let. Jedna věc je ale na jejich vztahu úsměvná. Mnoho lidí hlavnímu hrdinovi snímku Oppenheimer přisuzuje známou českou herečku Aňu Geislerovou.

Cillian Murphy a Yvonne McGuinness | Foto: Profimedia

Cillian Murphy je opěvovaný jako skvělý herec a sexy muž. Letošní rok je o něm slyšet více než jindy. Někde mezi rolemi vůdce gangů z Birminghamu, Oppenheimera, pak soškou Oscara a kampaní Versace se v jeho ledově modrých očích utopilo mnoho žen. Všechny mají smůlu, až na jednu.

Jedna manželka a dvě děti

Když na začátku roku Murphy přebíral na Mezinárodním filmovém festivalu v Palm Springs hlavní herecké ocenění, využil příležitosti a na pódiu poděkoval své manželce i dvěma synům. „Dvě třetiny z nich tu sedí. Jednoho jsme museli nechat doma kvůli zkouškám… Prostě děkuji, že to se mnou vydržíte. Vždycky jste tu pro mě. Miluju vás. Díky,“ pronesl dojatý herec. A nezapomněl rodině poděkovat, i když přebíral Oscara. Kdo vlastně je tajemná žena po jeho boku? To ví málokdo a zmatek v tom mají dokonce i zahraniční média. Tak hezky od začátku!

Chtěl být rocková hvězda

The Sons of Mr. Green Genes neboli Synové pana Zelené geny, tak zněl název jedné z rockových kapel, v nichž CillianMurphy hrál na kytaru a se svým bratrem i zpíval. To ještě předtím, než se z něj stal úspěšný herec. Bylo mu sotva dvacet, když se na jednom z koncertů v roce 1996 seznámil se svojí láskou Yvonne McGuinness. Tehdy nikdo nemohl tušit, že spolu zůstanou tak dlouho. Zprvu Cillian nechtěl být hercem ani rockovou hvězdou. Ovšem když prvně uviděl divadelní adaptaci Mechanického pomeranče, herectví si získalo jeho pozornost. V té době si odbyl i svůj první profesní debut. V irském Corku ho obsadili do místní inscenace nové hry Disco Pigs tehdy ještě neznámého dramatika Enda Walshe (později hrál i ve stejnojmenné filmové adaptaci). Kus měl takový úspěch, že se následně hrál v Dublinu a Londýně, a dalších osmnáct měsíců po celém světě. Yvonne mu na většině turné dělala společnost.

Připomeňte si Cilliana Murphyho v traileru k filmu Oppenheimer (2023):

Zdroj: Youtube

Daleko od lesku Hollywoodu

Žili spolu pět let v Dublinu a posléze se přestěhovali do Londýna, aby Yvonne mohla studovat na Royal College of Art. Je velmi všestrannou umělkyní, její tvorba zahrnuje film, performance, sochařské a textilní prvky, zvuk i psaní. Ovšem v roce 2015 se celá rodina vrátila zpět do Dublinu, Yvonne a Cillian chtěli, aby jejich synové byli blíže prarodičům. Dalším důvodem byl věk, oba manželé už z Londýna prostě „vyrostli“.

Nejdřív svatba, potom děti

Oba jsou velcí tajnůstkáři. McGuinness má na sítích soukromé účty a Murphy na nich pro jistotu není vůbec. Jsou sice veřejné osoby, ale asi největší veřejně známá specialita z jejich života zní: vegetariáni. Cillian o manželce mluví zřídka, ač ji nijak zásadně neskrývá… Vzali se před dvaceti lety, v roce 2004. Rok na to se jim narodil syn Malachy, za další dvě léta druhý syn Aran. Nic ze vztahu nevyčpělo, pořád se milují.

Cillian a Yvonne se vzájemně podporují:

Cillian Murphy s manželkou Yvonne McGuinnessZdroj: Profimedia

Manželka ho drží při zemi

Není to vždy idyla, období natáčení a převtělování do jiných postav jsou pro Murphyho náročná, navíc bývá daleko od rodiny. V rozhovoru pro The Guardian popisoval, jak u něj po každé sérii Peaky Blinders nastalo období dekomprese. „Chvíli to trvá. Moje žena tohle vidí. Tommy postupně odchází a vrací se Cillian,“ popsal herec. Sláva nikdy nebyla jeho cílem, a tak má priority nastavené dál. Bez tíže sociálních sítí si odpracuje (odehraje) svoje a poté se vrátí za svou ženou a syny domů jako běžný člověk.

Yvonne si pletou s Geislerovou

Yvonne a Cillian jsou tak tajnosnubní „soukromníci“, že ani zahraniční média se neumějí zorientovat v tom, kdo je a jak vypadá manželka Cilliana Murphyho. Schválně! Kdo zadá do internetového prohlížeče jméno Yvonne McGuinness, bude překvapen. Jako jedna z prvních na něj vyskočí fotka herečky Ani Geislerové. S ní hrál před lety v thrilleru Anthropoid. Ony zmíněné dámy si nejsou ani podobné, ale vzhledem k tomu, že společných fotek Murphyho s manželkou je jako šafránu, někdo se zmýlil a od té doby mnoho zahraničních článků na téma životní partnerka oscarového herce doplňuje fotka Ani. Úsměvná situace, nad níž se česká herečka baví. A irský herec? Ten si toho možná ani nevšiml.